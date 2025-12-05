Tirage du Maroc à la Coupe du monde : un groupe de la mort ? Ce qui attend les Marocains
Les Marocains attendent le résultat du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ce vendredi 5 décembre.
Le Maroc pourrait s'en sortir convenablement lors du tirage de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis prévu ce 5 décembre depuis Washington. Le pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des nations qui débute le 21 décembre prochain, sera dans le chapeau 2 de ce Mondial et évitera quelques grandes nations au premier tour. Mais n'étant pas dans le chapeau 1, les Lions de l'Atlas auront sans aucun doute une grosse affiche lors de la phase de poules. France, Allemagne, Argentine, Espagne... Les possibilités sont nombreuses. Les Marocains pourraient également tomber sur la Norvège d'Haaland dans le chapeau 3 ou encore l'Italie dans le chapeau 4 si la Nazionale s'impose lors des barrages. Alors finalement, peut être que le fameux groupe de la mort, le groupe le plus difficile pour les non puristes, sera celui du Maroc...
- Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne
- Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, RI Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie
- Chapeau 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud
- Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs du tournoi de barrage de la Fifa 1 et 2
16:30 - Le pire tirage pour le Maroc
Avec des suppositions car il faut attendre les résultats des barrages européens, le pire tirage pour les Marocains serait éventuellement l’Espagne, portée par Yamal ou la France de Mbappé, le Paraguay et potentiellement l’Italie, si elle se qualifie via les barrages.
16:00 - Une Coupe du monde 2030 au Maroc
Pour rappel, il y a quelques mois, la Fédération internationale de football (FIFA) avait annoncé que l’édition 2030 de la Coupe du monde serait organisée conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal. Une nouvelle grosse compétition à venir pour le Maroc qui organise déjà la CAN 2025 qui débute quinze jours après ce tirage au sort de la Coupe du monde.
15:30 - Le calendrier du Mondial
Attention, le calendrier ne sera pas connu immédiatement après le tirage, ce sera 24h plus tard, après un nouveau show de la Fifa, que les Marocains et différentes nations découvriront le détail des matchs. La FIFA explique que "la procédure de programmation des matchs qui fait suite au tirage au sort vise à offrir les meilleures conditions possibles à toutes les équipes et aux spectateurs, mais aussi à permettre aux supporters du monde entier de suivre en direct les rencontres de leurs favoris malgré les différents fuseaux horaires. La version définitive du calendrier des matches sera disponible en mars, une fois que les barrages de la FIFA et les barrages européens auront livré leur verdict et que les six dernières places auront trouvé preneur."
15:00 - Le déroulé du tirage de la Coupe du monde
Les 48 sélections seront réparties en douze groupes de quatre. Le tirage au sort débutera avec la répartition des pays hôtes puis les chapeaux seront tirés au fur et à mesure. Ce Mondial sera l'occasion d'avoir un nouveau format avec, dans le détail, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes qui accèderont aux seizièmes de finale, un nouvel échelon de la phase à élimination directe, qui démarrait jusqu'à présent aux huitièmes de finale. Les futurs champions et vice-champions du monde disputeront donc huit matchs au total, contre sept.