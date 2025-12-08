Calendrier de la Coupe du monde 2026 : heures et dates des matchs de la France et de l'ensemble des groupes

Le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 a été dévoilé et les horaires sont une bonne nouvelle pour les Bleus.

La Coupe du monde 2026, c'est demain ou presque ! Quatre ans après le Qatar, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique vont accueillir le Mondial de la FIFA. Le tirage au sort qui s'est déroulé vendredi 5 décembre a sonné comme le coup d'envoi officiel de la compétition. Toutes les équipes (ou presque en raison des ultimes barrages), connaissent désormais leurs adversaires et pourront peaufiner les préparatifs d'ici quelques mois avec des matchs amicaux.

L'équipe de France évoluera dans le groupe I, un groupe que souhaitait Didier Deschamps pour pouvoir jouer du côté de Boston, Philadelphie, New-York et Toronto. Mais pas sur qu'il souhaitait l'intégralité des adversaires avec le Sénégal, la Norvège et un vainqueur de barrage intercontinental entre l'Irak, la Bolivie et le Suriname.

L'équipe de France entamera son épopée américaine face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, match qui se disputera à New York. Les Bleus enchaîneront avec une rencontre face à un barragiste (Bolivie/Suriname/Iraq) à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.

Le calendrier complet de la Coupe du monde :

Jeudi 11 juin 2026

Groupe A : Mexique - Afrique du Sud – Stade de Mexico (15h)

Groupe A : République de Corée - Vainqueur de Tchéquie/République d'Irlande - Danemark/Macédoine du Nord – Stade de Guadalajara (22h)

Vendredi 12 juin 2026

Groupe B : Canada - Vainqueur de Pays de Galles/Bosnie-et-Herzégovine - Italie/Irlande du Nord – Stade de Toronto (15h)

Groupe D : États-Unis - Paraguay – Stade de Los Angeles (21h)

Samedi 13 juin 2026

Groupe B : Qatar - Suisse – Stade de la baie de San Francisco (15h)

Groupe C : Brésil - Maroc – Stade de New York New Jersey (18h)

Groupe C : Haïti - Écosse – Stade de Boston (21h)

Groupe D : Australie - Vainqueur de Slovaquie/Kosovo - Turquie/Roumanie – BC Place de Vancouver (00h)

Dimanche 14 juin 2026

Groupe E : Allemagne - Curaçao – Stade de Houston (13h)

Groupe F : Pays-Bas - Japon – Stade de Dallas (16h)

Groupe E : Côte d'Ivoire - Équateur – Stade de Philadelphie (19h)

Groupe F : Tunisie - Vainqueur de Ukraine/Suède - Pologne/Albanie – Stade de Monterrey (22h)

Lundi 15 juin 2026

Groupe H : Espagne - Cap-Vert – Stade d'Atlanta (12h)

Groupe G : Belgique - Égypte – Stade de Seattle (15h)

Groupe H : Arabie saoudite - Uruguay – Stade de Miami (18h)

Groupe G : RI Iran - Nouvelle-Zélande – Stade de Los Angeles (21h)

Mardi 16 juin 2026

Groupe I : France - Sénégal – Stade de New York New Jersey (15h)

Groupe I : Vainqueur de Irak - Bolivie/Suriname - Norvège – Stade de Boston (18h)

Groupe J : Argentine - Algérie – Stade de Kansas City (21h)

Groupe J : Autriche - Jordanie – Stade de la baie de San Francisco (00h)

Mercredi 17 juin 2026

Groupe K : Portugal - Vainqueur de RD Congo - Nouvelle-Calédonie/Jamaïque – Stade de Houston (13h)

Groupe L : Angleterre - Croatie – Stade de Dallas (16h)

Groupe L : Ghana - Panamá – Stade de Toronto (19h)

Groupe K : Ouzbékistan - Colombie – Stade de Mexico (22h)

Jeudi 18 juin 2026

Groupe A : Vainqueur de Tchéquie/République d'Irlande - Danemark/Macédoine du Nord - Afrique du Sud – Stade d'Atlanta (12h)

Groupe B : Suisse - Vainqueur de Pays de Galles/Bosnie-Herzégovine - Italie/Irlande du Nord – Stade de Los Angeles (15h)

Groupe B : Canada - Qatar – BC Place de Vancouver (18h)

Groupe A : Mexique - République de Corée – Stade de Guadalajara (21h)

Vendredi 19 juin 2026

Groupe D : États-Unis - Australie – Stade de Seattle (15h)

Groupe C : Écosse - Maroc – Stade de Boston (18h)

Groupe C : Brésil - Haïti – Stade de Philadelphie (21h)

Groupe D : Vainqueur de Slovaquie/Kosovo - Turquie/Roumanie - Paraguay – Stade de la baie de San Francisco (00h)

Samedi 20 juin 2026

Groupe F : Pays-Bas - Vainqueur de Ukraine/Suède - Pologne/Albanie – Stade de Houston (13h)

Groupe E : Allemagne - Côte d'Ivoire – Stade de Toronto (16h)

Groupe E : Équateur - Curaçao – Stade de Kansas City (20h)

Groupe F : Tunisie - Japon – Stade de Monterrey (00h)

Dimanche 21 juin 2026

Groupe H : Espagne - Arabie saoudite – Stade d'Atlanta (12h)

Groupe G : Belgique - RI Iran – Stade de Los Angeles (15h)

Groupe H : Uruguay - Cap-Vert – Stade de Miami (18h)

Groupe G : Nouvelle-Zélande - Égypte – BC Place de Vancouver (21h)

Lundi 22 juin 2026

Groupe J : Argentine - Autriche – Stade de Dallas (13h)

Groupe I : France - Vainqueur de Irak - Bolivie/Suriname – Stade de Philadelphie (17h)

Groupe I : Norvège - Sénégal – Stade de New York New Jersey (20h)

Groupe J : Jordanie - Algérie – Stade de la baie de San Francisco (23h)

Mardi 23 juin 2026

Groupe K : Portugal - Ouzbékistan – Stade de Houston (13h)

Groupe L : Angleterre - Ghana – Stade de Boston (16h)

Groupe L : Panamá - Croatie – Stade de Toronto (19h)

Groupe K : Colombie - Vainqueur de RD Congo - Nouvelle-Calédonie/Jamaïque – Stade de Guadalajara (22h)

Mercredi 24 juin 2026

Groupe B : Suisse - Canada – BC Place de Vancouver (15h)

Groupe B : Vainqueur de Pays de Galles/Bosnie-Herzégovine - Italie/Irlande du Nord - Qatar – Stade de Seattle (15h)

Groupe C : Écosse - Brésil – Stade de Miami (18h)

Groupe C : Maroc - Haïti – Stade d'Atlanta (18h)

Groupe A : Vainqueur de Tchéquie/Rép. d'Irlande - Danemark/Macédoine du Nord - Mexique – Stade de Mexico (21h)

Groupe A : Afrique du Sud - République de Corée – Stade de Monterrey (21h)

Jeudi 25 juin 2026

Groupe E : Équateur - Allemagne – Stade de New York New Jersey (16h)

Groupe E : Curaçao - Côte d'Ivoire – Stade de Philadelphie (16h)

Groupe F : Tunisie - Pays-Bas – Stade de Kansas City (19h)

Groupe F : Japon - Vainqueur de Ukraine/Suède - Pologne/Albanie – Stade de Dallas (19h)

Groupe D : Vainqueur de Slovaquie/Kosovo - Turquie/Roumanie - États-Unis – Stade de Los Angeles (22h)

Groupe D : Paraguay - Australie – Stade de la baie de San Francisco (22h)

Vendredi 26 juin 2026

Groupe I : Norvège - France – Stade de Boston (15h)

Groupe I : Sénégal - Vainqueur de Irak - Bolivie/Suriname – Stade de Toronto (15h)

Groupe H : Uruguay - Espagne – Stade de Guadalajara (20h)

Groupe H : Cap-Vert - Arabie saoudite – Stade de Houston (20h)

Groupe G : Nouvelle-Zélande - Belgique – BC Place de Vancouver (23h)

Groupe G : Égypte - RI Iran – Stade de Seattle (23h)

Samedi 27 juin 2026

Groupe L : Panamá - Angleterre – Stade de New York New Jersey (17h)

Groupe L : Croatie - Ghana – Stade de Philadelphie (17h)

Groupe K : Colombie - Portugal – Stade de Miami (19h30)

Groupe K : Vainqueur de RD Congo - Nouvelle-Calédonie/Jamaïque - Ouzbékistan – Stade d'Atlanta (19h30)

Groupe J : Jordanie - Argentine – Stade de Dallas (22h)

Groupe J : Algérie - Autriche – Stade de Kansas City (22h)

Seizièmes de finale

Dimanche 28 juin 2026

Match 73 : Deuxième du Groupe A - Deuxième du Groupe B – Stade de Los Angeles (15h)

Lundi 29 juin 2026

Match 76 : Premier du Groupe C - Deuxième du Groupe F – Stade de Houston (13h)

Match 74 : Premier du Groupe E - Troisième du Groupe A/B/C/D/F – Stade de Boston (16h30)

Match 75 : Premier du Groupe F - Deuxième du Groupe C – Stade de Monterrey (21h)

Mardi 30 juin 2026

Match 78 : Deuxième du Groupe E - Deuxième du Groupe I – Stade de Dallas (13h)

Match 77 : Premier du Groupe I - Troisième du Groupe C/D/F/G/H – Stade de New York New Jersey (17h)

Match 79 : Premier du Groupe A - Troisième du Groupe C/E/F/H/I – Stade de Mexico (21h)

Mercredi 1er juillet 2026

Match 80 : Premier du Groupe L - Troisième du Groupe E/H/I/J/K – Stade d'Atlanta (12h)

Match 82 : Premier du Groupe G - Troisième du Groupe A/E/H/I/J – Stade de Seattle (16h)

Match 81 : Premier du Groupe D - Troisième du Groupe B/E/F/I/J – Stade de la baie de San Francisco (20h)

Jeudi 2 juillet 2026

Match 84 : Premier du Groupe H - Deuxième du Groupe J – Stade de Los Angeles (15h)

Match 83 : Deuxième du Groupe K - Deuxième du Groupe L – Stade de Toronto (19h)

Match 85 : Premier du Groupe B - Troisième du Groupe E/F/G/I/J – BC Place de Vancouver (23h)

Vendredi 3 juillet 2026

Match 88 : Deuxième du Groupe K - Deuxième du Groupe L – Stade de Dallas (14h)

Match 86 : Premier du Groupe J - Deuxième du Groupe H – Stade de Miami (18h)

Match 87 : Premier du Groupe K - Troisième du Groupe D/E/I/J/L – Stade de Kansas City (21h30)

Huitièmes de finale

Samedi 4 juillet 2026

Match 90 : Vainqueur du match 73 - Vainqueur du match 75 – Stade de Houston (13h)

Match 89 : Vainqueur du match 74 - Vainqueur du match 77 – Stade de Philadelphie (17h)

Dimanche 5 juillet 2026

Match 91 : Vainqueur du match 76 - Vainqueur du match 78 – Stade de New York New Jersey (16h)

Match 92 : Vainqueur du match 79 - Vainqueur du match 80 – Stade de Mexico (20h)

Lundi 6 juillet 2026

Match 93 : Vainqueur du match 83 - Vainqueur du match 84 – Stade de Dallas (15h)

Match 94 : Vainqueur du match 81 - Vainqueur du match 82 – Stade de Seattle (20h)

Mardi 7 juillet 2026

Match 95 : Vainqueur du match 86 - Vainqueur du match 88 – Stade d'Atlanta (12h)

Match 96 : Vainqueur du match 85 - Vainqueur du match 87 – BC Place de Vancouver (16h)

Quarts de finale

Jeudi 9 juillet 2026

Match 97 : Vainqueur du match 89 - Vainqueur du match 90 – Stade de Boston (16h)

Vendredi 10 juillet 2026

Match 98 : Vainqueur du match 93 - Vainqueur du match 94 – Stade de Los Angeles (15h)

Samedi 11 juillet 2026

Match 99 : Vainqueur du match 91 - Vainqueur du match 92 – Stade de Miami (17h)

Match 100 : Vainqueur du match 95 - Vainqueur du match 96 – Stade de Kansas City (21h)

Demi-finales

Mardi 14 juillet 2026

Match 101 : Vainqueur du match 97 - Vainqueur du match 98 – Stade de Dallas (15h)

Mercredi 15 juillet 2026

Match 102 : Vainqueur du match 99 - Vainqueur du match 100 – Stade d'Atlanta (15h)

Finale pour le bronze

Samedi 18 juillet 2026

Match 103 : Perdant du match 101 - Perdant du match 102 – Stade de Miami (17h)

Finale

Dimanche 19 juillet 2026

Match 104 : Vainqueur du match 101 - Vainqueur du match 102 – Stade de New York New Jersey (15h)

Au total, ce sont 16 stades qui accueilleront les matchs de la Coupe du monde. Onze des enceintes se trouvent aux Etats-Unis avec : Kansas City (76 640 places), Boston (70 000), New York (87 157), Seattle (69 000), Philadelphie (69 000), San Francisco (70 609), Atlanta (75 000), Los Angeles (70 240), Miami (67 518), Dallas (92 967) et Houston (72 220). Trois stades seront au Mexique avec notamment le match d'ouverture du Mondial dont on connaîtra l'affiche dans quelques heures à Mexico (87 523), mais aussi Monterrey (53 460) et Guadalajara (48 071). Enfin, deux seront au Canada avec Vancouver (54 500) et Toronto (45 500).