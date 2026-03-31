Calendrier de la Coupe du monde 2026 : groupes complets, diffusion TV, heures et dates des matchs de la France
Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde de football qui débute le 11 juin prochain.
La Coupe du monde 2026, c'est demain ou presque ! Quatre ans après le Qatar, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique vont accueillir le Mondial de la FIFA. Le tirage au sort qui s'est déroulé vendredi 5 décembre a sonné comme le coup d'envoi officiel de la compétition. Toutes les équipes (ou presque en raison des ultimes barrages), connaissent désormais leurs adversaires et pourront peaufiner les préparatifs d'ici quelques mois avec des matchs amicaux.
L'équipe de France évoluera dans le groupe I, un groupe que souhaitait Didier Deschamps pour pouvoir jouer du côté de Boston, Philadelphie, New-York et Toronto. Mais pas sur qu'il souhaitait l'intégralité des adversaires avec le Sénégal, la Norvège et un vainqueur de barrage intercontinental entre l'Irak, la Bolivie et le Suriname.
L'équipe de France entamera son épopée américaine face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, match qui se disputera à New York. Les Bleus enchaîneront avec une rencontre face à un barragiste (Bolivie/Suriname/Iraq) à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.
Le calendrier complet de la Coupe du monde
- Groupe A
- 11 juin à 21h : Mexique-Afrique du Sud (Stade Azteca, Mexico)
- 12 juin à 4h: Corée du Sud-vainqueur barrage Danemark/Macédoine du Nord/République Tchèque/Irlande (Estadio Akron, Guadalajara)
- 18 juin à 18h: République Tchèque -Afrique du Sud (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)
- 19 juin à 3h: Mexique-Corée du Sud (Estadio Akron, Guadalajara)
- 25 juin à 3h: République Tchèque -Mexique (Stade Azteca, Mexico)
- 25 juin à 3h: Afrique du Sud-Corée du Sud (Stade BBVA, Monterrey)
- Groupe B
- 12 juin à 21h: Canada- Bosnie-Herzégovine (BMO Field, Toronto)
- 13 juin à 21h: Qatar-Suisse (Levi's Stadium, San Francisco)
- 18 juin à 21h: Suisse-Bosnie-Herzégovine (SoFi Stadium, Los Angeles)
- 19 juin à minuit: Canada-Qatar (BC Place, Vancouver)
- 24 juin à 21h: Suisse-Canada (BC Place, Vancouver)
- 24 juin à 21h: Bosnie-Herzégovine-
Qatar (Lumen Field, Seattle)
- Groupe C
- 14 juin à minuit: Brésil-Maroc (MetLife Stadium, New York)
- 14 juin à 3h: Haïti-Écosse (Gillette Stadium, Boston)
- 20 juin à minuit: Écosse-Maroc (Gillette Stadium, Boston)
- 20 juin à 3h: Brésil-Haïti (Lincoln Financial Field, Philadelphie)
- 25 juin à minuit: Écosse-Brésil (Hard Rock Stadium, Miami)
- 25 juin à minuit: Maroc-Haïti (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)
- Groupe D
- 13 juin à 3h: États-Unis-Paraguay (SoFi Stadium, Los Angeles)
- 13 juin à 6h: Australie- Turquie (BC Place, Vancouver)
- 19 juin à 6h: Turquie-Paraguay (Levi's Stadium, San Francisco)
- 19 juin à 21h: États-Unis-Australie (Lumen Field, Seattle)
- 26 juin à 4h: Turquie-États-Unis (SoFi Stadium, Los Angeles)
- 26 juin à 4h: Paraguay-Australie (Levi's Stadium, San Francisco)
- Groupe E
- 14 juin à 19h: Allemagne-Curaçao (NRG Stadium, Houston)
- 15 juin à 1h: Côté d'Ivoire-Équateur (Lincoln Financial Field, Philadelphie)
- 20 juin à 22h: Allemagne-Côté d'Ivoire (BMO Field, Toronto)
- 21 juin à 2h: Équateur-Curaçao (Arrowhead Stadium, Kansas City)
- 25 juin à 22h: Équateur-Allemagne (MetLife Stadium, New York)
- 25 juin à 22h: Curaçao-Côte d'Ivoire (Lincoln Financial Field, Philadelphie)
- Groupe F
- 14 juin à 22h: Pays-Bas-Japon (AT&T Stadium, Arlington)
- 15 juin à 4h: Suèdec-
Tunisie (Estadio BBVA, Monterrey)
- 20 juin à 19h: Pays-Bas-/Suède (NRG Stadium, Houston)
- 21 juin à 6h: Tunisie-Japon (Estadio BBVA, Monterrey)
- 26 juin à 1h: Tunisie-Pays-Bas (Arrowhead Stadium, Kansas City)
- 26 juin à 1h: Japon-Suède (AT&T Stadium, Arlington)
- Groupe G
- 15 juin à 21h: Belgique-Égypte (Lumen Field, Seattle)
- 16 juin à 3h: Iran-Nouvelle-Zélande (SoFi Stadium, Los Angeles)
- 21 juin à 21h: Belgique-Iran (SoFi Stadium, Los Angeles)
- 22 juin à 3h: Nouvelle-Zélande-Égypte (BC Place, Vancouver)
- 27 juin à 5h: Nouvelle-Zélande-Belgique (BC Place, Vancouver)
- 27 juin à 5h: Égypte-Iran (Lumen Field, Seattle)
- Groupe H
- 15 juin à 18h: Espagne-Cap-Vert (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)
- 16 juin à minuit: Arabie saoudite-Uruguay (Hard Rock Stadium, Miami)
- 21 juin à 18h: Espagne-Arabie saoudite (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)
- 22 juin à minuit: Uruguay-Cap-Vert (Hard Rock Stadium, Miami)
- 27 juin à 2h: Uruguay-Espagne (Estadio Akron, Guadalajara)
- 27 juin à 2h: Cap-Vert-Arabie saoudite (NRG Stadium, Houston)
- Groupe I
- 16 juin à 21h: France-Sénégal (MetLife Stadium, New York)
- 17 juin à minuit: vainqueur barrage Iraq/Bolivie/Suriname-Norvège (Gillette Stadium, Boston)
- 22 juin à 23h: France-vainqueur barrage Iraq/Bolivie/Suriname (Lincoln Financial Field, Philadelphie)
- 23 juin à 2h: Norvège-Sénégal (MetLife Stadium, New York)
- 26 juin à 21h: Norvège-France (Gillette Stadium, Boston)
- 26 juin à 21h: Sénégal-vainqueur barrage Iraq/Bolivie/Suriname (BMO Field, Toronto)
- Groupe J
- 16 juin à 6h: Autriche-Jordanie (Levi's Stadium, San Francisco)
- 17 juin à 3h: Argentine-Algérie (Arrowhead Stadium, Kansas City)
- 22 juin à 19h: Argentine-Autriche (AT&T Stadium, Arlington)
- 23 juin à 5h: Jordanie-Algérie (Levi's Stadium, San Francisco)
- 28 juin à 4h: Jordanie-Argentine (AT&T Stadium, Arlington)
- 28 juin à 4h: Algérie-Autriche (Arrowhead Stadium, Kansas City)
- Groupe K
- 17 juin à 19h: Portugal-vainqueur barrage RD Congo/Nouvelle-Calédonie/
Jamaïque (NRG Stadium, Houston)
- 18 juin à 4h: Ouzbékistan-Colombie (Estadio Azteca, Mexico)
- 23 juin à 19h: Portugal-Ouzbékistan (NRG Stadium, Houston)
- 24 juin à 4h: Colombie-vainqueur barrage RD Congo/Nouvelle-Calédonie/
Jamaïque (Estadio Akron, Guadalajara)
- 28 juin à 1h30: Colombie-Portugal (Hard Rock Stadium, Miami)
- 28 juin à 1h30 vainqueur barrage RD Congo/Nouvelle-Calédonie/
Jamaïque-Ouzbékistan (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)
- Groupe L
- 17 juin à 22h: Angleterre-Croatie (AT&T Stadium, Arlington) (BMO Field, Toronto)
- 18 juin à 1h: Ghana-Panama (BMO Field, Toronto)
- 23 juin à 22h: Angleterre-Ghana (Gillette Stadium, Boston
- 24 juin à 1h: Panama-Croatie (BMO Field, Toronto)
- 27 juin à 23h: Panama-Angleterre (MetLife Stadium, New York)
- 27 juin à 23h: Croatie-Ghana (Lincoln Financial Field, Philadelphie)
- Seizièmes de finale:
- 1E-3ABCDF: 29 juin à 22h30 à Boston
- 1I-3CDFGH: 30 juin à 23h à New York
- 2A-2B: 28 juin à 21h à Los Angeles
- 1F-2C: 30 juin à 3h à Monterrey
- 2K-2L: 3 juillet à 1h à Toronto
- 1H-2J: 2 juillet à 21h à Los Angeles
- 1D-3BEFIJ: 2 juillet à 2h à San Francisco
- 1G-3AEHIJ: 1er juillet à 22h à Seattle
- 1C-2F: 29 juin à 19h à Houston
- 2E-2I: 30 juin à 19h à Dallas
- 1A-3CEFHI: 1er juillet à 3h à Mexico
- 1L-3EHIJK: 1er juillet à 18h à Atlanta
- 1J-2H: 4 juillet à minuit à Miami
- 2D-2G: 3 juillet à 20h à Dallas
- 1B-3EFGIJ: 3 juillet à 5h à Vancouver
- 1K-3DEIJL: 4 juillet à 3h30 à Kansas City
- Huitièmes de finale
- 1E ou 3ABCDF - 1I ou 3CDFGH: 4 juillet à 23h à Philadelphie (huitième de finale 1)
- 2A ou 2B - 1F ou 2C: 4 juillet à 19h à Houston (huitième de finale 2)
- 2K ou 2L - 1H ou 2J: 6 juillet à 21h à Dallas (huitième de finale 3)
- 1D ou 3BEFIJ - 1G ou 3AEHIJ: 7 juillet à 2h à Seattle (huitième de finale 4)
- 1C ou 2F - 2E ou 2I: 5 juillet à 22h à New York (huitième de finale 5)
- 1A ou 3CEFHI - 1L ou 3EHIJK: 6 juillet à 2h à Mexico (huitième de finale 6)
- 1J ou 2H - 2D-2G: 7 juillet à 18h à Atlanta (huitième de finale 7)
- 1B ou 3EFGIJ - 1K ou 3DEIJL: 7 juillet à 22h à Vancouver (huitième de finale 8)
- Quarts de finale
- Vainqueur huitième de finale 1-vainqueur huitième de finale 2: 9 juillet à 22h à Boston (QF1)
- Vainqueur huitième de finale 3-vainqueur huitième de finale 4: 10 juillet à 21h à Los Angeles (QF2)
- Vainqueur huitième de finale 5-vainqueur huitième de finale 6: 11 juillet à 23h à Miami (QF3)
- Vainqueur huitième de finale 7-vainqueur huitième de finale 8: 12 juillet à 3h à Kansas City (QF4)
- Demi-finales
- Vainqueur QF1-vainqueur QF2: 14 juillet à 21h à Dallas (DF1)
- Vainqueur QF3-vainqueur QF4: 15 juillet à 21h Atlanta (DF2)
- Match pour la 3e place
- Perdant DF1-perdant DF2: 18 juillet à 23h à Miami
- Finale
- Vainqueur DF1-vainqueur DF2: 19 juillet à 21h à New York
Diffusion TV
beIN Sports diffusera l'intégralité des rencontres. M6 en diffusera de son côté 54 avec tous les matchs de l'équipe de France jusqu'à la finale. La liste :
- Mexique – Afrique du Sud
- Canada – Barragiste
- Qatar – Suisse
- Bresil – Maroc
- Allemagne – Curacao
- Pays bas – Japon
- Espagne – Cap vert
- Belgique – Egypte
- Arabie saoudite – Uruguay
- France – Senegal
- Barragiste – Norvege
- Portugal – Barragiste
- Angleterre – Croatie
- Barragiste – Afrique du Sud
- Suisse – Barragiste
- Usa – Australie
- Ecosse – Maroc
- Pays bas – Barragiste
- Allemagne – Cote d'ivoire
- Espagne – Arabie saoudite
- Belgique – Iran
- Argentine – Autriche
- France – Barragiste
- Portugal – Ouzbekistan
- Angleterre – Ghana
- Suisse – Canada ou Barragiste - Qatar
- Ecosse – Bresil ou Maroc - Haiti
- Equateur – Allemagne ou Curaçao - Cote d'Ivoire
- Tunisie – Pays bas ou Japon - Barragiste
- Norvege – France
- Panama – Angleterre ou Croatie - Ghana
- Colombie – Portugal ou Barragiste - Ouzbékistan
- 16ème de finale
- 16ème de finale
- 16ème de finale
- 16ème de finale
- 16ème de finale
- 16ème de finale
- 16ème de finale
- 16ème de finale
- 16ème de finale
- 8ème de finale
- 8ème de finale
- 8ème de finale
- 8ème de finale
- 8ème de finale
- 8ème de finale
- Quart de finale
- Quart de finale
- Quart de finale
- Demi-finale
- Demi-finale
- Match pour la 3ème place
- Finale
Au total, ce sont 16 stades qui accueilleront les matchs de la Coupe du monde. Onze des enceintes se trouvent aux Etats-Unis avec : Kansas City (76 640 places), Boston (70 000), New York (87 157), Seattle (69 000), Philadelphie (69 000), San Francisco (70 609), Atlanta (75 000), Los Angeles (70 240), Miami (67 518), Dallas (92 967) et Houston (72 220). Trois stades seront au Mexique avec notamment le match d'ouverture du Mondial dont on connaîtra l'affiche dans quelques heures à Mexico (87 523), mais aussi Monterrey (53 460) et Guadalajara (48 071). Enfin, deux seront au Canada avec Vancouver (54 500) et Toronto (45 500).