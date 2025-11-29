DIRECT. Marseille - Toulouse : l'OM passe à côté, suivez le match

L'OM ne trouve pas la solution face au TFC pour l'instant, ce samedi au Vélodrome lors de la 14e journée de Ligue 1. Suivez le match en direct commenté.

En direct

22:15 - Le TFC gâche un contre en or Les Marseillais se jettent à l'attaque mais sont tout près de se faire surprendre sur un contre. Les Toulousains gâchent un trois contre un par manque de justesse ! Attention à ne pas regretter ces occasions...

22:12 - OM: Vaz a remplacé Gomes Comme on pouvait s'y attendre, Roberto De Zerbi a effectué un changement dès la pause. Angel Gomes a été remplacé par le jeune attaquant marseillais, Robino Vaz.

22:10 - C'est reparti entre l'OM et le TFC (0-1) M. Wattelier siffle le début de la seconde période entre l'OM et le TFC ! Ce sont les joueurs marseillais, menés 1-0, qui engagent pour ces 45 dernières minutes.

22:04 - De Zerbi va-t-il faire des changements ? Après cette première période ratée, Roberto De Zerbi pourrait effectuer des changements dès la reprise du côté de l'OM. L'entraîneur italien a dû hausser le ton dans les vestiaires...

22:00 - L'OM doit faire bien plus Après la défaite du PSG à Monaco cet après-midi (1-0), les joueurs de l'OM savaient en débutant la rencontre contre le TFC qu'une victoire permettrait au club phocéen de grimper sur la première place du classement de Ligue 1. Est-ce que cela a crispé les Olympiens ? À la pause, les joueurs de Roberto De Zerbi déjouent en tout cas, après 45 premières minutes compliquées. Le TFC a bien préparé sa rencontre et attend les Marseillais, mais ce sont bien les Toulousains qui ont pris l'avantage grâce à Emersonn, auteur d'un rush exceptionnel pour donner l'avantage aux siens (0-1, 20e). À l'inverse, seul Aubameyang s'est montré dangereux sur un corner, dans le temps additionnel (45e+2).

21:53 - C'est la pause ! L'OM surpris par le TFC (0-1) C'est la pause au Vélodrome ! L'OM est mené sur sa pelouse par le TFC (0-1), après un superbe but inscrit par Emersonn au bout d'un rush en solitaire (14e).

21:52 - Cresswell sauve sur sa ligne ! Quelle occasion pour l'OM ! Sur un corner, Restes détourne le ballon du poing mais ça revient sur Aubameyang qui reprend de volée et c'est Cresswell qui sauve sur sa ligne !

21:50 - Deux minutes de temps additionnel M. Wattelier accorde deux minutes de temps additionnel dans cette première période entre l'OM et le TFC au Vélodrome.

21:48 - Carton jaune pour Angel Gomes Djibril Sidibé a obtenu un coup franc après avoir reçu un coup dans le ventre de la part d'Angel Gomes. Même si ça semblait involontaire, M. Wattelier sort le premier carton jaune du match pour l'international anglais.

21:45 - Corner pour l'OM L'OM se procure un premier corner dans ce match et c'est joué rapidement par les Marseillais. Greenwood se joue de Casseres avec un bon dribble pour ensuite centrer mais ne trouve aucun de ses coéquipiers.

21:42 - De Zerbi agacé Roberto De Zerbi est agacé par la performance de ses joueurs ce soir pour l'instant et lève les bras pour les encourager à faire mieux. Mais sur le terrain, ses joueurs pataugent un peu, par manque de créativité.

21:39 - Le rush de Methalie à gauche Après une sortie de balle audacieuse des Toulousains, Methalie déboule sur son côté gauche et traverse presque tout le terrain avant de centrer en bout de course. Aguerd veille et tacle le ballon pour le dégager.

21:37 - Nouvelle opportunité ratée pour l'OM Methalie commet une faute sur Greenwood, pris par le dribble de l'ailier anglais, aux abords de la surface du TFC, excentré à droite. Emerson le frappe mais la défense toulousaine écarte le danger en deux temps, malgré une sortie hasardeuse de Restes.

21:34 - Nouveau coup franc pour l'OM Cette fois, c'est Magri qui commet une faute sur Pavard pour offrir un coup franc intéressant à l'OM, cette fois un peu moins excentré. Emerson le frappe à nouveau mais cette fois encore le TFC écarte le danger sans trembler.

21:31 - Coup franc par l'OM Hojbjerg obtient un coup franc excentré sur la droite intéressant pour l'OM. Emerson le frappe bien plongeant et cela gêne la défense toulousaine qui s'en sort, tant bien que mal.

21:28 - L'OM tente de réagir Les joueurs de l'OM ne parviennent pas réellement à réagir après ce but encaissé. Paixao tente bien de centrer depuis son aile gauche mais c'est facilement géré par la défense du Téfécé.

21:24 - 2e but de la saison pour Emersonn Débarqué cet été à Toulouse en provenance de la Turquie, l'attaquant brésilien Emersonn vient d'inscrire seulement son deuxième but de la saison en Ligue 1 il y a quelques minutes. Il n'avait jusque-là marqué qu'à Lyon (1-2), lors d'une victoire improbable, au début du mois d'octobre.

21:20 - BUT ! L'inspiration géniale d'Emersonn pour le TFC (0-1) Le TFC prend l'avantage au Vélodrome grâce à un superbe but d'Emersonn ! Sur le côté droit, au niveau de la ligne médiane, l'attaquant brésilien est servi dos au but le long de la ligne de touche. Il se joue d'Aguerd avec une feinte de corps et récupère derrière avant d'accélérer et de résister aux défenseurs marseillais pour frapper du gauche à l'entrée de la surface. Il surprend Rulli avec un tir à ras de terre qui heurte le poteau avant de rentrer. 1-0 pour le TFC à Marseille après 20 minutes de jeu !

21:18 - Greenwood tente un lob lointain Mason Greenwood hérite du ballon dans le rond central après un dégagement de sa défense et se retourne pour voir Restes avancé. L'Anglais tente le lob lointain mais manque un peu son geste et la gardien français du Téfécé capte le cuir facilement.

21:15 - Aubameyang tire au-dessus Sur la droite, Weah parvient à déborder pour la première fois et centre au bout de course. La défense toulousaine cafouille un peu et cela profite à Aubameyang qui frappe ensuite mais ça passe largement au-dessus.

21:12 - Paixao se manque Bien trouvé par Angel Gomes sur son côté gauche, Paixao accélère et tente de déborder pour la première fois sur son côté gauche mais pousse trop loin son ballon et ça file en sortie de but.

21:10 - Le TFC ne se cache pas Les Toulousains débutent fort cette rencontre pressent assez haut les Marseillais, qui ne s'attendaient peut-être pas à ça. Les duels sont âpres pour le moment.

21:07 - Des maillots inédits pour l'OM et le TFC Marseille et Toulouse arborent un maillot inédit pour cette rencontre, avec un maillot or et bleu pour l'OM et une tunique noire pour le TFC.

21:05 - C'est parti entre l'OM et le TFC ! M. Wattelier siffle le coup d'envoi de la rencontre entre l'OM et le TFC comptant pour la 14e journée de Ligue 1 ! Ce sont les joueurs toulousains qui engagent dans cette première période.