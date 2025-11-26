DIRECT. PSG - Tottenham : suivez le match

Le PSG reçoit Tottenham ce mercredi à l'occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Suivez le match en direct.

21:05 - Une bonne sortie de balle (3') Les Spurs sont au pressing mais la qualité technique parisienne fait la différence. Les hommes de Luis Enrique se retrouvent vite dans la moitié de terrain adverse.

21:03 - Bergvall bougé (1') Pacho montre déjà les dents dans ce PSG - Tottenham et pousse Bergvall qui doit abandonner le ballon en sortie de but.

21:02 - C'est parti ! Felix Zwayer donne le coup d'envoi de ce PSG - Tottenham qui compte pour la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

20:56 - Les deux équipes vont entrer sur la pelouse À moins de cinq minutes du coup d'envoi de ce PSG - Tottenham, les deux formations s'apprêtent à pénétrer sur la pelouse du Parc des Princes.

20:49 - Tottenham est généreux Depuis le début de la saison, Tottenham a commis 21 erreurs qui ont amené à des buts adverses. C'est le plus mauvais élève européen dans ce domaine et le PSG va certainement essayé d'en profiter ce soir.

20:42 - Le PSG sort son nouveau maillot Pour ce PSG - Tottenham, Paris a décidé de sortir la tenue de gala avec la toute nouvelle tunique. Le quatrième maillot parisien est noir avec une bande fine rouge qui scinde l'habit en deux.

20:35 - Un soir spécial pour Marquinhos Ce PSG - Tottenham sera loin d'être anodin pour le capitaine parisien. Marquinhos va honorer sa 500e cape avec le club de la capitale. Une barre de plus pour celui qui s'installe de plus en plus parmi les légendes du PSG.

20:28 - Tottenham toujours invaincu Si Paris vient de concéder sa première défaite en Ligue des champions, Tottenham peut se targuer de ne toujours pas avoir perdu sur cette phase de ligue. Les Spurs ont remporté deux matchs et fait deux matchs nuls.

20:21 - Relever la tête en Ligue des champions Ce PSG - Tottenham arrive après la première défaite de la saison parisienne en Ligue des champions. Le club de la capitale s'est incliné 2-1 face au Bayern Munich lors de la dernière journée de la phase de ligue et aura à coeur de se relever en s'imposant ce soir face à Tottenham.

20:14 - Une deuxième cette saison Le PSG et Tottenham se retrouvent quelques mois après leur premier affrontement de la saison. Les deux équipes avaient ouvert le bal européen avec la Supercoupe d'Europe. Paris avait renversé les Spurs en égalisant dans les dernières secondes avant de s'imposer aux tirs au but (2-2; 4 t.a.b à 3).

20:07 - Dembélé ne débute pas ! Incertain pour ce PSG - Tottenham, Ousmane Dembélé débutera finalement sur le banc. Le Ballon d'Or n'est certainement pas à 100%. Le jeune Quentin Ndjantou prend sa place à la pointe de l'attaque parisienne. Le XI du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Ndjantou, Kvaratskhelia. En face, Kolo Muani est titulaire d'entrée face à son ancienne équipe. Le XI des Spurs : Vicario - Porro, Gray, Van de Ven, Romero, Spence - Sarr, Bergvall, Bentancur - Richarlison, Kolo Muani.