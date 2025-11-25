DIRECT. OM - Newcastle : Aubameyang relance l'OM, suivez le match

L'OM a tout renversé face à Newcastle au Vélodrome, ce mardi lors de la 5e journée de Ligue des champions. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

22:33 - Newcastle: Howe fait ses deux derniers changements L'entraîneur de Newcastle Eddie Howe effectue ses deux derniers changements dans ce match. Gordon et Willock sont remplacés respectivement par Woltemade et Ramsey.

22:31 - Balerdi de la tête L'OM obtient un corner dans cette fin de match, à 20 minutes du coup de sifflet final. Balerdi est trouvé au deuxième poteau et dévie de la tête mais ça passe juste à côté !

22:28 - Carton jaune pour Greenwood Pour avoir fait une faute grossière sur Harvey Barnes, Mason Greenwood écope à son tour d'un carton jaune de façon assez logique.

22:26 - Burn récolte un carton jaune Dan Burn, le latéral gauche de Newcastle, écope d'un carton jaune pour une faute grossière sur Hojbjerg au milieu du terrain.

22:23 - OM: O'Riley remplace Bakola Roberto De Zerbi effectue son premier changement de la soirée lui aussi. Darryl Bakola est remplacé par Matt O'Riley.

22:22 - Newcastle: Howe fait trois changements L'entraîneur de Newcastle Eddie Howe fait trois changements dans ce match à l'heure de jeu. Fabian Schär est remplacé par Anthony Elanga, Tino Livramento cède sa place à Lewis Hall et Lewis Miley remplace luis Jacob Murphy.

22:20 - Quel arrêt de Rulli ! Rulli soulage l'OM ! Bien trouvé dans la surface marseillaise, Joe Willock se retourne après un bon contrôle et enchaîne sur un tir puissant. Mais le portier marseillais détourne d'une main ferme après une belle parade aérienne.

22:17 - Pope déterminant devant Greenwood Nouvelle opportunité pour l'OM ! Dans la surface, Paixao réalise une belle talonnade pour Greenwood qui choisit de frapper dans un angle très fermé. Mais Pope repousse comme il peut avec ses bras comme un gardien de handball.

22:14 - Emerson écope d'un carton jaune Pour un tacle très en retard et non maîtrisé sur Willock, Emerson écope d'un carton jaune logique. Il pourrait même s'estimer heureux que l'arbitre italien ne soit pas appelés par ses collègues de la VAR...

22:11 - BUT ! Aubameyang marque encore pour l'OM (2-1) L'OM prend l'avantage grâce à Aubameyang qui marque son deuxième but en quelques minutes ! Sur le côté droit, Weah choisi de déborder et centre fort au premier poteau. Aubameyang se jette pour devancer Schär et trompe à nouveau Pope ! 2-1 pour l'OM après 50 minutes de jeu et un grand renversement de situation de la part des Marseillais.

22:07 - BUT ! Aubameyang égalise pour l'OM (1-1) L'OM égalise face à Newcastle après à peine plus de 30 secondes de jeu dans cette seconde période ! Parfaitement lancé dans la profondeur par Bakola, l'attaquant gabonais évite Pope sorti très loin de son but de façon surprenante et tire ensuite dans le but vide. D'une position excentrée, il parvient à trouver le fond des filets et ça fait 1-1 !

22:06 - C'est reparti à Marseille entre l'OM et Newcastle (0-1) M. Mariani siffle le début de la seconde période entre l'OM et Newcastle ! Ce sont les Magpies qui engagent pour ces 45 dernières minutes.

22:03 - Bakola, première mitigée Titularisé d'entrée pour la première fois de sa carrière professionnelle ce soir, le jeune Darryl Bakola (17 ans) a vécu une première période contrastée, avec de l'envie et une absence de crainte notable pour une telle rencontre. Mais il a manqué de justesse à plusieurs reprises et a écopé d'un carton jaune pour une simulation grotesque dans la surface anglais.

21:57 - L'OM dos au mur L'Olympique de Marseille est mené sur sa pelouse à la pause par Newcastle, qui a su sanctionner le début de match timide des Marseillais par l'intermédiaire de Harvey Barnes (0-1, 6e), attentif pour reprendre un centre dévié de Tonali. Les Marseillais vont réagir après quelques minutes et se procurer plusieurs occasions. C'est Aubameyang qui va se procurer les trois meilleures occasions olympiennes (18e, 19e et surtout 37e), sans réussir à égaliser. Il reste 45 minutes pour le faire en seconde période !

21:50 - C'est la pause à Marseille ! L'OM est mené par Newcastle (0-1) M. Mariani siffle la fin de cette première période entre l'OM et Newcastle (0-1) ! Les Marseillais sont menés sur leur pelouse du Vélodrome par les Magpies depuis un but de Barnes dès la 6e minute.

21:47 - Trois minutes de temps additionnel M. Mariani accorde trois minutes de temps additionnel dans cette première période entre l'OM et Newcastle au Vélodrome.

21:45 - Rulli reprend sa place Geronimo Rulli s'est fait involontairement marcher dessus par Burn après être tombé sur un coup de pied arrêté. Il se fait soigner et poser un bandage sur le crâne mais va pouvoir continuer.

21:43 - Rulli détourne le tir de Gordon Geronimo Rulli maintient l'OM dans le match en réalisant un superbe arrêt sur sa droite, au sol, sur un tir d'Anthony Gordon. Juste avant la pause, ça aurait été dur d'encaisser un deuxième but pour l'OM.

21:42 - Gordon écope d'un carton jaune Vermeeren tente de lancer un contre en faveur de l'OM mais Anthony Gordon commet une grosse faute sur le milieu de terrain belge de l'OM. Carton jaune logique pour l'Anglais.

21:40 - Encore Aubameyang ! Nouvelle occasion pour Aubameyang et l'OM ! Après un superbe pressing de Hojbjerg, les Marseillais récupèrent très haut et l'international gabonais est servi dans la surface. Il crochète Schär puis tombe au contact avec Thiaw mais poursuit pour tirer en taclant... C'est juste à côté du but anglais !

21:38 - Aubameyang de la tête ! Quelle opportunité pour l'OM ! Sur un superbe centre de Greenwood, Aubameyang est trouvé seul dans la surface et reprend de la tête mais le ballon passe juste à côté... L'attaquant gabonais était dans une position idéale pour égaliser.

21:37 - Bakola écope d'un carton pour simulation L'OM pense obtenir un penalty après une chute de Bakola dans la surface mais M. Mariani siffle pour une simulation de jeune milieu français et lui adresse un carton jaune.

21:34 - La frappe enroulée de Paixao ! Trouvé sur son aile gauche, Igor Paixao repique dans l'axe avant d'enrouler un tir puissant dont il a le secret. Mais le ballon passe juste à côté du but de Pope !

21:31 - Rulli repousse le tir de Willock Quelle opportunité pour les Magpies ! Trouvé dans la surface, Joe Willock peut frapper comme ça vient en première opportunité mais Rulli repousse comme il peut, heureusement pour l'OM.