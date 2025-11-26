Kolo Muani appartient toujours au PSG jusqu'à cette date, peut-il revenir ?

Le joueur de Tottenham retrouve le Parc des Princes ce mercredi à l'occasion du match de Ligue des champions.

Randal Kolo Muani is back. Transféré en grande star pour plus de 90 millions au PSG il y a quelques années maintenant, Randal Kolo Muani est très vite devenu un élément inutile dans l'effectif de Luis Enrique. Le Parisien a donc fait ses valises et est parti du côté de l'Italie et la Juventus. Le vice champion du monde avait réalisé une très bonne saison avec la Vieille Dame, mais son transfert définitif a finalement été annulé au dernier moment.

Pour celui qui vise le Mondial 2026, il fallait réagir et trouver un club rapidement. Ce sont finalement les Spurs de Tottenham qui ont signé l'international à quelques heures de la fin du mercato en septembre dernier. Depuis, il a retrouvé les Bleus, mais pas les buts. Il n'a d'ailleurs délivré qu'une seule passe décisive contre Copenhague en Coupe d'Europe. Blessé rapidement lors de son arrivé, il reprend seulement ses marques. "Il a vécu tellement de choses, que ce soit avec Paris ou l'équipe de France en finale de Coupe du monde, que lorsqu'il va renaître de ses cendres, ça va faire mal" explique un proche pour le Parisien.

Mais la situation du Français est incertaine car Kolo Muani, s'il se sent bien en Angleterre, est tout de même sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028 ! Pour le moment rien ne dit si le Français signera définitivement chez les Spurs.