Tirage au sort de l'Algérie à la Coupe du monde 2026 : la France au 1er tour, match d'ouverture... Le pire et plus mauvais tirage
L'Algérie est fixée, elle sera dans le chapeau 3 du tirage au sort du Mondial aux Etats-Unis.
Les chapeaux du tirage au sort de la prochaine Coupe du monde sont établis. Les Fennecs de l'Algérie seront dans la troisième partie et devrait avoir un tirage au sort très délicat pour ce Mondial aux Etats-Unis.
- Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne
- Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, RI Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie
- Chapeau 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud
- Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs du tournoi de barrage de la Fifa 1 et 2
Les Fennecs pourraient également jouer le match d'ouverture, une opportunité qui serait incroyable pour le pays. Le tirage au sort le plus abordable, s'il en existe un quand on est dans le chapeau 3, serait le Canada, l'Iran, l'Algérie donc et Haïti. Le pire tirage, il y en a énormément et notamment la possibilité d'un France - Algérie au premier tour, mais on pourrait partir sur un Espagne, Uruguay, Algérie, Italie.
En s'amusant avec l'IA, nous avons fait une simulation du tirage et ça s'annonce difficile, mais pas impossible pour les Algériens avec donc les Pays-Bas (Chapeau 1, UEFA), Équateur (Chapeau 2, CONMEBOL), Algérie (Chapeau 3, CAF), Cap-Vert (Chapeau 4, CAF).