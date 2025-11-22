Barcelone - Bilbao : une compo bien incertaine pour le retour du Barça au Camp Nou

Le FC Barcelone reçoit l'Athletic Bilbao ce samedi à l'occasion de la 13e journée de Liga avec la tête du classement comme objectif.

Objectif clair pour le FC Barcelone : gagner pour revenir à hauteur du Real Madrid en tête de la Liga. Avant cette 13e journée de championnat, les Catalans ont trois points de retard sur leur éternel rival. Mais avec une différence de buts légèrement favorable, les Blaugranas pourraient se réinstaller sur le trône de la Liga en attendant le match des Madrilènes dimanche soir. Avant la trêve internationale, le FC Barcelone s'était difficilement imposé sur la pelouse du Celta Vigo (4-2).

Pour Bilbao, l'occasion est belle de revenir sur le top 5. Les Basques occupent la 7e place à trois petits points du Betis, 5e du Championnat. Après avoir concédé deux défaites de suite en Liga, l'Athletic a retrouvé des couleurs en s'imposant juste avant la trêve internationale face aux promus d'Oviedo (1-0).

Ce Barcelone - Bilbao sera l'occasion pour les locaux de réinvestir leur stade. Les Blaugranas vont retrouver le Camp Nou après deux ans et demi loin de son antre mythique. La capacité sera, en revanche, réduite avec 45 000 personnes attendues. À terme, le Camp Nou pourrait accueillir jusqu'à 105 000 personnes.

A quelle heure débute le match Barcelone - Bilbao ?

Le match Barcelone - Bilbao débutera à 16h15 ce samedi. Il se déroulera sur la pelouse du Camp Nou, à Barcelone.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Barcelone - Bilbao ?

C'est la chaine Bein Sports Max 9 retransmettra ce Barcelone - Bilbao.

Quelle diffusion streaming pour le match Barcelone - Bilbao ?

MyCanal proposera une diffusion streaming de ce Barcelone - Bilbao. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour Barcelone - Bilbao ?

Hansi Flick a annoncé de bonnes nouvelles avant la réception de Bilbao. Raphinha et Joan Garcia seront de retour pour cette rencontre de la 13e journée de Liga même si leur présence dans le onze de départ est encore très incertaine. Quid également de Pedri qui n'est pas à 100%. Le XI probable du Barça : Szczesny - Koundé, Araujo, Cubarsi, Balde - De Jong, Casado - Yamal, Fermin, Rashford - Ferran.

En face, Inaki Williams, Sancet, Sannaldi, Yeray et Egiluz ne sont pas disponibles pour ce déplacement au Camp Nou. En revanche, Nico Williams, souvent dans le viseur du Barça lors des mercatos est attendu en tant que titulaire. Le XI probable de l'Athletic : Simon - Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche - Vezga, Jauregizar - Williams, Sanchez, Berenguer - Guruzeta.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Barcelone - Bilbao ?

Betclic : Barcelone 1,37 / Nul 5 / Bilbao 6,75

Unibet : Barcelone 1,37 / Nul 4,95 / Bilbao 6,75

Winamax : Barcelone 1,32 / Nul 5,25 / Bilbao 7