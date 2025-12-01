Cette star du foot a été victime d'un gang, ses ravisseurs sont condamnés à rembourser 1 euro

Le tribunal a condamné financièrement les criminels d'une façon très étonnante.

Une condamnation assez étrange pour ne pas dire lunaire. En Angleterre, une famille italienne, les frères Valentino et Giacomo Nikolov, leur sœur Jela Jovanovic, et le fils de celle-ci, Charlie Jovanovic, était réputée pour des vols sur des demeures de célébrités.

Selon la justice, le butin s'élevait à plus d'un million d'euros en quelques jours (1,46 million). L'une des grandes stars actuelles du football, le Suédois Alexandre Isak (transfert star de Newcastle à Liverpool cette saison), a été cambriolé à l'époque avec plus de 11 000 euros en espèces volés, 77 000 euros de bijoux et son luxueux véhicule, une Audi RS6 d'une valeur de 136 000 euros.

Les escrocs ont été condamnés jusqu'à 10 ans de prison, mais l'indemnisation réclamée était ridicule. En effet, lors d'une audience au tribunal de Newcastle, le procureur Daniel Cordey a estimé le bénéfice criminel total du gang à 1 460 316 euros mais comme ces derniers ne possédaient aucun actif ou argent saisissable... Le tribunal a ordonné de rembourser une somme nominale et symbolique de 1 livre sterling chacun (1,14 euro) aux victimes. Charlie Jovanovic a de son côté pu rembourser 1 290 euros selon certains actifs trouvés.