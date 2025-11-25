DIRECT. Chelsea - Barcelone : le Barça coule à Stamford Bridge, suivez le match

A l'occasion de la 5e journée de la Ligue des champions, le Barça s'apprête à négocier un périlleux déplacement à Chelsea malgré des retours.

En direct

22:34 - 3-0 pour Chelsea, le Barça coule ! Au terme d'un joli mouvement dans la profondeur, Fernandez, Glisse un service cinq étoiles dans l'axe à Delap qui n'a plus qu'à ajuster Garcia à bout portant. Et de trois pour les Blues !

22:31 - Le Barça fait des mauvais choix (73') A l'image de cette tentative de remontée de balle en solitaire de Baldé, le Barça perd trop rapidement le ballon alors qu'il y avait l'option collective à l'intérieur.

22:29 - Le contre éclair de Chelsea (70') Après le coup franc barcelonais qui n'a rien donné, Sanchez relance rapidement pour Neto qui remonte 80 mètres. Depuis un angle fermé, le Portugais voit sa frappe être repoussée par Garcia.

22:28 - Coup franc pour le Barça (69') Si les joueurs d'Hansi Flick peinent à se montrer dangereux dans le jeu, la lumière pourrait venir d'une phase arrêtée. Les Catalans disposent d'un coup franc lointain à gauche.

22:25 - Yamal perd patience (67') L'Espagnol tente de déborder le long de la ligne de touche par deux fois. Il essuie deux fautes coup sur coup des Blues. La star barcelonaise demande le jaune, en vain.

22:23 - Yamal tente de faire la différence (64') Le long de la ligne de touche côté droit, Yamal tente le festival personnel mais il est pris en tenaille, à l'image de son équipe ce soir. Chelsea ne baisse pas en régime !

22:21 - L'entrée de Raphinha ! (62') Fantomatique ce soir, Lewandowski cède sa place à Raphinha et Christensen, ancien joueur de Chelsea, prend la place de Fermin Lopez.

22:18 - Sortie de Garnacho (59') L'Argentin, auteur d'un bon match, cède sa place à Delap qui va évoluer en pointe.

22:14 - Estevao double la mise et laisse sa carte de visite ! (2-0) Le but du break pour Chelsea, et quel but ! Estevao montre l'étendu de son talent en signant un slalom dans la défense catalane avant de déclencher une mine du droit qui se loge sous la barre de Garcia. 2-0 pour les Blues !

22:12 - Un exemple de sortie de balle (53') Après une perte de balle de Rashford haut sur le terrain, Chelsea récupère le ballon devant sa surface. Face au pressing catalan, les Blues signent une sublime sortie de balle.

22:10 - Garnacho hors jeu (51') Alors qu'il avait fait la différence côté gauche avant de délivrer une passe décisive pour Santos, Garnacho est signalé en position de hors jeu. Grosse entame de seconde période pour Chelsea !

22:07 - Le Barça ne touche pas la balle (49') Alors que l'on approche les cinq minutes jouées dans cette seconde période, le FC Barcelone n'a pas encore touché le ballon. Les hommes de Maresca jouent dans un fauteuil pour l'instant.

22:06 - Fernandez gratte la faute (48') Nouvelle faute en faveur de Chelsea après une faute de De Jong sur Fernandez. Coup-franc pour les Blues à 30 mètres très excentré.

22:05 - Cubarsi complètement en retard (46') face à la poussée de balle un peu longue de Caicedo, Cubarsi tente de couper la trajectoire mais fauche l'Equatorien. Faute pour Chelsea d'entrée.

22:04 - C'est reparti ! C'est reparti à Stamford Bridge avec un changement des deux côtés : Gusto est remplacé par Santos et Torres par Rashford.

21:48 - Un grand Chelsea mène à la pause (1-0) Au terme d'une première période de haute volée, Chelsea mène logiquement face au Barça qui va devoir jouer à dix dans cette seconde période.

21:44 - Exclusion d'Araujo, le Barça a dix ! (44') Face au débordement de l'intenable Cucurella, Araujo signe un tacle glissé totalement incontrôlé. Le défenseur central prend un deuxième jaune, synonyme d'exclusion !

21:43 - Baldé fait danser Fernandez (42') Le latéral gauche barcelonais signe crochet sur crochet pour effacer Neto puis Fernandez. Il opte pour une passe en retrait ensuite.

21:40 - Gusto signe un superbe retour (39') Alors que Lopez initiait le contre barcelonais dans le camp de Chelsea, Gusto signe un superbe retour d'un tacle glissé pour récupérer le ballon. Un retour du Tricolore ovationné par Stamford Bridge.

21:37 - Araujo s'impose physiquement (37') Trouvé le long de la ligne de touche dos au but, Neto tombe sous la pression physique d'Araujo. Ballon récupéré par les Catalans.

21:36 - Cucurella encore monstrueux ! (36') Le latéral espagnol s'impose encore face à la percussion de Yamal dans la surface côté droit. Quelle première période de sa part !

21:34 - De Jong harcelé par James (33') Touché dans le camp de Chelsea, De Jong est pressé par James qui ne le lâche pas. Le Néerlandais recule d'environ 50 mètres.

21:32 - Cucurella cadenasse Yamal (32') Face au crochet côté droit du Catalan, le latéral de Chelsea, formé au Barça, signe une bonne couverture défensive.

21:28 - Chelsea valide sa domination et ouvre le score ! (1-0) Après un centre puissant à ras de terre de Cucurella, Koundé pousse le ballon dans sa propre cage. Une ouverture un poil chanceuse pour les Anglais mais logique !