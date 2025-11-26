PSG - Tottenham : avec ou sans Dembélé ? L'inquiétude monte... Compos et chaine TV

Le PSG reçoit Tottenham ce mercredi à l'occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions

Après un coup d'arrêt en Ligue des champions et une défaite face au Bayern Munich (1-2), le PSG aura à coeur de repartir de l'avant et de se rapprocher de la qualification pour la phase finale de la plus grande des compétitions européennes. Avant la cinquième journée de cette phase de ligue, les Parisiens occupent la cinquième place à trois points du leader, le Bayern Munich. Depuis ce revers face au club allemand, le club de la capitale a retrouvé le sourire en Ligue 1 avec deux victoires consécutives face à Lyon (3-2) et face au Havre (3-0).

Tottenham ne peut se targuer de la même dynamique. Les hommes de Thomas Frank ont subi un lourd revers le week-end dernier en Championnat face à l'ennemi juré, Arsenal (1-4). Une défaite qui doit peser lourd dans les têtes des Spurs avant un déplacement à Paris qui peut marquer un vrai tournant en Ligue des champions pour les Anglais. Une défaite et Tottenham pourrait vite regarder à l'arrière du classement alors qu'une victoire ou un nul leur permettrait de se rassurer un peu et d'entrevoir doucement la phase finale de la Ligue des champions.

Ce n'est pas la première fois de la saison que le PSG et Tottenham vont s'affronter. En effet, la Supercoupe d'Europe a opposé ces deux équipes et Paris s'était imposé à l'issue d'une rencontre assez folle. Le club de la capitale avait renversé les Spurs en s'imposant aux tirs au but après avoir été menés de deux buts (2-2; 4 t.a.b à 3). "C'était un match dans des conditions particulières. Un bon souvenir parce que ça s'était bien fini mais un mauvais souvenir si je repense aux 60 premières minutes où on avait été en difficulté. On est plus prêt pour être une équipe dominante et pour gagner le match. Mais si on analyse Tottenham individuellement, les joueurs sont majoritairement internationaux, c'est une équipe forte", a déclaré Luis Enrique.

A quelle heure débute le match PSG - Tottenham ?

Le match PSG - Tottenham débute à 21h ce mercredi. Il se déroulera au Parc des Princes, à Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusée PSG - Tottenham ?

La rencontre entre le PSG et Tottenham sera diffusée sur Canal+. L'Allemand Félix Zwayer sera l'arbitre de cette affiche de Ligue des champions.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Tottenham ?

MyCanal proposera une diffusion streaming pour suivre ce PSG - Tottenham. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour PSG - Tottenham ?

Luis Enrique a laissé planer le doute sur la présence d'Ousmane Dembélé ce mercredi soir. L'international français et Ballon d'Or a dû céder sa place sur blessure face au Bayern Munich et reste incertain. "Chaque fois qu'il y a un retour d'un joueur blessé, c'est difficile de gérer ça. On est bien sûr plus attentif que d'habitude", a assuré le technicien parisien. Le XI probable du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.

Les Spurs devront se passer de huit joueurs pour ce déplacement au Parc des Princes dont l'attaquant français Mathys Tel, non qualifié pour la Ligue des champions. L'ancien Parisien Randal Kolo Muani pourrait débuter cette rencontre sur le banc pour ce retour au sein de la capitale française. Le XI probable de Tottenham : Vicario - Van de Ven, Romero, Danso - Porro, Palhinha, Bentancur, Spence - Kudus, Richarlison, Odobert.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Tottenham ?

Betclic : PSG 1,35 / Nul 5,10 / Tottenham 8

Unibet : PSG 1,36 / Nul 5,45 / Tottenham 8,10

Winamax : PSG 1,30 / Nul 5,20 / Tottenham 8