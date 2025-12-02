Barcelone - Atlético Madrid : Yamal fait un terrible aveu... chaîne, compos

Dans le cadre de la 19e journée de la Liga, le FC Barcelone accueille, en ce mardi 2 décembre, l'Atlético de Madrid au Camp Nou.

Tout va bien, en Liga, pour le FC Barcelone. Depuis sa défaite dans le Classico face au Real Madrid (2-1), le 26 octobre dernier, le Barça a enchaîné quatre succès de rang. Les protégés de Flick ont ainsi profité de la mauvaise passe madrilène (une victoire pour trois nuls sur les quatre dernières journées), pour reprendre la tête du championnat. Ce mardi 2 décembre, ils peuvent mettre un peu plus la pression sur leur rival qui se rendra, demain, sur la pelouse de l'Athletic Bilbao.

Au Camp Nou, le Barça sera une nouvelle fois emmené par le prodige Lamine Yamal. L'ailier est en pleine bourre en ce moment avec trois buts et trois passes décisives lors des quatre dernières journées de championnat. L'intéressé s'est livré à une surprenante confidence, dans la semaine, sur son choix de sélection. En effet, la superstar est née en Espagne, d'un père marocain : "Au fond de moi, j'ai envisagé de jouer pour le Maroc, mais, malgré tout l'amour et le respect que j'ai pour le Maroc, j'ai toujours voulu jouer l'Euro avec l'Espagne." Vainqueur de la compétition, il rêve désormais plus grand pour son pays : "Oui, l'Espagne gagnera la prochaine coupe du Monde."

Face à la presse, le manager de l'Atlético Diego Simeone a préféré mettre en avant le collectif barcelonais plutôt qu'une individualité : "Je m'attends à un match très clair. Le FC Barcelone possède une attaque redoutable et de grands joueurs. Nous devons être solides dans ce secteur pour pouvoir rivaliser. Ces derniers temps, ils ont affirmé leur style et leur jeu. Ils ne changent pas, avec une ligne défensive haute qui leur a souvent réussi et différentes variantes. Il faudra les amener là où cela nous avantage le plus."

Dans le cadre de cette 19e journée de championnat, la Liga offre un choc cinq étoiles : FC Barcelone - Atlético de Madrid. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Liga, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce FC Barcelone - Atlético de Madrid. Cette rencontre sera diffusée par beIN Sports. Vous devrez donc vous brancher sur beIN Sports 2.

Pour suivre FC Barcelone - Atlético de Madrid en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN SPORTS CONNECT.

La composition probable des Catalans pour FC Barcelone - Atlético de Madrid : Garcia - Koundé, Cubarsi, Martin, Balde - Pedri, De Jong, Olmo - Yamal, Lewandowski, Raphinha.

La composition probable des Colchoneros pour FC Barcelone - Atlético de Madrid : Oblak - Ruggeri, Hancko, Gimenez, Molina - Baena, Koke, Barrios, Simeone - Sorloth, Alavarez.