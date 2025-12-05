Calendrier de la Coupe du monde 2026 : les dates et heures des matchs... Déjà une grosse surprise pour les Bleus
Le tirage au sort prévu ce vendredi 5 décembre va permettre d'établir le calendrier du Mondial 2026.
La Coupe du monde 2026, c'est demain ou presque ! Quatre ans après le Qatar, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique vont accueillir le Mondial de la FIFA. Le tirage au sort prévu ce vendredi 5 décembre, à 18h heure française, sonne comme le coup d'envoi officiel de la compétition. Toutes les équipes (ou presque en raison des ultimes barrages), connaîtront leurs adversaires et pourront peaufiner les préparatifs d'ici quelques mois.
Pour connaître le calendrier officiel de la Coupe du monde, les dates et les heures, il faudra faire preuve d'un peu de patience en revanche. Si la date du match d'ouverture est prévue pour le jeudi 11 juin dans le Stade de Mexico et que la finale se déroulera le 19 juillet dans le Stade de New York, dans le New Jersey, nous connaîtrons la suite des rencontres, seulement le 6 décembre, après un nouveau show de la FIFA.
Une nouvelle date pour annoncer le calendrier de la Coupe du monde 2026
Le Président de la FIFA Gianni Infantino, qui sera rejoint par des légendes de la FIFA et des représentants des équipes qualifiées, dévoilera publiquement le calendrier "dans ce qui promet d'être l'une des étapes majeures sur la route de la grand-messe de 2026" lance la FIFA.
La FIFA explique que "la procédure de programmation des matchs, qui fait suite au tirage au sort, vise à offrir les meilleures conditions possibles à toutes les équipes et aux spectateurs, mais aussi à permettre aux supporters du monde entier de suivre en direct les rencontres de leurs favoris malgré les différents fuseaux horaires. La version définitive du calendrier des matches sera disponible en mars, une fois que les barrages de la FIFA et les barrages européens auront livré leur verdict et que les six dernières places auront trouvé preneur."
L'instance a tout de même dévoilé l'ordre des matchs dans les stades, et voici la liste complète :
- Jeudi 11 juin 2026
- Match 1 : Stade de Mexico
- Match 2 : Stade de Guadalajara
- Vendredi 12 juin 2026
- Match 3 : Stade de Toronto
- Match 4 : Stade de Los Angeles
- Samedi 13 juin 2026
- Match 5 : Stade de Boston
- Match 6 : BC Place de Vancouver
- Match 7 : Stade de New York New Jersey
- Match 8 : Stade de la baie de San Francisco
- Dimanche 14 juin 2026
- Match 9 : Stade de Philadelphie
- Match 10 : Stade de Houston
- Match 11 : Stade de Dallas
- Match 12 : Stade de Monterrey
- Lundi 15 juin 2026
- Match 13 : Stade de Miami
- Match 14 : Stade d'Atlanta
- Match 15 : Stade de Los Angeles
- Match 16 : Stade de Seattle
- Mardi 16 juin 2026
- Match 17 : Stade de New York New Jersey
- Match 18 : Stade de Boston
- Match 19 : Stade de Kansas City
- Match 20 : Stade de la baie de San Francisco
- Mercredi 17 juin 2026
- Match 21 : Stade de Toronto
- Match 22 : Stade de Dallas
- Match 23 : Stade de Houston
- Match 24 : Stade de Mexico
- Jeudi 18 juin 2026
- Match 25 : Stade d'Atlanta
- Match 26 : Stade de Los Angeles
- Match 27 (deuxième match du Canada) : BC Place de Vancouver
- Match 28 (deuxième match du Mexique) : Stade de Guadalajara
- Vendredi 19 juin 2026
- Match 29 : Stade de Philadelphie
- Match 30 : Stade de Boston
- Match 31 : Stade de la baie de San Francisco
- Match 32 (deuxième match des États-Unis) : Stade de Seattle
- Samedi 20 juin 2026
- Match 33 : Stade de Toronto
- Match 34 : Stade de Kansas City
- Match 35 : Stade de Houston
- Match 36 : Stade de Monterrey
- Dimanche 21 juin 2026
- Match 37 : Stade de Miami
- Match 38 : Stade d'Atlanta
- Match 39 : Stade de Los Angeles
- Match 40 : BC Place de Vancouver
- Lundi 22 juin 2026
- Match 41 : Stade de New York New Jersey
- Match 42 : Stade de Philadelphie
- Match 43 : Stade de Dallas
- Match 44 : Stade de la baie de San Francisco
- Mardi 23 juin 2026
- Match 45 : Stade de Boston
- Match 46 : Stade de Toronto
- Match 47 : Stade de Houston
- Match 48 : Stade de Guadalajara
- Mercredi 24 juin 2026
- Match 49 : Stade de Miami
- Match 50 : Stade d'Atlanta
- Match 51 (troisième match du Canada) : BC Place de Vancouver
- Match 52 : Stade de Seattle
- Match 53 (troisième match du Mexique) : Stade de Mexico
- Match 54 : Stade de Monterrey
- Jeudi 25 juin 2026
- Match 55 : Stade de Philadelphie
- Match 56 : Stade de New York New Jersey
- Match 57 : Stade de Dallas
- Match 58 : Stade de Kansas City
- Match 59 (troisième match des États-Unis) : Stade de Los Angeles
- Match 60 : Stade de la baie de San Francisco
- Vendredi 26 juin 2026
- Match 61 : Stade de Boston
- Match 62 : Stade de Toronto
- Match 63 : Stade de Seattle
- Match 64 : BC Place de Vancouver
- Match 65 : Stade de Houston
- Match 66 : Stade de Guadalajara
- Samedi 27 juin 2026
- Match 67 : Stade de New York New Jersey
- Match 68 : Stade de Philadelphie
- Match 69 : Stade de Kansas City
- Match 70 : Stade de Dallas
- Match 71 : Stade de Miami
- Match 72 : Stade d'Atlanta
16es de finale
- Dimanche 28 juin 2026
- Match 73 : Stade de Los Angeles
- Lundi 29 juin 2026
- Match 74 : Stade de Boston
- Match 75 : Stade de Monterrey
- Match 76 : Stade de Houston
- Mardi 30 juin 2026
- Match 77 : Stade de New York New Jersey
- Match 78 : Stade de Dallas
- Match 79 : Stade de Mexico
- Mercredi 1er juillet 2026
- Match 80 : Stade d'Atlanta
- Match 81 : Stade de la baie de San Francisco
- Match 82 : Stade de Seattle
- Jeudi 2 juillet 2026
- Match 83 : Stade de Toronto
- Match 84 : Stade de Los Angeles
- Match 85 : BC Place de Vancouver
- Vendredi 3 juillet 2026
- Match 86 : Stade de Miami
- Match 87 : Stade de Kansas City
- Match 88 : Stade de Dallas
8es de finale
- Samedi 4 juillet 2026
- Match 89 : Stade de Philadelphie
- Match 90 : Stade de Houston
- Dimanche 5 juillet 2026
- Match 91 : Stade de New York New Jersey
- Match 92 : Stade de Mexico
- Lundi 6 juillet 2026
- Match 93 : Stade de Dallas
- Match 94 : Stade de Seattle
- Mardi 7 juillet 2026
- Match 95 : Stade d'Atlanta
- Match 96 : BC Place de Vancouver
Quarts de finale
- Jeudi 9 juillet 2026
- Match 97 : Stade de Boston
- Vendredi 10 juillet 2026
- Match 98 : Stade de Los Angeles
- Samedi 11 juillet 2026
- Match 99 : Stade de Miami
- Match 100 : Stade de Kansas City
Demi-finales
- Mardi 14 juillet 2026
- Match 101 : Stade de Dallas
- Mercredi 15 juillet 2026
- Match 102 : Stade d'Atlanta
3e place
- Samedi 18 juillet 2026
- Match 103 : Stade de Miami
Finale
- Dimanche 19 juillet 2026
- Match 104 : Stade de New York New Jersey
Au total, ce sont 16 stades qui accueilleront les matchs de la Coupe du monde. Onze des enceintes se trouvent aux Etats-Unis avec : Kansas City (76 640 places), Boston (70 000), New York (87 157), Seattle (69 000), Philadelphie (69 000), San Francisco (70 609), Atlanta (75 000), Los Angeles (70 240), Miami (67 518), Dallas (92 967) et Houston (72 220). Trois stades seront au Mexique avec notamment le match d'ouverture du Mondial dont on connaîtra l'affiche dans quelques heures à Mexico (87 523), mais aussi Monterrey (53 460) et Guadalajara (48 071). Enfin, deux seront au Canada avec Vancouver (54 500) et Toronto (45 500).