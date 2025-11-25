Chelsea - Barcelone : "L'une des meilleurs équipes du monde", les Blues impressionnent Hansi Flick

A l'occasion de la 5e journée de la Ligue des champions (21h00), le Barça s'apprête à négocier un périlleux déplacement à Chelsea malgré des retours.

"Nous jouons contre l'une des meilleurs équipes du monde. L'évolution qu'elle a connue est fantastique. Chelsea a de jeunes joueurs et un grand entraîneur, nous devrons faire un grand match", pour cette cinquième journée de Ligue des champions, Hansi Flick sait à quel point ce match à Stamford Bridge s'annonce corsé. Et pour cause, la dernière victoire des Blaugranas à Chelsea remonte à 2006. Il faut dire que l'équipe anglaise retrouve des couleurs, elle qui pointe à la deuxième place de Premier League et qui reste sur huit victoires sur ses dix derniers matches toutes compétitions confondues.

Si les hommes d'Hansi Fick se présenteront ce soir sans leur maître à jouer Pedrid, Raphinha va, semble-t-il, pouvoir disputer une bonne partie d'un match pour la première fois depuis le 25 septembre dernier et sa blessure aux ischios jambiers. Un retour important qui n'est pas le seul dans le secteur offensif puisque Marcus Rashford va lui aussi fouler la pelouse après avoir été malade. Dans l'entrejeu, Frenkie De Jong, après avoir purgé sa suspension d'un match, est de nouveau pleinement disponible. C'est donc une équipe armée jusqu'aux dents qui se présente pour faire un coup à Chelsea qui déplore la blessure de Cole Palmer qui s'est cassé l'orteil contre une porte à son domicile.

A quelle heure débute Chelsea - Barcelone ?

Le coup d'envoi de Chelsea - Barcelone sera donné à 21h00 à Stamford Bridge à Londres.

Sur quelle chaîne suivre Chelsea - Barcelone ?

Chelsea - Barcelone sera à suivre sur Canal+Sport.

Quelles sont les compositions probables de Chelsea - Barcelone ?

Chelsea. Sanchez - James, Chalobah, Fofana, Cucurella - Caicedo, Fernandez, Gusto - Estevao, Pedro, Garnacho

Barcelone. Garcia - Koundé, Araujo, Cubarsi, Balde - De Jong, Garcia, Fermin - Yamal, Lewandowski, Rashford