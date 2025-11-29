Marseille - Toulouse : De Zerbi redoute "un match piège"

Après son succès face à Newcastle en Ligue des champions (2-1) cette semaine, l'OM veut enchaîner contre Toulouse ce samedi soir en Ligue 1 (21h05).

Après son beau succès devant Newcastle ce mardi en Ligue des champions (2-1), l'Olympique de Marseille reste sur trois victoires consécutives toutes compétitions et espère enchaîner ce samedi soir face à Toulouse (21h05), lors de la 14e journée de Ligue 1. En cas de victoire, l'OM pourrait même s'emparer de la tête du classement si le PSG ne s'impose pas à Monaco quelques heures plus tôt ce samedi (17 heures).

Toulouse paraît être un adversaire abordable pour l'OM. Le TFC n'a plus gagné depuis plus d'un mois (4-0 contre Metz le 19 octobre dernier) et vient d'enchaîner cinq matchs sans succès en Ligue 1, avec trois matchs nuls et deux défaites, dont la dernière face à Angers le week-end dernier (0-1). Les joueurs de Carles Martinez Novell n'arrivent donc pas au Vélodrome en pleine confiance.

De Zerbi se méfie

Malgré la situation, Roberto De Zerbi redoute cette rencontre et espère que ses joueurs aborderont cette rencontre avec sérieux. "À Marseille, on ne peut jamais se reposer, jamais fermer les yeux. Face à Toulouse, samedi, ce sera un match piège, a expliqué l'entraîneur italien de l'OM en conférence de presse ce vendredi. On a les qualités pour le gagner, mais il faudra être concentrés, il ne faudrait pas passer de l'exaltation à la dépression en quelques jours."

Le TFC pourra compter de son côté sur Aron Dönnum. Le Norvégien a été suspendu pour deux matches par la commission de discipline de la Ligue (LFP) à la suite de son geste face au joueur du Havre Simon Ebonog (1-1, le 2 novembre) mais la sanction débutera seulement ce lundi. Dönnum est donc disponible pour cette rencontre. "La meilleure nouvelle, c'est que c'est fini, s'est réjoui Carles Martinez Novell en conférence de presse, ce vendredi. Il faut accepter la décision, accepter de jouer sans Aron pendant deux matches. J'espère qu'on ne parlera plus de cette situation."

Les compos de Marseille - Toulouse : Aguerd de retour

Roberto De Zerbi a annoncé le retour dans le groupe de Nayef Aguerd (pubalgie), ce qui est une bonne nouvelle pour l'OM. Mais il n'est pas sûr que le défenseur marocain débute la rencontre. L'entraîneur italien devrait faire tourner son effectif face à l'enchaînement des matchs et donner sa chance à des joueurs comme Egan-Riley, Kondogbia, O'Riley, Gomes ou Vaz.

Le onze de départ probable de l'OM : Rulli – Weah, Egan-Riley, Balerdi, Emerson – Kondogbia, O'Riley - Greenwood, A. Gomes, Paixao - Vaz.

Du côté du TFC, la mauvaise nouvelle est venue de Yann Gboho, qui s'est blessé cette semaine à l'entraînement. Le milieu offensif rejoint la liste des blessés toulousains (Francis, Sauer et Schmidt). En revanche, comme évoqué, Aron Dönnum est autorisé à disputer cette rencontre, ce qui va certainement soulager le coach toulousain Carles Martinez Novell.

Le onze de départ probable du TFC : Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen – Dönnum, Vossah, Casseres, Methalie – Edjouma, Magri, Emersonn.

Heure, chaîne, comment voir OM - TFC en direct

Ce match entre l'OM et le TFC ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Ligue 1+, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre Marseille et Toulouse à partir de 21h05 ce samedi 29 novembre, il faudra se rendre sur le site de Ligue 1+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - TFC ?

Pour cette rencontre de la 14e journée de Ligue 1, l'OM est donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des Marseillais oscille entre 1,5 et 1,6 tandis que celle d'une victoire des Toulousains dans la cité phocéenne se situe au-dessus de 6. La cote pour un match nul est d'environ 4.