"Je trouve cette question irrespectueuse" : Mbappé agacé après son quadruplé

Kylian Mbappé n'a pas apprécié la question d'un journaliste après la rencontre du Real face à l'Olympiakos ce mercredi 26 novembre.

Le buteur français du Real Madrid a réalisé une performance magistrale, inscrivant quatre buts face à l'Olympiakos en Ligue des champions avec notamment un triplé en sept minutes. Une performance qui le fait entrer dans la légende du club espagnol.