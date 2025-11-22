DIRECT. Barcelone - Bilbao : pour son retour au Camp Nou, les Blaugrana régalent, suivez le match

Le FC Barcelone reçoit l'Athletic Bilbao ce samedi à l'occasion de la 13e journée de Liga avec la tête du classement comme objectif. Suivez le match en direct.

En direct

17:31 - Le troisième but du Barça ! (49') Il n'a pas fallu attendre beaucoup de temps pour voir le Barça frapper en seconde période. Fermin est astucieusement trouvé par Eric Garcia et ajuste Simon. 3-0 pour Barcelone.

17:30 - Bilbao s'en sort bien (48') Le Barça se porte à l'attaque dès le retour de cette seconde période mais les frappes successives des attaquants catalans sont repoussées tant bien que mal par les Basques.

17:28 - Un moment de tension (47') Après une faute de Laporte sur Lewandowski, les deux hommes s'accrochent au sol. L'arbitre de ce Barcelone - Bilbao est obligé d'intervenir et faire preuve de pédagogie pour calmer les deux hommes.

17:28 - Un changement à la mi-temps (46') Et à la pause, Hansi Flick a fait un changement. Araujo a remplacé Balde qui avait été touché en première période.

17:27 - C'est reparti ! Le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao sont de retour sur la pelouse du Camp Nou pour disputer la seconde période. La mission s'annonce rude pour les Basques qui doivent remonter un écart de deux buts.

17:09 - C'est la pause ! L'arbitre siffle la fin de cette première période de Barcelone - Bilbao très agréable à suivre. Les Blaugrana mènent au score grâce à des réalisations de Lewandowski et Torres.

17:08 - LE BREAK EST FAIT ! (45+2') QUELLE PASSE ! Yamal trouve Torres d'un extérieur du pied. L'Espagnol se retrouve face à Simon et profite encore d'une imprécision de Simon pour mettre le Barça à l'abri juste avant la pause.

17:06 - Deux minutes de plus (45') Le temps additionnel de cette première période de Barcelone - Bilbao est tombé.

17:04 - De Galarreta averti (43') Pour un accrochage de maillot volontaire, le milieu de terrain de Bilbao écope d'un carton jaune qui le privera du prochain match de Championnat.

17:02 - Williams dévisse (42') L'ailier espagnol est le joueur le plus dangereux de l'Athletic Bilbao. Il est souvent trouvé en position de frappe mais, pour le moment, la réussite le fuit.

17:00 - Encore une occasion ! (41') Le Barça souffre dans ces dernières minutes de la première période de Barcelone - Bilbao. Berchiche centre fort vers Williams qui reprend en première intention. Sa frappe fuit le cadre pour quelques centimètres.

16:59 - Gomez enlève trop sa frappe (40') Sancet se projette et glisse un excellent ballon à Gomez qui ne parvient pas à trouver le cadre. L'avant-centre de fortune de Bilbao cet après-midi est un peu en difficulté.

16:58 - Yamal monte en puissance (38') Pour le plus grand plaisir des supporteurs du FC Barcelone, Yamal est de plus en plus provocateur dans ce premier acte de Barcelone - Bilbao.

16:56 - La première grosse occasion de Bilbao ! (36') Subtil jeu à trois de la part de l'Athletic Bilbao ! Williams remise de la tête pour Gomez qui se couche sur le ballon. Sa reprise est captée en deux temps par Joan Garcia bien placé.

16:55 - Balde s'est relevé (35') Le défenseur du FC Barcelone a repris ses esprits et semble être en mesure de continuer à jouer dans ce Barcelone - Bilbao.

16:53 - Inquiétude pour Balde (33') Le latéral barcelonais est au sol et le staff médical du FC Barcelone rentre sur la pelouse alors qu'Araujo débute son échauffement.

16:51 - Barcelone un peu plus en maitrise (31') Depuis quelques minutes, après une entame de match très enlevée, les Barcelonais n'hésitent pas à prendre un peu plus leur temps.

16:48 - Un contrôle un peu long (28') Sur un centre au second poteau, Williams essaye de se saisir du ballon mais son contrôle est un peu trop fuyant. La défense barcelonaise peut se dégager.

16:46 - Yamal pris (26') Pour le moment, l'ailier espagnol est très bien cerné par la défense de l'Athletic Bilbao qui n'hésite pas à faire des prises à deux.

16:44 - Le but est refusé ! (24') Fermin voit l'intervalle et sert Ferran dans le dos de la défense adverse. L'international espagnol élimine Ferran et conclut mais le but est très vite refusé pour une position de hors-jeu.

16:42 - Balde en bout de course (22') Fermin alerte Balde sur le côté gauche mais la passe est un peu trop puissante et le latéral espagnol ne peut redresser la course du ballon.

16:40 - La double occasion !! (20') Le Barça était proche du break ! Sur une passe sublime de Ferran, Fermin bute sur Simon avant l'arrivée de Lewandowski qui rate finalement le cadre !

16:38 - Un contrôle manqué (18') Malgré son but, Robert Lewandowski est encore un peu maladroit dans ce début de Barcelone - Bilbao. Encore bien trouvé dans la surface, le Polonais manque son contrôle et ne peut pas enchainer par une frappe.

16:35 - Simon sort (15') Fermin se retourne et tente de trouver Ferran dans la surface mais le gardien de Bilbao a quitté ses cages pour s'emparer du ballon.