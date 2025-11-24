Messi a atteint les 896 buts dans sa carrière et voici la différence avec Cristiano Ronaldo

L'Argentin et le Portugais se livrent une intense bataille.

Lionel Messi continue d'émerveiller le monde du football avec ses performances toujours aussi magistrales. Lors du match où l'Inter Miami a écrasé Cincinnati 4-0 ce week-end, Messi a non seulement marqué un but, mais il a également offert trois passes décisives. permettant à l'équipe de Floride de se hisser en finale de la Conférence Est de la MLS 2025.

Messi a lancé son récital au terme d'une action d'école, délivrant une passe sur le côté droit à son compatriote Mateo Silvetti, qui a parfaitement centré pour que l'Argentin trouve le fond des filets d'un puissant coup de tête. Grâce à ce but, Messi a désormais un total impressionnant de 896 réalisations dans sa carrière.

Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo n'est pas resté inactif ce week-end. Bien au contraire ! Lors d'un match de la Ligue professionnelle saoudienne, le Portugais a marqué un superbe retourné acrobatique, à l'image de celui inscrit face à la Juventus avec le Real il y a quelques années, prouvant une fois de plus qu'il est toujours un athlète exceptionnel à 40 ans.

Dans la course aux meilleurs buteurs de tous les temps, Ronaldo est toujours largement en tête avec 954 buts, suivi par Messi, toujours déterminé à réduire l'écart même si la tâche s'annonce difficile.

Le reste du tableau des plus grands buteurs de l'histoire du football reste fascinant. En tête, Cristiano Ronaldo avec 954 buts, talonné par Lionel Messi à 896 buts. Derrière eux, des légendes comme Josef Bican avec 805 buts, Pelé avec 770 et Romario avec 761. L'extraordinaire Ferenc Puskás et Robert Lewandowski, toujours actif, complètent le tableau.