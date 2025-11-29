DIRECT. Monaco - PSG : l'ASM proche d'un carton rouge, Chevalier échappe à la blessure, suivez le match

Ce samedi, l'AS Monaco reçoit le Paris Saint-Germain au Stade Louis-II pour un choc de la 14e journée de Ligue 1. Suivez le match.

En direct

17:35 - Le poteau pour l'ASM ! (0-0, 34e) Au deuxième poteau, Salisu reprend le coup franc de la tête et fracasse le poteau droit de Chevalier qui était sur la trajectoire.

17:34 - Carton jaune pour Vitinha (0-0, 33e) Faute de Vitinha, averti.

17:33 - Lee manque le cadre (0-0, 32e) Kang-In Lee s'en veut ! Seul face à Caio Henrique, le Sud-Coréen efface son vis-à-vis d'un passement de jambes avant de frapper du pied droit. Son tir s'envole.

17:28 - Chevalier vigilant (0-0, 28e) Centre de la droite et Minamino croise sa reprise de volée à ras-de-terre. Sur sa ligne, Chevalier plonge pour récupérer le ballon.

17:27 - Vitinha bute sur Hradecky (0-0, 26e) Sur le corner qui suit, Lee trouve Vitinha en retrait. Dans une position similaire à son premier but contre Tottenham, le Portugais contrôle et frappe croisé mais Hradecky repousse le danger.

17:25 - Kvaratskhelia contré (0-0, 25e) Le danger se rapproche sur la cage de Hradecky ! Servi dans son couloir, Khvicha Kvaratskhelia parvient à trouver une position de frappe mais Camara dévie en corner.

17:20 - Le PSG en difficulté (0-0, 20e) Depuis le coup d'envoi, les Parisiens éprouvent de grandes difficultés à apporter le danger dans la surface monégasque.

17:17 - Marquinhos en retard (0-0, 17e) Dans le camp monégasque, Marquinhos presse Balogun mais commet une faute.

17:14 - Chevalier soigné (0-0, 14e) Lucas Chevalier est toujours soigné dans sa surface. À noter que Lamine Camara a écopé d'un carton jaune.

17:13 - Chevalier se tord de douleurs (0-0, 11e) Servi en retrait, Lucas Chevalier sert Marquinhos avant d'être taclé par Lamine Camara. Le portier reste au sol, sévèrement touché à la cheville droite.

17:10 - Pied sur le ballon (0-0, 9e) Sans surprise, les Parisiens tentent de mettre le pied sur le ballon dans ces dix premières minutes.

17:07 - Incompréhension monégasque (0-0, 6e) Après une belle interception de Vanderson, Akliouche veut renverser le jeu mais la passe est trop longue.

17:05 - Chevalier en deux temps (0-0, 4e) Frappé au second poteau, le corner est repris par Salisu. Surpris dans un premier temps, Chevalier s'empare du cuir en deux temps.

17:04 - Marquinhos bien placé (0-0, 3e) Sur sa première montée offensive, Caio Henrique cherche Folarin Balogun sur son centrer mais Marquinhos dévie en corner.

17:02 - Les Monégasques hauts (0-0, 2e) Le plan de jeu monégasque est clair ! Les joueurs de l'ASM pressent haut les Parisiens pour empêcher les sorties de balle courtes.

17:01 - C'est parti ! (0-0, 1e) Senny Mayulu lance Monaco - PSG !

16:59 - Engagement pour le PSG Après le toss entre les capitaines Thilo Kehrer et Marquinhos, ce sont les Parisiens qui vont lancer Monaco - PSG.

16:57 - Coup d'envoi fictif Mondo Duplantis donne le coup d'envoi fictif du match.

16:57 - Entrée des joueurs ! Les 22 acteurs du choc pénètrent sur la pelouse du stade Louis-II.

16:50 - Le PSG, la proie idéale Quoi de mieux que la réception du PSG pour se relancer et initier une belle série avec une victoire contre le champion d'Europe en titre. L'ancien entraîneur de Bruges y croit et a donné des clés en conférence de presse : "Oui, c'est le niveau C1, contre la meilleure équipe française des dernières années. Des matches de ce niveau, il y en aura beaucoup comme ça en Ligue 1. Pour nous, c'est un beau challenge. J'ai envie de dire que c'est un match où on a tout à gagner. On va essayer d'être le plus ambitieux possible, de pratiquer un jeu comme on a envie de le faire depuis mon arrivée, même si on ne le voit pas toujours. Essayer d'être haut sur le terrain, d'apporter du jeu et de mettre une certaine pression dans leur camp".

16:45 - "La saison est encore longue" Présent en conférence de presse, Sébastien Pocognoli a préféré relativiser sur la forme de son équipe : "Très honnêtement, la saison est encore longue. Le podium peut être loin à l'instant T, mais ça ne veut pas dire que ce sera le cas à la fin de la saison. Pour ça, il faut juste continuer à travailler, il n'y a pas d'autre choix. Et on va essayer de garder le plus possible contact avec ce podium, qui est notre ambition affichée. Tout faire pour combler cet écart, terminer la saison sur une pente ascendante. C'est un challenge, mais ça ne me fait pas peur parce que je sais dans quel cadre je suis arrivé ici, et je me mets dans le contexte. Oui, il faut réaliser qu'on est à huit points du podium. C'est maintenant qu'on doit agir".

16:40 - Une arrivée compliquée Arrivé sur le banc de l'AS Monaco début octobre, Sébastien Pocognoli connaît des débuts compliqués. Les Monégasques restent sur trois défaites de rang en Ligue 1, les repoussant à 10 points du PSG et à 8 unités du podium.

16:35 - Une nouvelle clé dans le jeu parisien Si les Parisiens rayonnent dans le pressing, le contre-pressing et le jeu sans ballon, Luis Enrique a évoqué un nouvel aspect du jeu parisien travaillé face aux médias : "On est une équipe qui s'est bien améliorée sur les coups de pied arrêtés, en phase offensive et défensive. Mais ce n'est pas différent de ce que font toutes les équipes. On a fait des combinaisons sur coups de pied directs et d'autres indirects. Mais il faut encore s'améliorer car dans les matches décisifs, ça se joue sur des détails". En effet, ses joueurs ont inscrit deux buts sur coups de pied arrêtés mercredi.

16:34 - Du beau monde présent Le multiple recordman du monde du saut à la perche Mondo Duplantis est présent à Louis-II pour assister au choc de la Ligue 1 !