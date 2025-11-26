Pourquoi Kolo Muani porte-t-il une protection à la mâchoire ?
Le Français doit jouer avec une protection pendant plusieurs semaines.
Vous l'avez peut être remarqué, Randal Kolo Muani dispute la rencontre de Ligue des champions avec une protection à la mâchoire. La raison est simple, le Français s'est gravement blessé lors de la rencontre face à Manchester United ce week-end avec une fracture de la mâchoire à la suite d'un contact avec Harry Maguire. S'il a évité la case opération après avoir vu un spécialiste, il doit désormais porter un masque de protection. Une relative bonne nouvelle car Randal Kolo Muani revenait à peine de blessure qui l'a écarté une bonne partie des terrains en ce début de saison.