DIRECT. Barcelone - Alavés : le Barça bousculé mais efficace, suivez le match

En accueillant ce samedi le Deportivo Alaves au Camp Nou, le FC Barcelone tentera de reprendre la tête de la Liga provisoirement au Real Madrid. Un cadre fait son retour dans le groupe catalan

En direct

17:37 - 59' - Deux changements du côté d'Alaves Eduardo Coudet tente de rabattre quelques cartes. Sorties de rebach et Calebe et entrée de Carlos Vicente et Alena

17:35 - 57' - Belle tête de Lewandowski Sur un corner de Rapina. Lewandowski parvient à dévier de la tête mais c'est beaucoup trop sur le gardien. Le danger est écarté en catastrophe

17:31 - 53' - Baldé impérial Superbe défense de Baldé sur Calebe. Le brésilien d'Alaves perd son sang froid et commet une faute qui lui a valu un carton jaune

17:28 - 50' - Tir cadré de Rapinha Combinaison entre Rashford et Rapinha sur un coup franc blaugrana, la frappe de ce dernier est cadrée mais ne trompe pas Sivera

17:24 - Début de seconde période! C'est reparti au Camp Nou. A noter deux changements du côté de Barça, sorties de Bernal et Eric Garcia et entrées de Rashford et Koundé

17:06 - Mi-temps au Camp Nou Après un but encaissé à la première minute, le Barça a bien réagi en marquant deux buts par Yamal et Dani Olmo (2-1). Mais le Deportivo Alaves qui est resté en dagereux offensivement n'a pas dit son dernier mot

17:02 - 45+1e - Grosse occasion pour Alaves Gros manqué de Boyé qui manque son tir alors qu'il était tout seul dans la surface, le ballon sort hors cadre

17:00 - 44' - YAMAL TOUCHE LA BARRE Lamine Yamal parvient à s'infiltrer dans la surfac emais il tente un dribble de trop sur le gardien et touche le poteau

16:57 - 41' - Lewandowski esseulé Si le Polonais fait beaucoup d'efforts de pressing, il est très peu servi par ses coéquipiers dans cette première période

16:54 - 37' - Le jeu perd en intensité Depuis une dizaine d eminutes le rythme de ce match est bien retombé

16:49 - Le but de Yamal en vidéo Revivez le premier but de Barcelone marqué par Yamal

16:45 - 29' - Yamal demande un penalty Déséquilibré dans la surface après avoir tricoter la défense d'Alaves, Lamine Yamal demande un penalty. L'arbitre sollicite la VAR

16:42 - 26' - DANI OLOMO DONNE L'AVTANGE AU BARCA (2-1) Passe superbe de Gerard Martin qui lobe le bloc défensif d'Alaves, Rapinha s'empare du ballon sur le flanc gauche avant de servir en retrait Dani Olmo. L'ancien joueur de Leipzig ouvre bien son pied et trompe Sivera. 2-1 pour le Barça

16:41 - 24' - Enorme parade de Joan Garcia Sur une percée de Rebach, la défense catalane est en retard. Le milieu d'Alaves centre entre les lignes pour Johnny Otto au second poteau mais le gardien barcelonais s'interpose

16:39 - 22' - Calebe inspiré Très belle action indibiduelle du Brésilien Calebe qui parvient à se débarrasser de deux défenseurs avant de tenter une passe pour Boyé mais Joan Garcia sort au bon moment sur l'attaquant d'Alaves

16:36 - 19' - Gerard Martin solide Très bon retour du défenseur catalan dans les pieds du Calebe. Son intervention permet de sortir le ballon en touche

16:32 - 16' - Mauvais choix pour Denis Suarez Servi en profondeur par Boyé, Denis Suarez tente un geste difficile en remettant à son compère avec un petit lob. La défense catalane intercepte le cuir

16:29 - 12' - Bon pressing de Lewandowski Le Polonais fait beaucoup d'efforts en ce début de rencontre pour essayer de gêner les relances basques

16:26 - 9' - YAMAL SONNE LE REVEIL CATALAN (1-1) La réaction catalane n'a pas tardé avec un débordement de Rapinha sur le côté gauche, le Brésilien centre dans l'axe et Yamal surgit du côté opposé pour placer un bon plat du pied qui ne laisse aucune chance au gardien Sivera