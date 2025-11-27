"Je trouve cette question irrespectueuse" : Mbappé agacé après son quadruplé
Kylian Mbappé n'a pas apprécié la question d'un journaliste après la rencontre du Real face à l'Olympiakos ce mercredi 26 novembre.
Le buteur français du Real Madrid a réalisé une performance magistrale, inscrivant quatre buts face à l'Olympiakos en Ligue des champions avec notamment un triplé en sept minutes. Une performance qui le fait entrer dans la légende du club espagnol.
Mais après la rencontre, une question en zone mixte d'un journaliste n'a pas plus à Mbappé, jugeant même cette question "irrespectueuse". Le journaliste lui a pourtant simplement demandé "Avez-vous le sentiment qu'il y a une dépendance à Mbappé et que l'équipe dépend beaucoup de vos buts ?". "Je trouve cette question irrespectueuse envers vous et c'est une mauvaise question" lui a t-il répondu très agacé. "Je peux affirmer que sans nos joueurs, nous n'aurions pas gagné ce match. Dans chaque équipe, il y a des joueurs qui ont un rôle à jouer et le mien est de marquer des buts, ce qui, au final, est ce que je peux faire pour l'équipe. Je ne pense pas qu'il y ait de dépendance ou quoi que ce soit de ce genre. C'est plutôt une question qui concerne les journalistes ou les personnes extérieures". Ambiance au sein du Real Madrid...