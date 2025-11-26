Olympiakos - Real : Mbappé et le Real en quête d'un rebond en Pirée

Ce mercredi, les hommes de Xabi Alonso se déplacent en Grèce pour défier l'Olympiakos invaincu à domicile contre les Merengue. Un match sous tension pour les Madrilènes pour plusieurs raisons.

Rien ne va plus ou presque pour le Real Madrid, qui aborde ce déplacement au Pirée dans une dynamique préoccupante. Les Merengue restent sur deux matchs nuls en Liga, face au Rayo Vallecano puis contre Elche (2-2), deux prestations ternes qui ont écorné l'élan pris en début de saison. S'y ajoute une défaite décevante à Anfield contre Liverpool (1-0) en Ligue des Champions, confirmant une forme en dents de scie. Malgré leur statut et une première partie de campagne européenne plutôt solide, les joueurs de Xabi Alonso arrivent en Grèce avec la pression d'un résultat impératif pour se remettre dans le bon sens. Le moindre faux pas pourrait fragiliser un peu plus la dynamique madrilène, mais aussi accentuer les interrogations autour d'une équipe qui peine à retrouver sa solidité habituelle dans les moments clés.

Le cas Vinicius préoccupant

Le contexte autour de Vinicius n'aide en rien à apaiser l'atmosphère. L'ailier brésilien vit une période compliquée et se braque de plus en plus. Relégué sur le banc lors du nul contre Elche, il a très mal vécu cette mise à l'écart. Les relations entre lui et Xabi Alonso sont désormais décrites comme tumultueuses, au point que Vinicius aurait décidé de suspendre les discussions concernant sa prolongation de contrat. Cette crispation survient au moment où le Real aurait grandement besoin d'un Vinicius rayonnant, capable de casser des lignes et d'apporter son énergie habituelle. Au lieu de cela, la tension monte, la frustration s'accumule et l'ombre d'un malaise s'étend sur le vestiaire madrilène à un moment clé de la saison.

Sur le terrain, Xabi Alonso devrait néanmoins réintégrer Vinicius dans son onze de départ pour tenter de redonner un peu de percussion à son animation offensive. Le Real devrait se présenter dans un système en 4-3-1-2, avec Jude Bellingham en soutien du duo Mbappé–Vinicius. Kylian Mbappé, toujours en pointe, cherchera à consolider sa place de meilleur buteur de cette Ligue des Champions, lui qui reste une valeur sûre malgré la forme irrégulière de son équipe. Valverde et Camavinga devraient également retrouver leur place au milieu, tandis que Alexander-Arnold occuperait le couloir droit. Le Real doit retrouver un équilibre collectif et espérer que ses individualités fassent la différence dans une soirée qui s'annonce tendue.

Le menace El Kaabi

En face, l'Olympiakos arrive avec une série bien plus rassurante. Les hommes de José Luis Mendilibar restent sur une victoire 3-0 contre l'Atromitos en championnat, performance qui les a installés en tête de la Super League grecque. Si leur campagne européenne est difficile (deux nuls, deux défaites), les Rouge-et-Blanc n'ont perdu aucun de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Privés de Paschalakis et Angelakis, ils aligneront néanmoins une équipe compétitive.Tzolakis dans les buts, Rodinei–Retsos–Pirola–Ortega en défense, Garcia et Mouzakitis au milieu, Martins, Chiquinho et Podence en soutien du serial buteur Ayoub El Kaabi, auteur de 10 buts en 16 rencontres. Solides, en confiance et désireux de raviver la flamme européenne, les Grecs veulent profiter du doute madrilène.

Le Real devra aussi composer avec l'atmosphère incandescente du stade Karaïskaki, où peu d'équipes ressortent indemnes. Le club grec n'a d'ailleurs jamais perdu à domicile contre le Real Madrid : trois des quatre duels se sont soldés par un nul, et une victoire 2-1 d'Olympiakos remonte à 2005. Portés par un public réputé pour sa ferveur, les coéquipiers d'El Kaabi savent qu'ils peuvent faire vaciller les Madrilènes, surtout dans une période où ces derniers manquent de certitudes. L'Olympiakos, bien lancé en championnat, aura l'occasion de s'offrir un exploit retentissant. Pour le Real Madrid, c'est une soirée à haut risque, entre pression sportive, tensions internes et historique défavorable, il faudra afficher caractère et maîtrise pour ne pas sombrer au Pirée.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre Olympiakos et le Real Madrid qui sera dirigé par l'arbitre anglais Michael Oliver débutera à 21h00 ce jeudi au stade Karaïskaki au Pirée.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Olympiakos - Real ?

Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Canal+ Sport.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Olympiakos - Real Madrid via l'application MyCanal.

Les compos probables

L'équipe probable d'Olympiakos : Tzolakis - Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega - Garcia, Mouzakitis, Martins, Chiquinho, Podence - El Kaabi

L'équipe probable de Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras - Valverde, Camavinga, Güler - Bellingham ; Mbappé, Vinicius

Les différentes côtes

Le Real Madrid reste largement favori face à une équipe d'Olympiakos qui peine sur la scène continentale en ce début de saison.

Betclic : Olympiakos 7,25 / Nul 5,40 / Real Madrid 1,34.

Unibet: Olympiakos 7,30 / Nul 5,50 / Real Madrid 1,35.

Parions Sport : Olympiakos 7,20 / Nul 5,40 / Real Madrid 1,32.

Winamax: Olympiakos 7,00 / Nul 5,25 / Real Madrid 1,33.