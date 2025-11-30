DIRECT. Girona - Real : suivez le match

A l'occasion de la 14e journée de Liga, le Real Madrid, qui alterne le bon et le moins bon, se déplace à Gérone avec de bonnes nouvelles.

En direct

21:11 - Gil manque sa passe intérieure (11') Alors qu'il disposait d'espace côté gauche, l'ailier de Gérone cherche du soutien dans l'axe avec Vanat. Sa passe est interceptée.

21:10 - Guler frôle le poteau ! (9') Sur un service en retrait de Mbappé dans la surface, Guler enchaîne avec un enroulé en première intention. Son ballon frôle le poteau gauche, quelle occasion !

21:09 - Le pressing madrilène (9') Alors que les Catalans cherchaient à relancer court, le pressing madrilène fait effet. Le dégagement est rapidement récupéré.

21:07 - Mbappé amorce le contre (6') Sur sa première prise de balle, Mbappé place une accélération plein axe avant de servir Vinicius sur la gauche. Enfermé dans le coin de la surface, le Madrilène pense gratter un corner mais il n'en est rien. Premier coup de sang du Brésilien après Monsieur De Burgos.

21:04 - Imprécisions côté Gérone (4') La passe en retrait pour Witsel est trop appuyée. Résultat, le Belge se retrouve à jouer un ballon le long de la ligne de touche. Sa passe pour Gil termine en touche, ballon rendu au Real.

21:03 - Gérone pour la première frappe (2') Première incursion catalane dans les 25 derniers mètres madrilènes. Tsygankov repique côté droit et déclenche une frappe tendue du gauche. C'est contré par Rudiger sur la trajectoire.

21:02 - Tchouaméni perd le ballon (1') Dans l'entrejeu, le Français cherche Valverde dans les petits espaces mais Ounahi coupe la passe.

21:02 - C'est parti ! Début de ce Girona - Real Madrid, les hommes de Xabi Alonso doivent l'emporter pour reprendre la tête de la Liga.

20:57 - Entrée des joueurs Les deux formations font leur entrée sur la pelouse. Le coup d'envoi de ce Girona - Real Madrid à suivre dans quelques instants !

20:51 - L'arbitre de la rencontre L'arbitre de cette rencontre sera l'Espagnol Ricardo de Burgos.

20:44 - Face à face La dernière défaite du Real Madrid face à Gérone remonte à 2023 (4-2). Depuis, la Casa Blanca reste sur quatre victoires consécutives.

20:36 - La composition du Real Madrid ! Xabi Alonso peut compter sur le retour d'Antonio Rudiger, aligné d'entrée en défence centrale aux côtés d'Eder Militao. Devant, Kylian Mbappé, auteur d'un quadruplé face à l'Olympiakos, emmènera l'attaque madrilène. A noter le retour de Mastantuono qui commencera sur le banc.

20:27 - La composition de Gérone ! Gérone se présente avec l'ex marseillais Ounahi au milieu de terrain. Le Marocain évoluera aux côté de Witsel, derrière Vanat, meilleur buteur du club (3 buts).

20:18 - Le Real Madrid piétine Sur ses quatre derniers matches, le Real Madrid n'a signé qu'une victoire, contre l'Olympiakos grâce à un quadruplé de Mbappé. En Liga, la Casa Blanca n'est plus en tête, deux points derrière le Barça, mais a l'occasion de reprendre la place de leader ce soir.

20:09 - Gérone veut surfer sur la vague Après avoir empoché une seule victoire sur les huit premiers matches de Liga, Gérone vient d'enchaîner deux matches consécutifs sans défaite dont un succès face à Alaves (1-0).