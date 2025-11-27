Cristiano Ronaldo annonce son arrivée dans le MMA

La star portugaise a décidé d'investir dans le sport de combat.

WOW FC, le promoteur espagnol de MMA qui s'est imposé comme l'un des acteurs majeurs vient d'annoncer l'arrivée de la star portugaise, Cristiano Ronaldo. Un choix aux allures de tournant pour un sport en plein essor depuis plusieurs années. Il rejoint Ilia Topuria , figure emblématique de WOW, en tant qu'associé.

"Le MMA représente des valeurs auxquelles je crois profondément : la discipline, le respect, la résilience et la recherche constante de l’ excellence. WOW FC construit quelque chose d’ unique et de puissant , et je suis fier de rejoindre ce projet pour contribuer à l’essor de ce sport et inspirer la prochaine génération", a commenté Cristiano Ronaldo.

Selon l'organisation, le rôle de Ronaldo sera "naturel et actif", contribuant à faire du MMA un "catalyseur pour améliorer la vie de millions de personnes". Pratiquants et spectateurs, "inspirés par l’influence de WOW et de CR7, se sentiront capables d’en faire plus et de se surpasser" explique-t-elle.