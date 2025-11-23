Elche - Real : Mbappé attendu au tournant

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse d'Elche en clôture de la 13e journée de Liga ce dimanche soir (21h) avec l'objectif de reconquérir la première place du classement.

Après la dernière trêve internationale de l'année 2025, le Real Madrid veut reprendre à Elche lors de la 13e journée de Liga (21 heures) sa marche en avant après deux derniers matchs décevants, à Liverpool (1-0) en Ligue des champions puis sur la pelouse du Rayo Vallecano (0-0). Mais ce sera dur sur la pelouse d'Elche, encore invaincu à domicile cette saison en Liga après six matchs joués à domicile (3 victoires et 3 matchs nuls).

Équipe surprise du début de saison en première division espagnole, Elche a marqué le pas ces dernières semaines et reste sur cinq matchs sans victoire en championnat dont deux matchs nuls à domicile, dans son enceinte de Martinez-Valero, face à Bilbao (0-0) et la Real Sociedad (1-1). Cela a fait retomber les Franjiverdes à la 12e place du classement et ils espèrent se relancer en profitant de la venue du Real Madrid, qui n'a perdu qu'une fois cette saison en Liga, lors du derby contre l'Atlético (5-2).

Mbappé doit réagir

Avant de se rendre en Grèce pour affronter l'Olympiakos en Ligue des champions la semaine prochaine et d'enchaîner deux autres déplacements en Liga à Gérone et à Bilbao, le Real Madrid espère aussi se relancer à Elche. Le club madrilène compte évidemment sur Kylian Mbappé pour cela, alors que le Français reste sur deux matchs moyens sous le maillot merengue.

Auteur d'un match plein avec les Bleus face à l'Ukraine (4-0), Mbappé aura à coeur de continuer sur cette lancée et de faire oublier les énièmes polémiques à son sujet. Le Real Madrid a été mis sous pression par le FC Barcelone, large vainqueur de Bilbao (4-0) ce samedi pour son grand retour au Camp Nou et qui a repris la tête de la Liga provisoirement.

Les compos de Elche - Real Madrid : Tchouaméni forfait

Pour cette rencontre de prestige face au Real Madrid, l'entraîneur d'Elche Eder Sarabia devrait conserver son système avec trois défenseurs mais aussi ne pas se renier tactiquement, alors que son équipe affiche le troisième meilleur taux de possession de Liga (59%), derrière le FC Barcelone (67%) et le Real Madrid (60%). Ce qui promet un duel tactique intéressant entre ces deux équipes !

Le onze de départ probable d'Elche : Dituro - Núñez, Bigas, Affengruber - G. Valera, Febas, Aguado, Neto, Pedrosa - Rafa Mir, A. Rodriguez.

Pour ce déplacement à Elche, Dani Carvajal Antonio Rüdiger, Eder Militao, Franco Mastantuono, David Alaba et Aurélien Tchouaméni sont blessés et ne sont pas disponibles. Camavinga devrait pouvoir débuter au milieu avec Arda Güler et Bellingham, tandis que Kylian Mbappé devrait bien être titulaire devant, soutenu par Brahim, Bellingham et Vinicius.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras - Bellingham, Camavinga, Güler - Brahim, Mbappé, Vinicius.

Heure, chaîne, comment voir Elche - Real Madrid en direct

Ce match entre Elche et le Real Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 1, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre Elche et le Real à partir de 21 heures ce dimanche 23 novembre, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Elche - Real Madrid ?

Pour cette rencontre de la 13e journée de Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce déplacement dans le sud-est de l'Espagne. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,2 et 1,4 tandis que celle d'une victoire à domicile d'Elche se situe entre 6 et 7. La cote pour un match nul est d'environ 5.