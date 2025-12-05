Tirage de l'Algérie à la Coupe du monde 2026 : match d'ouverture, France... La poule des Fennecs
Présente dans le chapeau 3 du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, l'Algérie pourrait jouer le match d'ouverture.
Les chapeaux du tirage au sort de la Coupe du monde ont été dévoilés il y a quelques semaines et les Fennecs se retrouvent dans le chapeau 3, de quoi offrir de grosses affiches pour les coéquipiers de Mahrez. Cette position dans le chapeau 3 donne certaines indications sur l'issue du tirage au sort de ce vendredi 5 décembre. Car le Mexique, pays hôte avec les Etats-Unis et le Canada, jouera le match d'ouverture face à un adversaire du chapeau 3... Comme le Panama ne peut pas affronter le Mexique, il reste quelques possibilités dont de nombreux pays africains (la Norvège, l’Égypte, l’Algérie, l’Écosse, le Paraguay, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, l’Ouzbékistan, le Qatar, l’Arabie Saoudite ou l’Afrique du Sud.)
- Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne
- Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, RI Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie
- Chapeau 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud
- Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs du tournoi de barrage de la Fifa 1 et 2
16:40 - Retour sur le parcours de l'Algérie en 2014
Souvenez-vous, l'Algérie, présent pour le Mondial 2014, a été sortie avec la tête haute, face aux Allemands, en huitième de finale sur le score de 2-1. Avant cette élimination logique sur le papier, les Fennecs avaient remporté leur premier match de Coupe du monde depuis 32 ans face aux Coréens (4-2). Un rebond qui était intervenu après une triste défaite face à la Belgique, 2-1. Et c'était grâce à Slimani, pour l'égalisation face à la Russie lors du dernier match de poule de ce Mondial, que l'Algérie avait arraché sa qualification historique.
16:00 - La fierté du président algérien
"Nous sommes très heureux et fiers de votre qualification pour la Coupe du Monde", avait réagi le président algérien, Abdelmadjid Tebboune sur les réseaux sociaux après la qualification de l'Algérie. "Vous avez redonné à tout le peuple algérien, à l’intérieur du pays et à l’étranger, le goût des grandes joies. Mille mercis aux Verts".
15:30 - L'Algérie, 12 ans après
L'Algérie retrouve une Coupe du monde de foot 12 ans après sa dernière participation, au Brésil en 2014. Il s'agira, aux Etats-Unis, Mexique, Canada, de la 5e Coupe du monde pour les Fennecs après 1982 en Espagne, 1986 au Mexique, 2010 en Afrique du Sud et donc 2014 au Brésil.
14:40 - La France pour l'Algérie ?
C'est une option comme beaucoup d'ailleurs. Lors du tirage au sort de la Coupe du monde, l'Algérie, présente dans le chapeau 3, prendra un très grande nation dans le chapeau 1 et cette grande nation pourrait être l'équipe de France de Kylian Mbappé.
14:00 - Les prévisions d'Opta
Le célèbre site de statistique a dévoilé ses prédictions pour le prochain Mondial et à ce petit jeu, l'Algérie se retrouve 27e avec 0,3% de chance de remporter la Coupe du monde. Des éléments à prendre avec un peu de recul car la beauté du sport ne se trouve pas dans les stats.