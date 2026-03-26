Calendrier de la Coupe du monde 2026 : diffusion TV, heures et dates des matchs de la France et de tous les groupes

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde de football qui débute le 11 juin prochain.

La Coupe du monde 2026, c'est demain ou presque ! Quatre ans après le Qatar, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique vont accueillir le Mondial de la FIFA. Le tirage au sort qui s'est déroulé vendredi 5 décembre a sonné comme le coup d'envoi officiel de la compétition. Toutes les équipes (ou presque en raison des ultimes barrages), connaissent désormais leurs adversaires et pourront peaufiner les préparatifs d'ici quelques mois avec des matchs amicaux.

L'équipe de France évoluera dans le groupe I, un groupe que souhaitait Didier Deschamps pour pouvoir jouer du côté de Boston, Philadelphie, New-York et Toronto. Mais pas sur qu'il souhaitait l'intégralité des adversaires avec le Sénégal, la Norvège et un vainqueur de barrage intercontinental entre l'Irak, la Bolivie et le Suriname.

L'équipe de France entamera son épopée américaine face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, match qui se disputera à New York. Les Bleus enchaîneront avec une rencontre face à un barragiste (Bolivie/Suriname/Iraq) à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.

Le calendrier complet de la Coupe du monde

Groupe A

11 juin à 21h : Mexique-Afrique du Sud (Stade Azteca, Mexico)

12 juin à 4h: Corée du Sud-vainqueur barrage Danemark/Macédoine du Nord/République Tchèque/Irlande (Estadio Akron, Guadalajara)

18 juin à 18h: vainqueur barrage Danemark/Macédoine du Nord/République Tchèque/Irlande -Afrique du Sud (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

19 juin à 3h: Mexique-Corée du Sud (Estadio Akron, Guadalajara)

25 juin à 3h: vainqueur barrage Danemark/Macédoine du Nord/République Tchèque/Irlande -Mexique (Stade Azteca, Mexico)

25 juin à 3h: Afrique du Sud-Corée du Sud (Stade BBVA, Monterrey)

Groupe B

12 juin à 21h: Canada-vainqueur barrage Italie/Irlande du Nord/pays de Galles/Bosnie-Herzégovine (BMO Field, Toronto)

13 juin à 21h: Qatar-Suisse (Levi's Stadium, San Francisco)

18 juin à 21h: Suisse-vainqueur barrage Italie/Irlande du Nord/pays de Galles/Bosnie-Herzégovine (SoFi Stadium, Los Angeles)

19 juin à minuit: Canada-Qatar (BC Place, Vancouver)

24 juin à 21h: Suisse-Canada (BC Place, Vancouver)

24 juin à 21h: vainqueur barrage Italie/Irlande du Nord/pays de Galles/Bosnie-Herzégovine- Qatar (Lumen Field, Seattle)

Qatar (Lumen Field, Seattle) Groupe C

14 juin à minuit: Brésil-Maroc (MetLife Stadium, New York)

14 juin à 3h: Haïti-Écosse (Gillette Stadium, Boston)

20 juin à minuit: Écosse-Maroc (Gillette Stadium, Boston)

20 juin à 3h: Brésil-Haïti (Lincoln Financial Field, Philadelphie)

25 juin à minuit: Écosse-Brésil (Hard Rock Stadium, Miami)

25 juin à minuit: Maroc-Haïti (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Groupe D

13 juin à 3h: États-Unis-Paraguay (SoFi Stadium, Los Angeles)

13 juin à 6h: Australie-vainqueur barrage Turquie/Roumanie/Slovaquie/ Kosovo (BC Place, Vancouver)

Kosovo (BC Place, Vancouver) 19 juin à 6h: vainqueur barrage Turquie/Roumanie/Slovaquie/ Kosovo-Paraguay (Levi's Stadium, San Francisco)

Kosovo-Paraguay (Levi's Stadium, San Francisco) 19 juin à 21h: États-Unis-Australie (Lumen Field, Seattle)

26 juin à 4h: vainqueur barrage Turquie/Roumanie/Slovaquie/ Kosovo-Paraguay-États-Unis (SoFi Stadium, Los Angeles)

Kosovo-Paraguay-États-Unis (SoFi Stadium, Los Angeles) 26 juin à 4h: Paraguay-Australie (Levi's Stadium, San Francisco)

Groupe E

14 juin à 19h: Allemagne-Curaçao (NRG Stadium, Houston)

15 juin à 1h: Côté d'Ivoire-Équateur (Lincoln Financial Field, Philadelphie)

20 juin à 22h: Allemagne-Côté d'Ivoire (BMO Field, Toronto)

21 juin à 2h: Équateur-Curaçao (Arrowhead Stadium, Kansas City)

25 juin à 22h: Équateur-Allemagne (MetLife Stadium, New York)

25 juin à 22h: Curaçao-Côte d'Ivoire (Lincoln Financial Field, Philadelphie)

Groupe F

14 juin à 22h: Pays-Bas-Japon (AT&T Stadium, Arlington)

15 juin à 4h: vainqueur barrage Ukraine/Suède/Pologne/Albanie- Tunisie (Estadio BBVA, Monterrey)

Tunisie (Estadio BBVA, Monterrey) 20 juin à 19h: Pays-Bas-vainqueur barrage Ukraine/Suède/Pologne/Albanie (NRG Stadium, Houston)

21 juin à 6h: Tunisie-Japon (Estadio BBVA, Monterrey)

26 juin à 1h: Tunisie-Pays-Bas (Arrowhead Stadium, Kansas City)

26 juin à 1h: Japon-vainqueur barrage Ukraine/Suède/Pologne/Albanie (AT&T Stadium, Arlington)

Groupe G

15 juin à 21h: Belgique-Égypte (Lumen Field, Seattle)

16 juin à 3h: Iran-Nouvelle-Zélande (SoFi Stadium, Los Angeles)

21 juin à 21h: Belgique-Iran (SoFi Stadium, Los Angeles)

22 juin à 3h: Nouvelle-Zélande-Égypte (BC Place, Vancouver)

27 juin à 5h: Nouvelle-Zélande-Belgique (BC Place, Vancouver)

27 juin à 5h: Égypte-Iran (Lumen Field, Seattle)

Groupe H

15 juin à 18h: Espagne-Cap-Vert (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

16 juin à minuit: Arabie saoudite-Uruguay (Hard Rock Stadium, Miami)

21 juin à 18h: Espagne-Arabie saoudite (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

22 juin à minuit: Uruguay-Cap-Vert (Hard Rock Stadium, Miami)

27 juin à 2h: Uruguay-Espagne (Estadio Akron, Guadalajara)

27 juin à 2h: Cap-Vert-Arabie saoudite (NRG Stadium, Houston)

Groupe I

16 juin à 21h: France-Sénégal (MetLife Stadium, New York)

17 juin à minuit: vainqueur barrage Iraq/Bolivie/Suriname-Norvège (Gillette Stadium, Boston)

22 juin à 23h: France-vainqueur barrage Iraq/Bolivie/Suriname (Lincoln Financial Field, Philadelphie)

23 juin à 2h: Norvège-Sénégal (MetLife Stadium, New York)

26 juin à 21h: Norvège-France (Gillette Stadium, Boston)

26 juin à 21h: Sénégal-vainqueur barrage Iraq/Bolivie/Suriname (BMO Field, Toronto)

Groupe J

16 juin à 6h: Autriche-Jordanie (Levi's Stadium, San Francisco)

17 juin à 3h: Argentine-Algérie (Arrowhead Stadium, Kansas City)

22 juin à 19h: Argentine-Autriche (AT&T Stadium, Arlington)

23 juin à 5h: Jordanie-Algérie (Levi's Stadium, San Francisco)

28 juin à 4h: Jordanie-Argentine (AT&T Stadium, Arlington)

28 juin à 4h: Algérie-Autriche (Arrowhead Stadium, Kansas City)

Groupe K

17 juin à 19h: Portugal-vainqueur barrage RD Congo/Nouvelle-Calédonie/ Jamaïque (NRG Stadium, Houston)

Jamaïque (NRG Stadium, Houston) 18 juin à 4h: Ouzbékistan-Colombie (Estadio Azteca, Mexico)

23 juin à 19h: Portugal-Ouzbékistan (NRG Stadium, Houston)

24 juin à 4h: Colombie-vainqueur barrage RD Congo/Nouvelle-Calédonie/ Jamaïque (Estadio Akron, Guadalajara)

Jamaïque (Estadio Akron, Guadalajara) 28 juin à 1h30: Colombie-Portugal (Hard Rock Stadium, Miami)

28 juin à 1h30 vainqueur barrage RD Congo/Nouvelle-Calédonie/ Jamaïque-Ouzbékistan (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Jamaïque-Ouzbékistan (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) Groupe L

17 juin à 22h: Angleterre-Croatie (AT&T Stadium, Arlington) (BMO Field, Toronto)

18 juin à 1h: Ghana-Panama (BMO Field, Toronto)

23 juin à 22h: Angleterre-Ghana (Gillette Stadium, Boston

24 juin à 1h: Panama-Croatie (BMO Field, Toronto)

27 juin à 23h: Panama-Angleterre (MetLife Stadium, New York)

27 juin à 23h: Croatie-Ghana (Lincoln Financial Field, Philadelphie)

Seizièmes de finale:

1E-3ABCDF: 29 juin à 22h30 à Boston

1I-3CDFGH: 30 juin à 23h à New York

2A-2B: 28 juin à 21h à Los Angeles

1F-2C: 30 juin à 3h à Monterrey

2K-2L: 3 juillet à 1h à Toronto

1H-2J: 2 juillet à 21h à Los Angeles

1D-3BEFIJ: 2 juillet à 2h à San Francisco

1G-3AEHIJ: 1er juillet à 22h à Seattle

1C-2F: 29 juin à 19h à Houston

2E-2I: 30 juin à 19h à Dallas

1A-3CEFHI: 1er juillet à 3h à Mexico

1L-3EHIJK: 1er juillet à 18h à Atlanta

1J-2H: 4 juillet à minuit à Miami

2D-2G: 3 juillet à 20h à Dallas

1B-3EFGIJ: 3 juillet à 5h à Vancouver

1K-3DEIJL: 4 juillet à 3h30 à Kansas City

Huitièmes de finale

1E ou 3ABCDF - 1I ou 3CDFGH: 4 juillet à 23h à Philadelphie (huitième de finale 1)

2A ou 2B - 1F ou 2C: 4 juillet à 19h à Houston (huitième de finale 2)

2K ou 2L - 1H ou 2J: 6 juillet à 21h à Dallas (huitième de finale 3)

1D ou 3BEFIJ - 1G ou 3AEHIJ: 7 juillet à 2h à Seattle (huitième de finale 4)

1C ou 2F - 2E ou 2I: 5 juillet à 22h à New York (huitième de finale 5)

1A ou 3CEFHI - 1L ou 3EHIJK: 6 juillet à 2h à Mexico (huitième de finale 6)

1J ou 2H - 2D-2G: 7 juillet à 18h à Atlanta (huitième de finale 7)

1B ou 3EFGIJ - 1K ou 3DEIJL: 7 juillet à 22h à Vancouver (huitième de finale 8)

Quarts de finale

Vainqueur huitième de finale 1-vainqueur huitième de finale 2: 9 juillet à 22h à Boston (QF1)

Vainqueur huitième de finale 3-vainqueur huitième de finale 4: 10 juillet à 21h à Los Angeles (QF2)

Vainqueur huitième de finale 5-vainqueur huitième de finale 6: 11 juillet à 23h à Miami (QF3)

Vainqueur huitième de finale 7-vainqueur huitième de finale 8: 12 juillet à 3h à Kansas City (QF4)

Demi-finales

Vainqueur QF1-vainqueur QF2: 14 juillet à 21h à Dallas (DF1)

Vainqueur QF3-vainqueur QF4: 15 juillet à 21h Atlanta (DF2)

Match pour la 3e place

Perdant DF1-perdant DF2: 18 juillet à 23h à Miami

Finale

Vainqueur DF1-vainqueur DF2: 19 juillet à 21h à New York

Diffusion TV

beIN Sports diffusera l'intégralité des rencontres. M6 en diffusera de son côté 54 avec tous les matchs de l'équipe de France jusqu'à la finale. La liste :

Mexique – Afrique du Sud

Canada – Barragiste

Qatar – Suisse

Bresil – Maroc

Allemagne – Curacao

Pays bas – Japon

Espagne – Cap vert

Belgique – Egypte

Arabie saoudite – Uruguay

France – Senegal

Barragiste – Norvege

Portugal – Barragiste

Angleterre – Croatie

Barragiste – Afrique du Sud

Suisse – Barragiste

Usa – Australie

Ecosse – Maroc

Pays bas – Barragiste

Allemagne – Cote d'ivoire

Espagne – Arabie saoudite

Belgique – Iran

Argentine – Autriche

France – Barragiste

Portugal – Ouzbekistan

Angleterre – Ghana

Suisse – Canada ou Barragiste - Qatar

Ecosse – Bresil ou Maroc - Haiti

Equateur – Allemagne ou Curaçao - Cote d'Ivoire

Tunisie – Pays bas ou Japon - Barragiste

Norvege – France

Panama – Angleterre ou Croatie - Ghana

Colombie – Portugal ou Barragiste - Ouzbékistan

16ème de finale

16ème de finale

16ème de finale

16ème de finale

16ème de finale

16ème de finale

16ème de finale

16ème de finale

16ème de finale

8ème de finale

8ème de finale

8ème de finale

8ème de finale

8ème de finale

8ème de finale

Quart de finale

Quart de finale

Quart de finale

Demi-finale

Demi-finale

Match pour la 3ème place

Finale

Au total, ce sont 16 stades qui accueilleront les matchs de la Coupe du monde. Onze des enceintes se trouvent aux Etats-Unis avec : Kansas City (76 640 places), Boston (70 000), New York (87 157), Seattle (69 000), Philadelphie (69 000), San Francisco (70 609), Atlanta (75 000), Los Angeles (70 240), Miami (67 518), Dallas (92 967) et Houston (72 220). Trois stades seront au Mexique avec notamment le match d'ouverture du Mondial dont on connaîtra l'affiche dans quelques heures à Mexico (87 523), mais aussi Monterrey (53 460) et Guadalajara (48 071). Enfin, deux seront au Canada avec Vancouver (54 500) et Toronto (45 500).