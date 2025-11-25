"Tu viens d'encaisser 4 buts et tu demandes le maillot de Messi ? Quelle honte..." : grosse polémique autour d'un joueur
La demande de maillot de l'Argentin a créé la polémique.
Une défaite qui laisse des traces. Lors de la rencontre entre l'Inter Miami et Cincinnati et la victoire 4-0 des coéquipiers de Messi, une scène après la rencontre a fait polémique au Canada. En effet, on aperçoit Teenage Hadebe, joueur du club de Cincinnati, quittant le terrain avec le maillot de Leo Messi sous le bras, un geste qui a provoqué la colère de Kaylyn Kyle, ancienne internationale canadienne et actuelle consultante sportive.
"C'est ce qui me frustre le plus. On aurait dit qu'ils faisaient le spectacle et que Messi les avait complètement éclipsés. Messi est le meilleur de l'histoire, il a absolument tout gagné… mais vous venez de perdre 4-0. Est-ce vraiment le moment de lui demander son maillot ? Pour moi, c'est honteux. Vos fans vous soutiennent chaque saison, chaque semaine. Ils viennent de vous écraser en demi-finale, et la première chose que vous faites, c’est d’essayer de négocier. C'est une mauvaise image pour le FC Cincinnati et pour ceux qui étaient sur le terrain" explique la consultante d'Apple TV.