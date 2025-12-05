Tirage du Maroc à la Coupe du monde : découvrez la poule des Marocains
Les Marocains attendent le résultat du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ce vendredi 5 décembre.
L'essentiel
- Le Maroc pourrait s'en sortir convenablement lors du tirage de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis prévu ce 5 décembre depuis Washington. Le pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des nations qui débute le 21 décembre prochain, est dans le chapeau 2 de ce Mondial et évitera quelques grandes nations au premier tour.
- Mais n'étant pas dans le chapeau 1 de ce tirage de la Coupe du monde, les Lions de l'Atlas auront sans aucun doute une grosse affiche lors de la phase de poules. France, Allemagne, Argentine, Espagne... Les possibilités sont nombreuses.
- Découvrez la poule du Maroc pour la prochaine Coupe du monde 2026 :
19:17 - Quelques explications
Le suspens monte encore d'un cran à Washington alors que des explications sont données sur place pour comprendre le tirage au sort.
19:13 - Encore une inconnue ce soir !
Dans quelques minutes, les Lions de l'Atlas vont connaître leurs adversaires en phase de poules de la Coupe du monde 2026. Il se peut néanmoins que les joueurs de Walid Regragui affrontent un barragiste. Surtout, il faudra attendre 18h ce samedi pour connaître le calendrier du Maroc et les villes dans lesquelles ils joueront.
19:04 - Dernière pause
La chanteuse des Fugees Lauryn Hill monte à son tour sur scène pour un dernier interlude musical.
18:57 - Des légendes invitées
Les légendes des sports américains Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky et Aaron Judge vont effectuer le tirage tandis que l'ex-international anglais Rio Ferdinand et Samatha Johnson dirigeront le tirage.
18:49 - Les dirigeants sont là !
Le Premier ministre canadien, le président des États-Unis d'Amérique et la présidente du Mexique se placent autour des présentoirs pour effectuer le tirage qui va bientôt débuter.
18:47 - Le dispositif se met en place
Les boules pour effectuer le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 viennent d'arriver sur la scène.
18:41 - La Coupe du monde sur scène
Sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni fait son arrivée sur la scène avec le trophée de la Coupe du monde, tant convoité.
18:37 - Le président américain sur scène
Tout juste récompensé du premier trophée de la Paix de la FIFA, Donald Trump s'exprime sur la scène du Kennedy Center sur la paix dans le monde, après Gianni Infantino.
18:33 - Donald Trump, premier lauréat !
C'est officiel ! Le président des États-Unis d'Amérique Donald Trump devient le lauréat du premier prix de la Paix de la FIFA.
18:27 - Chanson officielle
Le duo Robbie Williams - Nicole Scherzinger ont chanté Desire, l'hymne de la FIFA.
18:24 - Un duo sur scène
La légende de la pop britannique Robbie Williams et l'ancienne chanteuse des Pussycat Dolls font leur entrée sur la scène pour entonner un duo.
18:20 - Spectacle assuré
À la fin de son discours, le patron de la FIFA fait le show en scandant "USA", puis "Canada", puis "Mexico".
18:17 - "104 Super Bowl en un mois"
Gianni Infantino présente le nouveau format de la Coupe du monde avant d'ajouter que ce Mondial va représenter "104 Super Bowl en un mois".