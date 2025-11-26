DIRECT. Olympiakos - Real : suivez le direct

Ce mercredi, les hommes de Xabi Alonso se déplacent en Grèce pour défier l'Olympiakos invaincu à domicile contre les Merengue. Un match sous tension pour les Madrilènes pour plusieurs raisons.

21:05 - 5' - Chiquinho tente sa chance Les Grecs parviennent à répondre aux Madrilènes avec une frappe de vingt mètres, le ballon passe hors cadre

21:04 - 3' - Frappe cadrée de Vinicius Sur la première percée madrilène, Vinicius parcourt trente mètres avant de tenter une frappe à l'entrée de la surface, Tzolakis est obligé de s'employer pour sortir le ballon en corner

21:01 - C'est parti ! Mr. Oliver donne le coup d'envoi de cette rencontre entre l'Olympiakos et le Real Madrid

20:55 - Grosse attente pour Mendy Ferland Mendy n'a plus disputé de match officiel avec le Real Madrid depuis le mois d'avril, pour cause de blessure puis par choix de l'entraîneur

20:54 - Entrée des joueurs ! Les 22 acteurs font leur apparition sur la pelouse du stade Karaïskaki

20:48 - Renouer avec la victoire L'Olympiakos n’a remporté aucun de ses neuf derniers matchs de phase de groupes de LDC (2n, 7d).

20:40 - Point au classement Avant les 9 dernières rencontres de cette 5ème journée de la phase de poules de Champions League, le Real Madrid pointe à la 9ème place avec 9 points, alors que l'Olympiakos est 32ème avec 2 petits points

20:34 - Un arbitre expérimenté au sifflet Ce match sera dirigé par l'arbitre anglais Michael Oliver

20:28 - Olympiakos invaincu chez lui face au Real Le Champion de Grèce n'a jamais perdu face au Real à domicile en match officiel (1 victoire et 3 nuls). L'unique victoire de l'Olympiakos date de 2005 (2-1)

20:21 - Sur quelle chaîne TV est diffusé Olympiakos - Real ? Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Canal+ Sport. Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner ce match via l'application MyCanal.

20:14 - El Kaabi seul en pointe Du côté d'Olympiakos entraîné par l'Espagnol José Luis Mendilibar, c'est un onze plutôt classique avec Gelson Martins en meneur de jeu et Ayoub El Kaabi en pointe. Le onze rentrant est comme suit : Tzolakis - Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega - Garcia, Mouzakitis, Chiquinho, Podence, Martins - El Kaabi

20:07 - Quatre français dans le onze ! Pour cette confrontation face aux Grecs, Xabi Alonso a opté pour un onze avec une grosse touche française. En plus de Mbappé, Camavinga, Tchouaméni et Mendy sont titulaires. Le onze madrilène est comme suit : Lunin - Alexander Arnold, Asencio, Carreras, Mendy - Tchouaméni, Camavinga, Valverde - Güler, Vinicius, Mbappé