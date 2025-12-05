Tirage du Maroc à la Coupe du monde : découvrez la poule des Marocains

Les Marocains attendent le résultat du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ce vendredi 5 décembre.

En direct

19:17 - Quelques explications Le suspens monte encore d'un cran à Washington alors que des explications sont données sur place pour comprendre le tirage au sort.

19:13 - Encore une inconnue ce soir ! Dans quelques minutes, les Lions de l'Atlas vont connaître leurs adversaires en phase de poules de la Coupe du monde 2026. Il se peut néanmoins que les joueurs de Walid Regragui affrontent un barragiste. Surtout, il faudra attendre 18h ce samedi pour connaître le calendrier du Maroc et les villes dans lesquelles ils joueront.

19:04 - Dernière pause La chanteuse des Fugees Lauryn Hill monte à son tour sur scène pour un dernier interlude musical.

18:57 - Des légendes invitées Les légendes des sports américains Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky et Aaron Judge vont effectuer le tirage tandis que l'ex-international anglais Rio Ferdinand et Samatha Johnson dirigeront le tirage.

18:56 - Image symbolique Chaque chef d'État a tiré la boule de son pays.

18:54 - Le tirage débute ! C'est l'heure du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 !

18:49 - Les dirigeants sont là ! Le Premier ministre canadien, le président des États-Unis d'Amérique et la présidente du Mexique se placent autour des présentoirs pour effectuer le tirage qui va bientôt débuter.

18:47 - Le dispositif se met en place Les boules pour effectuer le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 viennent d'arriver sur la scène.

18:41 - La Coupe du monde sur scène Sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni fait son arrivée sur la scène avec le trophée de la Coupe du monde, tant convoité.

18:37 - Le président américain sur scène Tout juste récompensé du premier trophée de la Paix de la FIFA, Donald Trump s'exprime sur la scène du Kennedy Center sur la paix dans le monde, après Gianni Infantino.

18:33 - Donald Trump, premier lauréat ! C'est officiel ! Le président des États-Unis d'Amérique Donald Trump devient le lauréat du premier prix de la Paix de la FIFA.

18:27 - Chanson officielle Le duo Robbie Williams - Nicole Scherzinger ont chanté Desire, l'hymne de la FIFA.

18:24 - Un duo sur scène La légende de la pop britannique Robbie Williams et l'ancienne chanteuse des Pussycat Dolls font leur entrée sur la scène pour entonner un duo.

18:20 - Spectacle assuré À la fin de son discours, le patron de la FIFA fait le show en scandant "USA", puis "Canada", puis "Mexico".