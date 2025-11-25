"Tu viens d'encaisser 4 buts et tu demandes le maillot de Messi ? Quelle honte..." : grosse polémique autour d'un joueur

La demande de maillot de l'Argentin a créé la polémique.

Une défaite qui laisse des traces. Lors de la rencontre entre l'Inter Miami et Cincinnati et la victoire 4-0 des coéquipiers de Messi, une scène après la rencontre a fait polémique au Canada. En effet, on aperçoit Teenage Hadebe, joueur du club de Cincinnati, quittant le terrain avec le maillot de Leo Messi sous le bras, un geste qui a provoqué la colère de Kaylyn Kyle, ancienne internationale canadienne et actuelle consultante sportive.