Coup de tonnerre, un pays se retire du tirage de la Coupe du monde

Une nation a décidé de ne pas être présente au tirage de la Coupe du monde de football 2026, en guise de contestation.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 se déroule ce vendredi 5 décembre, à Washington, aux Etats-Unis. Un évènement que toute la planète football va suivre. Mais pour certains, ce tirage au sort sera suivi depuis la télévision... L'Iran a décidé de ne pas participer à la cérémonie après le refus des Etats-Unis de délivrer des visas à plusieurs membres de la délégation iranienne, a annoncé la fédération. Un visa aurait notamment été refusé au président de la fédération, Mehdi Taj.

Quatre membres de la délégation, dont le sélectionneur Amir Ghalenoei, ont, eux, reçu le document leur permettant de se rendre aux États-Unis. "Nous avons informé la FIFA que les décisions prises sont sans rapport avec le sport et que les membres de la délégation iranienne ne participeront pas au tirage au sort de la Coupe du monde", a expliqué le porte-parole de la fédération de football du pays à la télévision d'État.

Pour rappel, une proclamation présidentielle, signée en juin par Donald Trump, interdit l'entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de 19 pays, dont l'Iran et Haïti, une autre équipe dans ce cas. Si des exceptions sont instaurées pour les joueurs et leurs familles, les entraîneurs et le staff, le Département d'État a confirmé à Politico "que cette exception ne s'appliquera pas aux fans ou spectateurs espérant assister a la Coupe du monde".

"Je suspendrai de manière permanente l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde pour permettre au système américain de se rétablir complètement, je mettrai fin à tous les millions d'admissions illégales de Biden", a expliqué de nouveau Donald Trump il y a quelques heures...

L'Iran sera dans le chapeau 2 de ce tirage au sort et pourrait notamment tomber sur la France, mais également les Etats-Unis...