Trump ne veut pas entendre parler de ces deux pays à la Coupe du monde, la Fifa sous tension

Le Président des Etats-Unis semble vouloir décider qui a l'autorisation de participer ou non à la Coupe du monde.

Quand la politique se mêle au sport, ce n'est jamais bon signe. Pour le Mondial aux Etats-Unis, deux pays sont ciblés par l'administration de Donald Trump, Haïti et l'Iran. Donald Trump a confirmé maintenir l'intégralité de la proclamation signée en juin 2025, une mesure qui interdit l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 19 pays : Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan, Libye, Somalie, Syrie, Yémen et Corée du Nord. Les seules exemptions accordées concernent les joueurs, les membres des staffs, les entraîneurs et certains officiels strictement indispensables au déroulement des compétitions sportives majeures. Mais pas les supporters, les journalistes, les arbitres, les préparateurs indépendants, ou autres membres d'équipes techniques élargies, aucune dérogation n'est garantie. L'Iran et Haïti étant qualifiés, cela met dans l'embarras la Fifa.

Dans les deux cas, les services américains précisent que des demandes de visas "peuvent être déposées", mais qu'elles ont toutes les chances "d'être jugées inéligibles". Selon certaines sources, le dispositif FIFA Pass, prévu pour faciliter la circulation des personnels accrédités, apparaît insuffisant car les autorités fédérales se réservent le droit d'examiner individuellement chaque entrée sur le territoire. Plusieurs pistes sont actuellement explorées comme une extension partielle des exemptions pour inclure les arbitres, préparateurs physiques ou analystes vidéo issus des 19 pays, un transfert de certaines fonctions logistiques vers le Canada et le Mexique, ou encore des négociations diplomatiques ciblées menées discrètement par la FIFA et certaines fédérations nationales.