Barcelone - Alavés : les Catalans peuvent de nouveau compter sur lui

En accueillant ce samedi le Deportivo Alaves au Camp Nou, le FC Barcelone tentera de reprendre la tête de la Liga provisoirement au Real Madrid. Un cadre fait son retour dans le groupe catalan

Deuxièmes à un point du Real Madrid, les hommes de Hansi Flick veulent rebondir après une semaine contrastée, marquée par l'euphorie du retour victorieux à domicile contre l'Athletic Bilbao (4-0), suivie d'un rude atterrissage en Ligue des champions face à Chelsea (0-3). Cette défaite a rappelé les limites d'un Barça encore irrégulier sur la scène européenne, mais déterminé à confirmer sa bonne dynamique en Liga, où il reste sur trois succès consécutifs.

Un calendrier difficile

Cette volonté de continuité prend d'autant plus d'importance que le calendrier se durcit. Après Alavés, Barcelone affrontera successivement l'Atlético Madrid puis le Real Betis, avant de jouer un match décisif de Ligue des champions à domicile contre l'Eintracht Francfort. Dans ce contexte, chaque point compte, d'autant que les Catalans ont déjà chuté face au Real Madrid fin octobre. Cependant, l'histoire récente joue en leur faveur. Le Barça a remporté ses cinq dernières confrontations de Liga contre Alavés, et les Basques n'ont plus évité la défaite dans cet affrontement depuis 2021. Une supériorité qui s'étend dans le temps, avec 35 victoires en 49 oppositions.

Alavés, pourtant, ne se présentera pas en victime annoncée. Quatorzième avec 15 points après 13 journées, l'équipe d'Eduardo Coudet connait un début de saison loin d'être ridicule et aborde ce déplacement avec fraîcheur, n'ayant pas été engagée en semaine. Les Bleus et Blancs comptent sur leur solidité collective et sur la forme de Carlos Vicente, auteur de cinq buts et deux passes décisives, pour surprendre une défense catalane assez friable depuis quelques semaines. Plusieurs absences pèsent du côté basque. Facundo Garcés reste suspendu, Nikola Maras soigne une grave blessure au genou, et Calebe demeure incertain à la veille de la rencontre.

Pedri de retour

Barcelone devra également gérer son propre lot de forfaits. Ter Stegen et Gavi manquent toujours à l'appel, tandis que Ronald Araujo est forfait pour maladie. En revanche, une bonne nouvelle éclaire l'horizon, Pedri devrait effectuer son retour avec quelques minutes en seconde période après sa blessure aux ischio-jambiers. Flick devrait aussi opérer des choix forts, comme titulariser Marcus Rashford à la place de Robert Lewandowski et installer Eric Garcia dans l'axe. Autant d'ajustements destinés à permettre au Barça de renouer avec l'élan nécessaire pour viser la première place.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre le FC Barcelone et le Deportivo Alaves aura lieu ce samedi à 16h15 au stade Camp Nou. C'est Mr. Miguel Ángel Ortiz Aria

Sur quelle chaîne TV est diffusé Barcelone-Alaves ?

Cette rencontre de la quatorzième journée de la Liga sera diffusée sur Bein Sports 2.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Barcelone : J. Garcia - Koundé, E. Garcia, Cubarsí, Baldé - De Jong, Casado ; Yamal, Olmo, Rashford - Torres

Alaves : Sivera - Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi - Vicente, Blanco, Suárez, Aleñá - Martínez, Boyé

