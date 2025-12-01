Lamine Yamal : "L'idée de jouer pour le Maroc me trottait dans la tête"

Le joueur du FC Barcelone s'est confié sur son choix de nationalité.

Lamine Yamal, la petite pépite du FC Barcelone (car oui il n'a que 18 ans), a récemment accordé une interview pleine de franchise à l'émission "60 Minutes" de CBS aux États-Unis. Pendant l'entretien, Lamine Yamal a partagé son parcours atypique, évoquant son quotidien, ses rêves et les défis qu'il rencontre. Il a mentionné avec humour ses cours de conduite, soulignant que retrouver les bancs de l'école pour passer l'examen théorique n'est pas si simple surtout après avoir quitté le cursus scolaire classique. Mais, ce qu'il espère surtout, c'est de connaître la liberté. "Je ne suis pas pressée, mais j'ai vraiment envie de ressentir cette liberté de conduire seule.

Sur le terrain, Yamal avoue se sentir le plus épanoui. Sa joie de jouer est bien présente, et il décrit son style de jeu comme étant avant tout un divertissement pour le public. Il ne cherche pas à accumuler les records, mais plutôt à procurer du plaisir à ceux qui le regardent, et à inspirer la jeunesse. "Jouer, c'est le meilleur moment de ma journée. Quand je peux jouer et prendre du plaisir avec mes coéquipiers, ça se voit sur le terrain et ça se ressent dans mon jeu" lance-t-il.

L'une des questions centrales de l'interview était de savoir pourquoi il avait choisi de représenter l'Espagne plutôt que le Maroc. "L'idée de jouer pour le Maroc me trottait dans la tête. Le Maroc venait d'atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde, mais au moment de prendre ma décision, je n'ai pas hésité. Avec tout le respect et l'affection que je porte au Maroc, j'ai toujours rêvé de jouer un Championnat d'Europe, de jouer ici, en Europe."