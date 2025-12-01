Heure, chaîne TV, équipes... Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France

Entrée en lice des clubs de Ligue 1 ce lundi soir avec le tirage au sort de la Coupe de France.

Fin d'année, c'est donc l'heure de l'entrée en lice des clubs français en Coupe de France. Une nouvelle compétition qui, offrira, comme tous les ans, ses surprises, ses parcours atypiques et ses émotions assez folles. Il y a un petit poucet avant le tirage au sort, le FC Freyming, formation de Régional 2 et après sa qualification historique (1-0) face au Racing Besançon, club de National 3 il y a quelques jours. Un parcours fou qui a début le mois de septembre dernier. Il existe encore 9 clubs de régional 1 dans la compétition dont un club guadeloupéen, l'AS Gosier.

Les équipes

Ligue 1 : Paris SG, OM, RC Lens, Lille OSC, RC Strasbourg, Stade Rennais, OL, AS Monaco, OGC Nice, Toulouse FC, Angers Sco, Paris FC, Le Havre AC, Stade Brestois, FC Nantes, FC Lorient, FC Metz, AJ Auxerre.

Ligue 2 : AS Nancy, Grenoble, Montpellier, Reims, Amiens, SC Bastia, Laval, EA Guingamp, Dunkerque, Le Mans, Saint-Étienne, Troyes.

National : US Concarneau, Orléans, Le Puy Foot, Bourg-Péronnas, Sochaux.

National 2 : Lusitanos Saint-Maur, Biesheim, Les Herbiers, Feignies-Aulnoye, Istres, Dieppe, Blois, Bordeaux, US Chantilly, ﻿Avranches.

National 3 : IC Croix, Canet-en-Roussillon, Hauts-Lyonnais, Fontenay Foot, Lyon-La Duchère, Chauvigny, Bassin d'Arcachon, GSI Pontivy, Les Sables.

Régional 1 : SA Mérignac, Bayeux, Raon L'Étape, Périgny, Marcq-en-Baroeul, Béthune Stade, AS Gosier (Guadeloupe), Montreuil, Saint-Cyr Collonges.

Régional 2 : Freyming.

Heure et chaîne TV

Le tirage sera à suivre à partir de 19h sur les antennes de beIN Sports, diffuseur officiel de la Coupe de France depuis plusieurs années maintenant.