Tirage de l'Algérie à la Coupe du monde 2026 : découvrez le groupe des Fennecs

Présente dans le chapeau 3 du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, l'Algérie aura droit à de gros matchs.

En direct

19:17 - La procédure expliquée Le suspens est insoutenable à Washington alors que des explications sont données sur place pour comprendre le tirage au sort.

19:12 - On ne saura pas tout ce soir ! Dans quelques minutes, les Fennecs vont connaître leurs adversaires ce soir en phase de poules de la Coupe du monde 2026. Il se peut néanmoins que les joueurs de Vladimir Petkovic affrontent un barragiste. Surtout, il faudra attendre 18h ce samedi pour connaître le programme de l'Algérie et les villes dans lesquelles ils joueront.

19:02 - Dernier interlude La chanteuse des Fugees Lauryn Hill monte à son tour sur scène.

18:56 - Des gloires à l'honneur Les légendes des sports américains Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky et Aaron Judge seront sur scène tandis que l'ex-international anglais Rio Ferdinand et Samatha Johnson dirigeront le tirage.

18:55 - Image symbolique Chaque chef d'État a tiré la boule de son pays.

18:54 - Le tirage débute ! C'est l'heure du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 !

18:49 - Les trois dirigeants sur scène Le Premier ministre canadien, le président des États-Unis d'Amérique et la présidente du Mexique se placent autour des présentoirs pour effectuer le tirage qui va bientôt débuter.

18:46 - Le dispositif se met en place Les boules pour effectuer le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 viennent d'arriver sur la scène.

18:39 - Le trophée est arrivé ! Sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni fait son arrivée sur la scène avec le trophée de la Coupe du monde, tant convoité.

18:36 - Au tour de Donald Trump Après Gianni Infantino, c'est au tour de Donald Trump de s'exprimer sur la scène du Kennedy Center sur la paix dans le monde.

18:32 - Donald Trump honoré ! C'est officiel ! Donald Trump devient le lauréat du premier prix de la Paix de la FIFA.

18:27 - L'hymne officiel Le duo Robbie Williams - Nicole Scherzinger ont chanté Desire, l'hymne de la FIFA.

18:23 - Nouvelle pause musicale La légende de la pop britannique Robbie Williams fait son arrivée sur scène, accompagnée par Nicole Scherzinger.

18:20 - C'est parti Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a débuteé aux Etats-Unis du côté de Washington. Dans quelques minutes nous connaîtrons les différents groupes et notamment celui de l'Algérie pour le mois de juin prochain.