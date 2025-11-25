OM - Newcastle : les Marseillais n'ont plus le droit à l'erreur

L'OM est dans l'obligation de l'emporter face à Newcastle ce mardi soir (21h) lors de la 5e journée de Ligue des champions pour espérer se qualifier parmi les 24 premiers de la compétition.

L'Olympique de Marseille le sait très bien, l'erreur n'est pas permise lors de la réception de Newcastle ce mardi soir au stade Vélodrome pour la 5e journée de la Ligue des champions. Avec seulement trois points pris en quatre rencontres jusqu'ici, l'OM pointe à la 25e place du classement de la plus prestigieuse des compétitions européennes, juste derrière les 24 équipes qualifiées pour la suite de la compétition. Mais rien n'est perdu pour Marseille, puisque 12 points restent encore à prendre.

Mais pour Roberto De Zerbi, la rencontre contre les Magpies ne sera pas forcément décisive. "Ce sera un match difficile, mais je ne pense pas qu'il sera décisif. On a vu l'an passé des équipes quasi mortes à deux, trois matches de la fin, mais quand même réussir à se qualifier, a expliqué l'entraîneur italien de l'OM en conférence de presse ce lundi. L'important, c'est que l'on n'a pas assez de points, alors qu'on en mériterait plus. Trois points, ça ne représente pas ce qu'on a proposé sur le terrain, même si on n'a pas été bon contre l'Atalanta. On a la qualité pour prendre des points à chaque rencontre."

Newcastle est en forme

Après le match contre Newcastle, il restera trois matchs aux Marseillais : l'Union Saint-Gilloise (extérieur), Liverpool (domicile) et Bruges (extérieur). Même si Roberto De Zerbi le nie, pour atteindre la barre des 9 ou 10 points nécessaires pour finir dans le top 24, l'OM serait vraiment bien inspiré de l'emporter face à Newcastle ce mardi dans un stade Vélodrome qui s'annonce bouillant. Surtout après le revers tant polémique de la dernière journée contre l'Atalanta (0-1).

De son côté, Newcastle performe bien cette saison en Ligue des champions. Les coéquipiers de Bruno Guimaraes pointent à la sixième place du classement, juste derrière le PSG, avec 9 points. Les Magpies n'ont perdu que contre Barcelone lors de la 1ère journée (1-2) avant de remporter les trois matchs suivants, à Bruges (0-4), contre Benfica (3-0) et Bilbao (2-0). Et ils restent sur un succès aussi convaincant que prestigieux contre Manchester City en Premier League (2-1) ce week-end.

Les compos d'OM - Newcastle : des mauvaises nouvelles pour l'OM

Roberto De Zerbi a donné des nouvelles de Facundo Medina en conférence de presse ce lundi, en expliquant que le défenseur argentin avait rechuté et qu'il ne rejouerait pas avant 2026 vraisemblablement. Victime d'une pubalgie, Nayef Aguerd ne fait pas non plus partie du groupe. L'entraîneur italien devrait miser sur un 4-3-3 avec le retour de Hojbjerg, laissé au repos contre le Gym vendredi dernier (1-5), et la même défense qu'à Nice.

Le onze de départ probable de l'OM : Rulli - T. Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - Vermeeren, O'Riley, Hojbjerg - Greenwood, Aubameyang, Paixao.

Du côté de Newcastle, l'entraîneur Eddie Howe ne compte que deux absents majeurs, Kieran Trippier et Yoane Wissa. Tino Livramento, Lewis Hall et Anthony Gordon sont revenus récemment et postulent à une place, même s'il est difficile de tous les imaginer tenir un match entier de Ligue des champions.

Le onze de départ probable de Newcastle : Pope - Livramento, Thiaw, Botman, Burn - B. Guimarães, Tonali, Joelinton - Barnes, Woltemade, Murphy.

Heure, chaîne, comment voir OM - Newcastle en direct

Ce match entre l'Olympique de Marseille et Newcastle ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ Foot, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre l'OM et les Magpies à partir de 21 heures ce mardi 25 novembre, il faudra se rendre sur le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - Newcastle ?

Pour cette rencontre de Ligue des champions, c'est Newcastle est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour cette rencontre au stade Vélodrome. La cote pour une victoire des Marseillais oscille entre 2,6 et 2,8 tandis que celle d'une victoire des Anglais à Marseille se situe entre 2,3 et 2,5. La cote pour un match nul est d'environ 3,4.