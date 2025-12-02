DIRECT. Barcelone - Atlético de Madrid : match de folie au Camp Nou... suivez le match

C'est parti au Camp Nou ! Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid sont dos à dos (1-1). Raphinha a répondu à Alex Baena. Le vainqueur de ce choc sera leader de la Liga.

En direct

21:36 - PÉNALTY POUR LE FC BARCELONE ! (35e) À l'entrée de la surface de réparation, Dani Olmo a trompé Barrios en deux touches avec un intérieur et un extérieur. Il s'est effondré à l'intérieur des 16 mètres. L'arbitre n'a pas hésité, et il a sifflé un pénalty. La décision est logique.

21:36 - Yamal enchaîne les erreurs techniques (34e) L'ailier droit du FC Barcelone joue beaucoup en solitaire, mais la défense de l'Atlético de Madrid réalise systématiquement une prise à deux.

21:32 - Garcia a sauvé le Barça (32e) À l'aide d'une passe lobée, Molina a cherché Alex Baena dans la profondeur. Cubarsi est intervenu, mais sa tête n'était pas assez appuyée. Le gardien du FC Barcelone était vigilant, et il est sorti dans les pieds du Madrilène.

21:31 - Yamal a oublié Koundé (30e) Le joueur vedette du FC Barcelone est rentré, une nouvelle fois, sur son pied gauche. Sa tentative a été contrée. Koundé avait bien dédoublé sur le côté droit, et il avait été oublié par la défense de l'Atlético de Madrid.

21:27 - BUUUUUUUUT DU FC BARCELONE ! (26e) Lancé sur le côté droit par une passe claquée de Pedri, Raphinha n'a pas tremblé face à Oblak. Le capitaine du FC Barcelone a dribblé le portier de l'Atlético de Madrid avant d'ajuster son tir d'un plat du pied.

21:26 - Le FC Barcelone insiste (26e) Les partenaires de Yamal pressent de plus en plus haut. L'Atlético de Madrid peine à se dégager. Le Camp Nou pousse les Catalans.

21:25 - Yamal sonne la révolte (22e) Sur son côté gauche, le prodige du FC Barcelone a échappé à trois défenseurs. Mais, son centre en retrait n'a pas trouvé de destinataire.

21:21 - BUT POUR L'ATLÉTICO DE MADRID ! (19e) Parti dans le dos de la défense grâce à une superbe passe de Molina, Alex Baena a trompé Garcia d'un superbe piqué. Signalé dans un premier temps hors-jeu, le Madrilène peut fêter son but grâce à l'intervention de la VAR. Cubarsi couvrait le joueur.

21:18 - Les Catalans sont contrariés (18e) Pour l'instant, le FC Barcelone n'arrive pas à contrer le pressing de l'Atlético de Madrid.

21:16 - Yamal s'est trompé (15e) En rentrant sur son pied gauche, le joyau de Barcelone s'était ouvert un angle de tir. Sa frappe enroulée est complètement manquée.

21:15 - Gros coup dur pour les Colchoneros (14e) Touché à un genou à la suite d'un duel avec Dani Olmo, Johnny doit quitter ses partenaires. Koke entre en jeu pour l'Atlético de Madrid.

21:13 - Lenglet sauve l'Atlético de Madrid (13e) Le défenseur français est intervenu dans les pieds de Raphinha. Le capitaine du FC Barcelone avait été trouvé au point de pénalty, sur un centre en retrait venu de la droite.

21:11 - Molina réalise une bonne intervention (11e) Le latéral de l'Atlético de Madrid a gagné son duel face à Raphinha. Les visiteurs peuvent se relancer.

21:10 - Le premier frisson est apporté par Raphinha (9e) À l'angle de la surface de réparation, sur le côté gauche, le capitaine du FC Barcelone a tenté une frappe avec le coup de pied. Le ballon est passé au-dessus du but gardé par Oblak.