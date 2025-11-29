DIRECT. Barcelone - Alavés : le Barça bousculé mais efficace, suivez le match
En accueillant ce samedi le Deportivo Alaves au Camp Nou, le FC Barcelone tentera de reprendre la tête de la Liga provisoirement au Real Madrid. Un cadre fait son retour dans le groupe catalan
17:37 - 59' - Deux changements du côté d'Alaves
Eduardo Coudet tente de rabattre quelques cartes. Sorties de rebach et Calebe et entrée de Carlos Vicente et Alena
17:35 - 57' - Belle tête de Lewandowski
Sur un corner de Rapina. Lewandowski parvient à dévier de la tête mais c'est beaucoup trop sur le gardien. Le danger est écarté en catastrophe
17:31 - 53' - Baldé impérial
Superbe défense de Baldé sur Calebe. Le brésilien d'Alaves perd son sang froid et commet une faute qui lui a valu un carton jaune
17:28 - 50' - Tir cadré de Rapinha
Combinaison entre Rashford et Rapinha sur un coup franc blaugrana, la frappe de ce dernier est cadrée mais ne trompe pas Sivera
17:24 - Début de seconde période!
C'est reparti au Camp Nou. A noter deux changements du côté de Barça, sorties de Bernal et Eric Garcia et entrées de Rashford et Koundé
17:06 - Mi-temps au Camp Nou
Après un but encaissé à la première minute, le Barça a bien réagi en marquant deux buts par Yamal et Dani Olmo (2-1). Mais le Deportivo Alaves qui est resté en dagereux offensivement n'a pas dit son dernier mot
17:02 - 45+1e - Grosse occasion pour Alaves
Gros manqué de Boyé qui manque son tir alors qu'il était tout seul dans la surface, le ballon sort hors cadre
17:00 - 44' - YAMAL TOUCHE LA BARRE
Lamine Yamal parvient à s'infiltrer dans la surfac emais il tente un dribble de trop sur le gardien et touche le poteau
16:57 - 41' - Lewandowski esseulé
Si le Polonais fait beaucoup d'efforts de pressing, il est très peu servi par ses coéquipiers dans cette première période
16:54 - 37' - Le jeu perd en intensité
Depuis une dizaine d eminutes le rythme de ce match est bien retombé
16:49 - Le but de Yamal en vidéo
Revivez le premier but de Barcelone marqué par Yamal
???? Lamine Yamal et Raphinha relancent le Barça !— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 29, 2025
???? Le Brésilien offre un caviar au joyau catalan qui égalise ! pic.twitter.com/ppJNy3yewU
16:45 - 29' - Yamal demande un penalty
Déséquilibré dans la surface après avoir tricoter la défense d'Alaves, Lamine Yamal demande un penalty. L'arbitre sollicite la VAR
16:42 - 26' - DANI OLOMO DONNE L'AVTANGE AU BARCA (2-1)
Passe superbe de Gerard Martin qui lobe le bloc défensif d'Alaves, Rapinha s'empare du ballon sur le flanc gauche avant de servir en retrait Dani Olmo. L'ancien joueur de Leipzig ouvre bien son pied et trompe Sivera. 2-1 pour le Barça
16:41 - 24' - Enorme parade de Joan Garcia
Sur une percée de Rebach, la défense catalane est en retard. Le milieu d'Alaves centre entre les lignes pour Johnny Otto au second poteau mais le gardien barcelonais s'interpose
16:39 - 22' - Calebe inspiré
Très belle action indibiduelle du Brésilien Calebe qui parvient à se débarrasser de deux défenseurs avant de tenter une passe pour Boyé mais Joan Garcia sort au bon moment sur l'attaquant d'Alaves
16:36 - 19' - Gerard Martin solide
Très bon retour du défenseur catalan dans les pieds du Calebe. Son intervention permet de sortir le ballon en touche
16:32 - 16' - Mauvais choix pour Denis Suarez
Servi en profondeur par Boyé, Denis Suarez tente un geste difficile en remettant à son compère avec un petit lob. La défense catalane intercepte le cuir
16:29 - 12' - Bon pressing de Lewandowski
Le Polonais fait beaucoup d'efforts en ce début de rencontre pour essayer de gêner les relances basques
16:26 - 9' - YAMAL SONNE LE REVEIL CATALAN (1-1)
La réaction catalane n'a pas tardé avec un débordement de Rapinha sur le côté gauche, le Brésilien centre dans l'axe et Yamal surgit du côté opposé pour placer un bon plat du pied qui ne laisse aucune chance au gardien Sivera
16:21 - 5e - la 18ème attaque de la Liga
Le Deportivo Alaves est la 18ème attaque de la Liga après 18 journées, c'est dire la surprise de voir le club basque mener dès l'entame face au Barça