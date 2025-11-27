Les hommages à Aimé Jacquet

L'ancien sélectionneur des Bleus a reçu de nombreux hommages ce jeudi 27 novembre.

Il sera pour toujours le premier sélectionneur des Bleus sacrés champion du monde en 1998. Son visage, son aura, ses discours avec sa voix mythique resteront pour toujours gravés dans la mémoire collective. Et ce jeudi 27 novembre 2025, c'est l'occasion de rendre un bel hommage à Aimé Jacquet qui fête ses 84 ans !

Pour l'occasion, de nombreux clubs souhaitent un très bel anniversaire à l'ancien entraîneur. "Joyeux anniversaire à notre ambassadeur à vie, Monsieur Aimé Jacquet" lance Saint-Etienne. Bordeaux rend également hommage au passage de leur entraîneur en rappelant le palmarès, qui "a passé huit saisons et demie sur le banc des Girondins pour trois titres de Champion de France (1984, 1985 et 1987) et deux Coupes de France".

Il n'y a pas besoin d'attendre son anniversaire pour entendre la génération France 98 rendre hommage à leur coach. "Respect éternel pour Aimé. Il a su nous mettre en confiance, nous convaincre que tout était possible si on respectait le collectif et si chacun apportait sa pierre à l'équipe, avait ainsi confié Didier Deschamps face aux caméras de Téléfoot.