Giroud bat un record de 77 ans

Le Français a battu un record dans le championnat de France lors de la journée de Ligue 1.

Lors de la rencontre entre Lille et le Paris FC en clôture de la journée de Ligue 1 ce dimanche, Giroud a non seulement contribué à la victoire des Dogues (4-2), mais a également inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du championnat. Imaginez seulement... à 39 ans et 54 jours, le champion du monde est devenu le joueur le plus âgé à marquer deux buts dans un même match de Ligue 1 depuis 1947-1948 !

Le match avait pourtant mal commencé pour Lille, avec Willem Geubbels qui marquait pour le Paris FC dès la 11e minute. Quelques minutes avant la pause, Giroud a su saisir sa chance grâce à une superbe combinaison avec Romain Perraud, égalisant pour Lille. Et quelques minutes plus tard, Giroud a même donné l'avantage à son équipe en inscrivant un penalty à la 77e minute.

Ce doublé permet à Olivier Giroud d'être à 4 buts cette saison, prouvant qu'il n'a rien perdu de son flair depuis son grand retour dans le championnat français. Et ce n'est pas Bruno Genesio, son entraîneur, qui dira le contraire. Il n'a pas manqué de saluer la détermination et la résilience de son attaquant vedette, soulignant combien il a su garder la tête haute même lors de ces dernieres semaines sans but en Ligue 1.

"Je suis heureux parce que je sais que durant cette période, ça n'a pas été simple mentalement. Forcément, c'est la rançon de la gloire. On parlait beaucoup du fait qu'il ne marquait pas. Il n'a pas lâché. Il s'est entraîné vraiment, je l'ai souligné, comme un grand professionnel. Même lorsqu'on lui demandait s'il voulait faire un petit peu moins pour se préserver, il a toujours été au bout de lui-même. Il n'a pas douté. Il a été récompensé. Je suis heureux parce que, pour moi, c'est un exemple. On a la chance d'avoir un joueur comme ça dans notre effectif. Il faut que les plus jeunes joueurs en profitent parce que ça va leur faire gagner quelques années d'expérience durant cette saison."