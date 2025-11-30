Girona - Real : à la recherche d'un nouveau souffle, le Real a reçu de bonnes nouvelles

A l'occasion de la 14e journée de Liga, le Real Madrid, qui alterne le bon et le moins bon, se déplace à Gérone avec de bonnes nouvelles.

Pour cette 14e journée de Liga, c'est un Real Madrid à la relance qui se présente à Gérone. Les hommes de Xabi Alonso, qui n'ont plus qu'un petit point d'avance sur le FC Barcelone au championnat, restent sur deux matches nuls (à Elche et à Vallecano). Pire, sur les quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues, les Madrilènes n'affichent qu'une seule victoire, celle à Olympiakos grâce à un quadruplé de Kylian Mbappé. Mais en vue de cette rencontre, la Casa Blanca s'avance malgré tout avec quelques bonnes nouvelles. La formation de Xabi Alonso, minée par les blessures, va recevoir un gros coup de pouce avec le retours de plusieurs joueurs importants. Ainsi, Courtois, Militao et Rudiger ont repris l'entraînement et postulent pour la déplacement à Gérone. Au milieu, Bellingham et Mastantuono pourraient aussi effectuer leurs retours.

Avec le retour de quatre à cinq joueurs importants de l'effectif, le Real Madrid se prépare à affronter une équipe de Gérone en difficulté. 18es, les Catalans ont connu un bien mauvais début de saison avec seulement une victoire sur les onze premières journées. Après un succès face à Alaves, Gérone a ensuite pris un bon point au Bétis. Un bon résultat face au Real Madrid donnerait une véritable bouffée d'oxygène aux Catalans.

A quelle heure débute Gérone - Real Madrid ?

Le coup d'envoi de Gérone - Real Madrid sera donné à 21h00 au stade Montilivi de Gérone.

Sur quelle chaîne suivre Gérone - Real Madrid ?

Gérone - Real Madrid sera à suivre sur BeINSports 1.

Quelles sont les compositions probables de Gérone - Real Madrid ?

Gérone. Gazzaniga - Rincon, Martinez, Reis, Moreno - Martin, Witsel - Tsygankov, Ounahi, Gil - Vanat.

Real Madrid. Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Tchouaméni, Carreras - Camavinga, Valverde, Güler - Bellingham, Mbappé, Vinicius.