Tirage au sort du Maroc à la Coupe du monde 2026 : le meilleur et le pire tirage pour les Marocains

Les Marocains sont fixés et évolueront dans le chapeau 2 lors du tirage au sort du Mondial.

Le Maroc pourrait s'en sortir convenablement lors du tirage de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis prévu le 5 décembre prochain. Le pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des nations sera dans le chapeau 2 de ce Mondial et évitera quelques grandes nations au premier tour. Mais n'étant pas dans le chapeau 1, les Lions de l'Atlas auront sans aucun doute une grosse affiche lors de la phase de poules. France, Allemagne, Argentine, Espagne... Les possibilités sont nombreuses. Les Marocains pourraient également tomber sur la Norvège d'Haaland dans le chapeau 3 ou encore l'Italie dans le chapeau 4 si la Nazionale s'impose lors des barrages.

Le pire tirage : France, Maroc, Panama, Italie (si qualification)

Le meilleur tirage : Canada, Maroc, Qatar, Nouvelle-Zélande

Pour rappel, lors du dernier Mondial, le Maroc était allé jusqu'en demi-finale après avoir éliminé l'Espagne de Luis Enrique. Ils étaient tombés face à l'équipe de France de Kylian Mbappé sur le score de 2-0 avec des buts de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani.