La FFF attaquée : noms, mails, téléphones... De grosses pertes pour le siège du football français
L'instance du football a communiqué jeudi 27 novembre sur cette énorme fuite.
La Fédération française de football (FFF) a informé jeudi 27 novembre que le logiciel utilisé par les clubs pour leur gestion administrative avait été victime d'un piratage massif, révélant des données sur les licenciés des clubs.
"Les services de la FFF ont, dès la détection de cet accès non autorisé par l'usage d'un compte compromis, pris les dispositions nécessaires à la sécurisation du logiciel et des données, notamment en désactivant immédiatement le compte en cause et en réinitialisant tous les mots de passe des comptes utilisateurs" a indiqué l'organisme dans un communiqué. Dans le détail, cela concerne " le nom, le prénom, le genre, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse postale, l'adresse mail, le numéro de téléphone ainsi que le numéro de licencié" des personnes piratées. Une plainte a été déposée.