Quand Frank McCourt fait une apparition lors de la 3e mi-temps

Le président de l'OM a fait une apparition après la rencontre de mardi face à Newcastle.

Pour les fervents supporters de l'OM, la soirée de Ligue des champions face à Newcastle cette semaine était déjà remplie d'émotions avec une victoire 2-1, mettant fin à la disette des Marseillais au Stade Vélodrome. Mais l'apparition impromptue de Frank McCourt, propriétaire du club, est venue ajouter une petite touche spéciale à cet événement même si l'Américain est souvent présent au Vélodrome ces derniers mois.

Au-delà de la victoire sur le terrain la présence de McCourt a offert à la rencontre une dimension humaine et conviviale qui n'a pas laissé indifférents les fans de l'OM. Après le coup de sifflet final, alors que la ferveur était encore très forte, McCourt a quitté sa loge présidentielle. Accompagné de sa famille, il a pris le chemin des vestiaires en passant devant la caméra du Phocéen.

McCourt s'est exprimé avec simplicité. Son sourire trahissait une joie authentique, loin de toute mise en scène médiatique. Il a salué la performance de l'équipe et l'effervescence des fans présents comme absents. Leur offrir sa présence était une manière pour McCourt de renforcer le lien entre les tribunes et la direction du club. Une manière de dire "vous comptez pour nous", "on avance ensemble". Ce genre de séquence séduit toujours, car elle montre une facette accessible et sincère des dirigeants, trop souvent perçus comme des figures distantes.