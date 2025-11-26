DIRECT. Olympiakos - Real : suivez le direct
Ce mercredi, les hommes de Xabi Alonso se déplacent en Grèce pour défier l'Olympiakos invaincu à domicile contre les Merengue. Un match sous tension pour les Madrilènes pour plusieurs raisons.
21:05 - 5' - Chiquinho tente sa chance
Les Grecs parviennent à répondre aux Madrilènes avec une frappe de vingt mètres, le ballon passe hors cadre
21:04 - 3' - Frappe cadrée de Vinicius
Sur la première percée madrilène, Vinicius parcourt trente mètres avant de tenter une frappe à l'entrée de la surface, Tzolakis est obligé de s'employer pour sortir le ballon en corner
21:01 - C'est parti !
Mr. Oliver donne le coup d'envoi de cette rencontre entre l'Olympiakos et le Real Madrid
20:55 - Grosse attente pour Mendy
Ferland Mendy n'a plus disputé de match officiel avec le Real Madrid depuis le mois d'avril, pour cause de blessure puis par choix de l'entraîneur
20:48 - Renouer avec la victoire
L'Olympiakos n’a remporté aucun de ses neuf derniers matchs de phase de groupes de LDC (2n, 7d).
20:40 - Point au classement
Avant les 9 dernières rencontres de cette 5ème journée de la phase de poules de Champions League, le Real Madrid pointe à la 9ème place avec 9 points, alors que l'Olympiakos est 32ème avec 2 petits points
20:28 - Olympiakos invaincu chez lui face au Real
Le Champion de Grèce n'a jamais perdu face au Real à domicile en match officiel (1 victoire et 3 nuls). L'unique victoire de l'Olympiakos date de 2005 (2-1)
20:21 - Sur quelle chaîne TV est diffusé Olympiakos - Real ?
Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Canal+ Sport. Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner ce match via l'application MyCanal.
20:14 - El Kaabi seul en pointe
Du côté d'Olympiakos entraîné par l'Espagnol José Luis Mendilibar, c'est un onze plutôt classique avec Gelson Martins en meneur de jeu et Ayoub El Kaabi en pointe. Le onze rentrant est comme suit : Tzolakis - Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega - Garcia, Mouzakitis, Chiquinho, Podence, Martins - El Kaabi
Full strength starting XI for Olympiakos who host titans of the game, Real Madrid! Will be extremely difficult tonight, but we dream ????????????⚪️#OlympiacosFC #OLYRM #UCL https://t.co/UawlZfNvCG— Stephen Kountourou (@SteveKountourou) November 26, 2025
20:07 - Quatre français dans le onze !
Pour cette confrontation face aux Grecs, Xabi Alonso a opté pour un onze avec une grosse touche française. En plus de Mbappé, Camavinga, Tchouaméni et Mendy sont titulaires. Le onze madrilène est comme suit : Lunin - Alexander Arnold, Asencio, Carreras, Mendy - Tchouaméni, Camavinga, Valverde - Güler, Vinicius, Mbappé
???? Le XI du Real Madrid— Real France (@realfrance_fr) November 26, 2025
???? Olympiakos, 21h pic.twitter.com/6x9Ky4OIE8
20:00 - Bonsoir à tous et à toutes !
Bienvenue sur notre site ! Nous allons suivre ensemble en live commenté la rencontre entre l'Olympiakos et le Real Madrid comptant pour la 5ème journée de la phase de poule de la Ligue des Champions