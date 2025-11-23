DIRECT. Elche - Real : Madrid et Mbappé dans le dur, suivez le match

Le Real Madrid est en grande difficulté sur la pelouse d'Elche, ce dimanche lors de la 13e journée de Liga. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

22:33 - Affengruber encore impeccable Au duel avec Vinicius dans la profondeur, le défenseur d'Elche Affengruber finit par récupérer dans les pieds du Brésilien avant de relancer proprement. Quel match du jeune défenseur autrichien.

22:30 - Quel retour de Nunez ! Après une récupération de Bellingham assez haute, Vinicius est servi dans la surface et finit par frapper mais Nunez, revenu à toute vitesse, est finalement là pour détourner le ballon en corner. Un retour salvateur célébré par tout le stade !

22:27 - Hakimi présent dans le stade Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, a été filmé dans les tribunes du stade en train d'observer cette rencontre, lui qui a été formé au Real Madrid et qui est actuellement blessé à la cheville.

22:24 - Elche: Sarabia effectue ses premiers changements L'entraîneur d'Elche Eder Sarabia effectue ses premiers changements à son tour dans ce match. Fort et Diangana sont remplacés respectivement par Pedrosa et Neto.

22:22 - Real Madrid: Gonzalo entre en jeu Xabi Alonso effectue un nouveau changement dans ce match, son quatrième déjà. Gonzalo Garcia remplace Arda Güler, pour amener un peu de présence dans la surface adverse...

22:18 - Le Real réagit Le Real Madrid a pris position dans la moitié de terrain adverse depuis le but inscrit par Elche il y a quelques minutes. Les Franjiverdes reculent petit à petit, naturellement.

22:15 - Real Madrid: Xabi Alonso fait trois changements Ce premier but de la rencontre en faveur d'Elche pousse Xabi Alonso à effectuer trois changements d'un coup. Rodrygo, Dani Ceballos et Fran Garcia sont remplacés respectivement par Vinicius, Camavinga et Valverde.

22:14 - Affengruber écope d'un carton jaune Dépassé par la vitesse de Mbappé, Affengruber décide d'envoyer le Français au sol et écope d'un carton jaune logique.

22:11 - BUT ! Febas marque pour Elche (1-0) Elche prend l'avantage dans cette rencontre face au Real ! Sur la gauche, Febas trouve un relais dans la surface avec Valera, qui lui remet d'une talonnade exceptionnelle pour surprendre toute la défense. Febas conclut devant Courtois du pointu pour marquer le premier but de ce match. 1-0 pour Elche contre le Real !

22:08 - Febas stoppé irrégulièrement par Güler Formé au Real Madrid, Aleix Febas est très bon ce soir dans le milieu du terrain, lui qui est désormais capitaine d'Elche. Arda Güler est obligé de faire une faute sur lui, ce qui l'énèrve.

22:05 - Pena encore décisif Inaki Pena est mis à contribution d'entrée dans cette seconde période. Rodrygo tire en force à l'entrée de la surface après une percée de Mbappé mais le gardien prêté par Barcelone détourne d'une main ferme.

22:03 - C'est reparti entre Elche et le Real Madrid (0-0) L'arbitre siffle le début de la seconde période entre Elche et le Real Madrid ! Tout reste à faire dans cette rencontre très plaisante à suivre jusqu'ici.

22:01 - Deux matchs et demi sans marquer pour le Real Après la défaite à Liverpool (1-0) et le match nul sur la pelouse du Rayo Vallecano (0-0) avant la trêve internationale, le Real Madrid est désormais à 225 minutes sans marquer, soit deux matchs et demi. Une série plutôt rare pour un club comme le Real Madrid et Xabi Alonso pourrait bien opérer rapidement des changements si cela ne change pas en deuxième période.

21:55 - Le Real Madrid est bousculé à Elche Après les 45 premières minutes, le Real Madrid n'a pas encore réussi à prendre l'avantage sur la pelouse d'Elche (0-0), cet ambitieux promu qui a gêné plus d'une équipe cette saison en Liga et qui était invaincu avant le coup d'envoi de cette rencontre. Et c'est plutôt logique, tant les débats sont équilibrés pour le moment au stade Martinez Valero. Thibaut Courtois a sauvé deux fois le Real sur sa ligne, devant Mir (17e) et André Da Silva (38e). De l'autre côté, c'est bien sûr Kylian Mbappé qui s'est illustré, mais il a manqué de précision devant Inaki Pena à deux reprises (30e et 33e).

21:47 - C'est la pause entre Elche et le Real Madrid (0-0) L'arbitre n'accorde aucune minute de temps additionnel dans cette première période entre Elche et le Real Madrid. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de 0 à 0.

21:43 - Ca s'anime sur la pelouse Dans la même action, les joueurs du Real Madrid réclament un penalty sur un tacle glissé d'Affengruber avant que ceux d'Elche ne réclament une faute sur André Da Silva. Les esprits s'échauffent un petit peu...

21:40 - Courtois décisif sur sa ligne ! Elche se procure à son tour une belle occasion ! Après une superbe sortie de balle d'Affengruber, André Da Silva est servi dans la surface par Diangana et le Portugais enchaîne sur un tir puissant mais Courtois repousse du pied.

21:36 - Corner pour le Real Madrid Le Real Madrid obtient un corner sur l'aile gauche. Alexander-Arnold s'en charge mais la défense d'Elche s'y reprend à deux fois pour écarter le danger.

21:34 - Pena encore devant Mbappé ! Nouvelle occasion franche pour Mbappé et le Real Madrid. Sur un centre bien touché de Alexander-Arnold depuis la droite, Mbappé reprend de volée au deuxième poteau mais Inaki Pena détourne sur sa ligne !

21:31 - Pena intervient devant Mbappé ! Quelle occasion pour le Real Madrid et Mbappé ! Sur un très long balle de Güler, Mbappé prend la profondeur et fausse compagnie à la défense sur sa droite. Mais le Français manque son avant-dernière touche et tire en bout de course sur Inaki Pena, bien sorti.

21:30 - André Da Silva trop collectif Bien trouvé dans la surface après une belle combinaison, André Da Silva se retrouve seul face à Courtois mais au lieu de frapper du gauche dans un angle un peu fermé, il choisit de passer à l'intérieur vers Rafa Mir... mais c'est dégagé par un défenseur du Real Madrid.

21:29 - 50%-50% pour la possession Après 27 minutes de jeu, la possession est très équilibrée entre Elche et le Real Madrid, qui affichent chacune 50% de possession de balle. Les deux équipes sont parmi les trois premières à afficher le plus haut total de possession en Liga, derrière le Barça.

21:26 - Güler tente sa chance de loin Arda Güler, auteur enfin d'un bon appel en profondeur, parvient à trouver un relais avec Fran Garcia avant de frapper de loin, de 25 mètres. Mais le ballon passe au-dessus de la barre !

21:23 - Asencio de la tête ! Sur un corner bien frappé par Alexander-Arnold, Raul Asencio saute plus haut que tout le monde et décroise une tête puissante, mais ça passe à côté.