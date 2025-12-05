Calendrier de la Coupe du monde 2026 : les dates et heures des matchs... Déjà une grosse surprise pour les Bleus

Le tirage au sort prévu ce vendredi 5 décembre va permettre d'établir le calendrier du Mondial 2026.

La Coupe du monde 2026, c'est demain ou presque ! Quatre ans après le Qatar, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique vont accueillir le Mondial de la FIFA. Le tirage au sort prévu ce vendredi 5 décembre, à 18h heure française, sonne comme le coup d'envoi officiel de la compétition. Toutes les équipes (ou presque en raison des ultimes barrages), connaîtront leurs adversaires et pourront peaufiner les préparatifs d'ici quelques mois.

Pour connaître le calendrier officiel de la Coupe du monde, les dates et les heures, il faudra faire preuve d'un peu de patience en revanche. Si la date du match d'ouverture est prévue pour le jeudi 11 juin dans le Stade de Mexico et que la finale se déroulera le 19 juillet dans le Stade de New York, dans le New Jersey, nous connaîtrons la suite des rencontres, seulement le 6 décembre, après un nouveau show de la FIFA.

Une nouvelle date pour annoncer le calendrier de la Coupe du monde 2026

Le Président de la FIFA Gianni Infantino, qui sera rejoint par des légendes de la FIFA et des représentants des équipes qualifiées, dévoilera publiquement le calendrier "dans ce qui promet d'être l'une des étapes majeures sur la route de la grand-messe de 2026" lance la FIFA.

La FIFA explique que "la procédure de programmation des matchs, qui fait suite au tirage au sort, vise à offrir les meilleures conditions possibles à toutes les équipes et aux spectateurs, mais aussi à permettre aux supporters du monde entier de suivre en direct les rencontres de leurs favoris malgré les différents fuseaux horaires. La version définitive du calendrier des matches sera disponible en mars, une fois que les barrages de la FIFA et les barrages européens auront livré leur verdict et que les six dernières places auront trouvé preneur."

L'instance a tout de même dévoilé l'ordre des matchs dans les stades, et voici la liste complète :

Jeudi 11 juin 2026

Match 1 : Stade de Mexico

Match 2 : Stade de Guadalajara

Vendredi 12 juin 2026

Match 3 : Stade de Toronto

Match 4 : Stade de Los Angeles

Samedi 13 juin 2026

Match 5 : Stade de Boston

Match 6 : BC Place de Vancouver

Match 7 : Stade de New York New Jersey

Match 8 : Stade de la baie de San Francisco

Dimanche 14 juin 2026

Match 9 : Stade de Philadelphie

Match 10 : Stade de Houston

Match 11 : Stade de Dallas

Match 12 : Stade de Monterrey

Lundi 15 juin 2026

Match 13 : Stade de Miami

Match 14 : Stade d'Atlanta

Match 15 : Stade de Los Angeles

Match 16 : Stade de Seattle

Mardi 16 juin 2026

Match 17 : Stade de New York New Jersey

Match 18 : Stade de Boston

Match 19 : Stade de Kansas City

Match 20 : Stade de la baie de San Francisco

Mercredi 17 juin 2026

Match 21 : Stade de Toronto

Match 22 : Stade de Dallas

Match 23 : Stade de Houston

Match 24 : Stade de Mexico

Jeudi 18 juin 2026

Match 25 : Stade d'Atlanta

Match 26 : Stade de Los Angeles

Match 27 (deuxième match du Canada) : BC Place de Vancouver

Match 28 (deuxième match du Mexique) : Stade de Guadalajara

Vendredi 19 juin 2026

Match 29 : Stade de Philadelphie

Match 30 : Stade de Boston

Match 31 : Stade de la baie de San Francisco

Match 32 (deuxième match des États-Unis) : Stade de Seattle

Samedi 20 juin 2026

Match 33 : Stade de Toronto

Match 34 : Stade de Kansas City

Match 35 : Stade de Houston

Match 36 : Stade de Monterrey

Dimanche 21 juin 2026

Match 37 : Stade de Miami

Match 38 : Stade d'Atlanta

Match 39 : Stade de Los Angeles

Match 40 : BC Place de Vancouver

Lundi 22 juin 2026

Match 41 : Stade de New York New Jersey

Match 42 : Stade de Philadelphie

Match 43 : Stade de Dallas

Match 44 : Stade de la baie de San Francisco

Mardi 23 juin 2026

Match 45 : Stade de Boston

Match 46 : Stade de Toronto

Match 47 : Stade de Houston

Match 48 : Stade de Guadalajara

Mercredi 24 juin 2026

Match 49 : Stade de Miami

Match 50 : Stade d'Atlanta

Match 51 (troisième match du Canada) : BC Place de Vancouver

Match 52 : Stade de Seattle

Match 53 (troisième match du Mexique) : Stade de Mexico

Match 54 : Stade de Monterrey

Jeudi 25 juin 2026

Match 55 : Stade de Philadelphie

Match 56 : Stade de New York New Jersey

Match 57 : Stade de Dallas

Match 58 : Stade de Kansas City

Match 59 (troisième match des États-Unis) : Stade de Los Angeles

Match 60 : Stade de la baie de San Francisco

Vendredi 26 juin 2026

Match 61 : Stade de Boston

Match 62 : Stade de Toronto

Match 63 : Stade de Seattle

Match 64 : BC Place de Vancouver

Match 65 : Stade de Houston

Match 66 : Stade de Guadalajara

Samedi 27 juin 2026

Match 67 : Stade de New York New Jersey

Match 68 : Stade de Philadelphie

Match 69 : Stade de Kansas City

Match 70 : Stade de Dallas

Match 71 : Stade de Miami

Match 72 : Stade d'Atlanta

16es de finale

Dimanche 28 juin 2026

Match 73 : Stade de Los Angeles

Lundi 29 juin 2026

Match 74 : Stade de Boston

Match 75 : Stade de Monterrey

Match 76 : Stade de Houston

Mardi 30 juin 2026

Match 77 : Stade de New York New Jersey

Match 78 : Stade de Dallas

Match 79 : Stade de Mexico

Mercredi 1er juillet 2026

Match 80 : Stade d'Atlanta

Match 81 : Stade de la baie de San Francisco

Match 82 : Stade de Seattle

Jeudi 2 juillet 2026

Match 83 : Stade de Toronto

Match 84 : Stade de Los Angeles

Match 85 : BC Place de Vancouver

Vendredi 3 juillet 2026

Match 86 : Stade de Miami

Match 87 : Stade de Kansas City

Match 88 : Stade de Dallas

8es de finale

Samedi 4 juillet 2026

Match 89 : Stade de Philadelphie

Match 90 : Stade de Houston

Dimanche 5 juillet 2026

Match 91 : Stade de New York New Jersey

Match 92 : Stade de Mexico

Lundi 6 juillet 2026

Match 93 : Stade de Dallas

Match 94 : Stade de Seattle

Mardi 7 juillet 2026

Match 95 : Stade d'Atlanta

Match 96 : BC Place de Vancouver

Quarts de finale

Jeudi 9 juillet 2026

Match 97 : Stade de Boston

Vendredi 10 juillet 2026

Match 98 : Stade de Los Angeles

Samedi 11 juillet 2026

Match 99 : Stade de Miami

Match 100 : Stade de Kansas City

Demi-finales

Mardi 14 juillet 2026

Match 101 : Stade de Dallas

Mercredi 15 juillet 2026

Match 102 : Stade d'Atlanta

3e place

Samedi 18 juillet 2026

Match 103 : Stade de Miami

Finale

Dimanche 19 juillet 2026

Match 104 : Stade de New York New Jersey

Au total, ce sont 16 stades qui accueilleront les matchs de la Coupe du monde. Onze des enceintes se trouvent aux Etats-Unis avec : Kansas City (76 640 places), Boston (70 000), New York (87 157), Seattle (69 000), Philadelphie (69 000), San Francisco (70 609), Atlanta (75 000), Los Angeles (70 240), Miami (67 518), Dallas (92 967) et Houston (72 220). Trois stades seront au Mexique avec notamment le match d'ouverture du Mondial dont on connaîtra l'affiche dans quelques heures à Mexico (87 523), mais aussi Monterrey (53 460) et Guadalajara (48 071). Enfin, deux seront au Canada avec Vancouver (54 500) et Toronto (45 500).