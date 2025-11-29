Monaco - PSG : "Un match de Ligue des champions"... Luis Enrique avertit ses joueurs avant le choc

Ce samedi, l'AS Monaco reçoit le Paris Saint-Germain au Stade Louis-II pour un choc de la 14e journée de Ligue 1. Après la victoire cette semaine contre Tottenham, Luis Enrique a mis ses joueurs en garde avant de se déplacer sur le Rocher.

Après avoir brillé à domicile mercredi en Ligue des champions contre Tottenham (5-3), le Paris Saint-Germain fait son retour sur la scène nationale. Les Parisiens se déplacent à Monaco pour une affiche de gala. 1er du championnat, le club de la capitale peut repousser l'ASM à 13 points en cas de succès. Sur le Rocher, Luis Enrique s'attend à un énorme défi. En conférence de presse, il a mis ses joueurs en garde : "Monaco est une équipe plus ou moins comme nous, avec de grandes qualités individuelles. Ils jouent très bien. Je ne me rappelle aucun match facile à Monaco, même si on a fait de bons résultats là-bas. Il faudra défendre dans notre meilleure version car c'est un match de Ligue des champions, sans aucun doute".

Si les Parisiens rayonnent dans le pressing, le contre-pressing et le jeu sans ballon, Luis Enrique a évoqué un nouvel aspect du jeu parisien travaillé face aux médias : "On est une équipe qui s'est bien améliorée sur les coups de pied arrêtés, en phase offensive et défensive. Mais ce n'est pas différent de ce que font toutes les équipes. On a fait des combinaisons sur coups de pied directs et d'autres indirects. Mais il faut encore s'améliorer car dans les matches décisifs, ça se joue sur des détails". En effet, ses joueurs ont inscrit deux buts sur coups de pied arrêtés mercredi.

Dembélé de retour !

Alors qu'il a disputé un quart d'heure face à Tottenham, Ousmane Dembélé pourrait avoir du temps de jeu cet après-midi à Monaco. Le Ballon d'Or pourrait disputer son 7e match de la saison en Ligue 1, lui qui n'a marqué que deux buts en championnat. Pour ce match, Luis Enrique sera privé de Désiré Doué, Achraf Hakimi, Renato Marin, mais également Nuno Mendes. Touché à une cuisse mercredi contre Tottenham et sorti à la mi-temps par précaution, le latéral gauche portugais est préservé par le staff parisien.

"On a tout à gagner"

Arrivé sur le banc de l'AS Monaco début octobre, Sébastien Pocognoli connaît des débuts compliqués. Les Monégasques restent sur trois défaites de rang en Ligue 1, les repoussant à 10 points du PSG et à 8 unités du podium. Pour autant, le Belge n'est pas inquiet : "Très honnêtement, la saison est encore longue. Le podium peut être loin à l'instant T, mais ça ne veut pas dire que ce sera le cas à la fin de la saison. Pour ça, il faut juste continuer à travailler, il n'y a pas d'autre choix. Et on va essayer de garder le plus possible contact avec ce podium, qui est notre ambition affichée. Tout faire pour combler cet écart, terminer la saison sur une pente ascendante. C'est un challenge, mais ça ne me fait pas peur parce que je sais dans quel cadre je suis arrivé ici, et je me mets dans le contexte. Oui, il faut réaliser qu'on est à huit points du podium. C'est maintenant qu'on doit agir".

Et quoi de mieux que la réception du PSG pour se relancer et initier une belle série. L'ancien entraîneur de Bruges y croit et a donné des clés en conférence de presse : "Oui, c'est le niveau C1, contre la meilleure équipe française des dernières années. Des matches de ce niveau, il y en aura beaucoup comme ça en Ligue 1. Pour nous, c'est un beau challenge. J'ai envie de dire que c'est un match où on a tout à gagner. On va essayer d'être le plus ambitieux possible, de pratiquer un jeu comme on a envie de le faire depuis mon arrivée, même si on ne le voit pas toujours. Essayer d'être haut sur le terrain, d'apporter du jeu et de mettre une certaine pression dans leur camp".

Zakaria suspendu, Pogba titulaire ?

Expulsé la semaine passée à Rennes (4-1), Denis Zakaria va manquer Monaco-PSG cet après-midi. De retour sur les pelouses en Bretagne, Paul Pogba pourrait avoir davantage de temps de jeu comme l'a confirmé l'entraîneur de l'ASM : "Denis va nous manquer, c'est une certitude. C'est notre capitaine, il a fait un bon match à Pafos dans l'attitude et il apportait ce liant entre les lignes. Il sera absent deux matchs mais nous avons assez de qualité dans le groupe pour la combler. Paul est forcément une option dans son profil, mais il faudra aller étape par étape au niveau du physique et des signaux. Nous allons dans le bon sens, on espère le pousser vers un peu plus de minutes sur le terrain".

À quelle heure débute Monaco - PSG ?

Le coup d'envoi du match de la 14e journée de Ligue 1 opposant l'AS Monaco au Paris Saint-Germain est prévu samedi 29 novembre à 17h00 au Stade Louis-II de Monaco. Clément Turpin sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Monaco - PSG ?

Détenteur des droits TV de l'affiche de la Ligue 1 du samedi à 17h, BeIN Sports 1 diffusera le rencontre entre les Monégasques et les Parisiens.

Comment suivre Monaco - PSG en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la choc de la 14e journée de Ligue 1 entre l'ASM et le PSG sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables de Monaco - PSG ?

Monaco : Hradecky (G) - Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Camara, Teze - Akliouche, Minamino, Golovin - Balogun.

PSG : Chevalier (G) - Mayulu, Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez - Vitinha, J.Neves, F.Ruiz - Ndjantou, Dembélé, Lee.