PSG - Le Havre : "Préoccupé", Luis Enrique s'attend à un match "difficile"

Le PSG reçoit Le Havre ce samedi soir (21h05) lors de la 13e journée de Ligue 1 pour bien lancer sa fin d'année 2025.

Après la dernière trêve internationale de l'année 2025, le Paris Saint-Germain accueille Le Havre ce samedi soir lors de la 13e journée de Ligue 1 (21h05) pour lancer une dernière séance de huit rencontres avant les fêtes de fin d'année. Un match peut-être plus difficile qu'il n'y paraît face à des Havrais qui sont invaincus depuis quatre rencontre en championnat, ce qui a permis au HAC de remonter à la 12e place du classement.

Joueur du PSG à la fin des années 2000, l'entraîneur du Havre Didier Digard a déjà assuré qu'il viendrait à Paris pour jouer. "Je ne mettrai pas le bus contre le PSG, a-t-il assuré sur RMC cette semaine. Je ne le ferai pas parce que je ne sais pas le faire et cela ne me rend pas heureux. Je reste aussi persuadé que quand tu diffuses un message auquel tu crois, les joueurs y adhèrent plus facilement. Ce qui t'apporte de la continuité, c'est ton contenu, ce n'est pas le résultat."

Luis Enrique se méfie du Havre

Cet état d'esprit risqué pourrait permettre aux Parisiens de bénéficier de plus d'espaces que d'habitude à domicile. Mais avant de recevoir Tottenham en Ligue des champions puis d'aller à Monaco en Ligue 1 la semaine prochaine, la victoire est impérative pour le PSG, puisque l'OM s'est facilement imposé à Nice vendredi soir (1-5) et a pris la tête du classement provisoirement. Et Luis Enrique se méfie de cette équipe havraise qui aligne récemment de bonnes prestations.

"Le Havre n'est pas en difficulté, ils sont douzièmes. Je me rappelle de l'année dernière, ça n'était pas facile, c'était très difficile (2-1, 30e journée). L'année dernière, je crois qu'on a été champion après ce match. (...) C'est mon travail de dire à mes joueurs que demain, ce sera très important de gagner ce match, de prendre les trois points et que ce sera difficile et serré, comme d'habitude, contre le Havre. "

Les compos de PSG - Le Havre : Dembélé et Mendes de retour ?

Pour ce match face au Havre, Luis Enrique va devoir gérer les états de forme de chacun avant une série de huit matchs qui commence ce samedi, entre les retours de blessures et les matchs internationaux disputés. En l'absence de Hakimi, Zaïre-Emery devrait assurer l'intérim sur le flanc droit. Mayulu pourrait débuter au milieu pour faire souffler Ruiz et permettre à Ramos de débuter devant, avec Barcola et Kvaratskhelia. À moins que Lee ou Mbaye ne débutent sur les ailes. De retour à l'entraînement, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes pourraient entrer en jeu.

Le onze de départ probable du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, L. Hernandez - J. Neves, Vitinha, Mayulu - Kvaratskhelia, Ramos, Barcola.

Pour ce déplacement dans un Parc des Princes qu'il connaît bien, Didier Digard pourrait être privé de son défenseur central et capitaine Arouna Sangante, qui tentera tout pour jouer malgré une blessure à l'épaule. Le gardien Mory Diaw, formé au PSG, a eu un petit souci physique avec le Sénégal, mais il devrait pouvoir jouer. Elysée Logbo et Ally Samatta sont eux absents.

Le onze de départ probable du Havre : M. Diaw - Nego, Sangante, G. Lloris, Zouaoui - A. Touré, Seko, Kechta - Ndiaye - Mambimbi, Soumaré.

Heure, chaîne, comment voir PSG - Le Havre en direct

Ce match entre le PSG et Le Havre ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Ligue 1+, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Havrais à partir de 21h05 ce samedi 22 novembre, il faudra se rendre sur le site de Ligue 1+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Le Havre ?

Pour cette rencontre de la 13e journée de Ligue 1, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce premier match après la dernière trêve internationale de l'année 2025. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,1 et 1,2 tandis que celle d'une victoire des Normands à Paris se situe au-dessus de 15 en moyenne. La cote pour un match nul est d'environ 8.