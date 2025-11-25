Mort de Buffon, l'un des plus grands gardiens de l'histoire
Lorenzo Buffon, parent éloigné de Gianluigi Buffon, est décédé ce mercredi 25 novembre
Tristesse en Italie avec le décès de Lorenzo Buffon, gardien légendaire du Milan AC, mort à 95 ans d'une crise cardiaque à Latisana, dans la province d'Udine, où il résidait selon les informations dévoilées par sa fille et partagées par la Gazzetta ce mardi 25 novembre. Buffon a joué et remporté cinq championnats avec l'AC Milan dans les années 1950 Il a également joué pour le Genoa, la Fiorentina et l'Inter Milan, et a porté le maillot de l'équipe nationale à 15 reprises.
Il était également le cousin germain du grand-père du gardien légendaire de la Juventus, Gianluigi Buffon. Capitaine à plusieurs reprises de la Nazionale, il avait reçu le titre de Cavaliere del Lavoro (Chevalier du Travail) pour un match contre l'Angleterre où il a perdu son nez et s'est cassé plusieurs côtes par le président de l'époque Giovanni Gronchi lui a décerné. Après sa carrière, il s'était lié d'amitié avec Frank Sinatra et avait été engagé comme recruteur par Silvio Berlusconi.