DIRECT. Bilbao - Real Madrid : suivez le match

L'Athletic Club de Bilbao espère faire tomber une équipe du Real Madrid en plein doute, ce mercredi soir lors d'un match avancé de la 19e journée de Liga (19 heures). Suivez en direct commenté le match sur notre site.

En direct

18:53 - Bilbao, une équipe inconstante L'Athletic Club déçoit cette saison, après avoir réussi à se qualifier pour la Ligue des champions la saison passée en terminant à la quatrième place de la Liga. Les Basques pointent à la huitième place mais restent inconstants, capables de coups d’éclat comme de véritables naufrages. Le club de Bilbao reste sur une victoire obtenue à Levante (0-2), mais quelques jours plus tôt, les Basques s’étaient effondrés face au FC Barcelone (4-0), totalement dépassés. Les hommes d'Ernesto Valverde vont avoir l'occasion lors de la semaine qui vient, alors qu'ils se déplaceront sur la pelouse de l'Atlético ce samedi et qu'ils recevront le PSG la semaine prochaine en Ligue des champions, eux qui pointent à la 27e place du classement en C1 après cinq journées (une victoire, un match nul et trois défaites).

18:48 - Mbappé, un an après De son côté, Kylian Mbappé semble lui aussi gagné par une forme d'agacement, à l'image de ses crises envers les arbitres lors des deux matches nuls contre Elche et Gérone. Même si ses statistiques restent excellentes (23 buts en 19 matchs toutes compétitions confondues, le Français est moins rayonnant ces dernières semaines et cela semble le crisper. Peut-il retrouver la lumière à Bilbao ? Il y a un an, quasiment jour pour jour, c'est sur cette pelouse qu'il avait "touché le fond", comme il l'avait expliqué plus tard, en ratant un penalty après celui manqué à Liverpool juste auparavant. Le Real Madrid s'était incliné à San Mamés (1-0). Depuis, Mbappé a remonté la pente et a inscrit 57 buts en... 58 matchs officiels.

18:42 - Xabi Alonso sous pression Xabi Alonso se retrouve lui aussi sous pression, après pourtant un début de saison réussi. Le manque de fond de jeu du Real inquiète et ses relations avec certains cadres ne sont pas au beau fixe, selon la presse madrilène. Une défaite à San Mamés pourrait donc le fragiliser encore un peu. Mais l'entraîneur du Real Madrid essaye de ne pas faire attention à tout le bruit autour de son avenir. "Ce ne sont pas des questions pour moi, a-t-il expliqué en conférence de presse ce mardi. Mon travail, c'est le match de demain (ce mercredi, ndlr) : préparer avec l'équipe ce que nous avons à faire. Nous savons où nous en sommes dans la saison, il reste encore beaucoup à faire. Nous en sommes à un peu plus d'un tiers du championnat, tout est encore possible, il reste beaucoup de matchs à jouer, beaucoup de points à gagner et tout peut encore changer.

18:36 - Quels sont les pronostics pour Athletic Bilbao - Real Madrid ? Pour cette rencontre avancée de la 19e journée de Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce déplacement dans le Pays basque. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,6 et 1,8 tandis que celle d'une victoire des Basques à San Mamés se situe vers 4. La cote pour un match nul est comprise entre 3,5 et 4,5.

18:30 - Comment voir Bilbao - Real Madrid ? Ce match entre l'Athletic Bilbao et Real Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 1, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid à partir de 19 heures ce mercredi 3 décembre, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur le site de Canal+.

18:24 - Real Madrid: Mbappé, Camavinga et Tchouaméni titulaires Xabi Alonso doit faire sans quatre de ses défenseurs pour ce déplacement à San Mamés, toujours particulier pour le Real Madrid. Dani Carvajal, Dean Huijsen, David Alaba et Ferland Mendy sont en effet indisponibles. L'entraîneur basque ne fait que deux changements par rapport au déplacement à Gérone dimanche soir (1-1). Carreras refait son retour sur la gauche de la défense tandis que Camavinga a été préféré à Arda Güler au milieu du terrain. Le onze de départ du Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Carreras - Valverde, Tchouaméni, Camavinga - Bellingham - Mbappé, Vinicius.

18:18 - Bilbao: Laporte fait son retour L'entraîneur de l'Athletic Club Ernesto Valverde est privé de plusieurs joueurs pour cette rencontre. Robert Navarro, Unai Eguiluz, Beñat Prados et Maroan Sannadi sont tous blessés, alors qu'Iñaki Williams est finalement bien présent, mais débute sur le banc. Son petit frère, Nico Williams, sera lui bien évidemment le fer de lance de l'équipe de Bilbao, sur son aile gauche. Aymeric Laporte est également titulaire, avec le jeune Adama Boiro à ses côtés sur la gauche de la défense. Le onze de départ de l'Athletic Club : U. Simon - Lekue, Vivian, Laporte, A. Boiro - Rego, Galarreta - Berenguer, Jauregizar, N. Williams - Guruzeta.

18:12 - Le Real a 4 points de retard sur le Barça Le Real Madrid doit s'imposer à Bilbao s'il ne veut pas laisser s'échapper le FC Barcelone en tête du championnat. Après son succès contre l'Atlético de Madrid ce mardi (3-1), le Barça possède pour l'instant quatre points d'avance sur son éternel rival madrilène. Un retournement de situation puisqu'après le succès dans le Clasico (2-1) le 26 octobre dernier, le Real comptait 5 points d'avance sur le club catalan au classement.

18:06 - Le Real Madrid patine Le Real Madrid sait-il encore gagner en Liga ? La question se pose, après trois matchs nuls consécutifs en championnat pour le club madrilène face à des clubs qui sont loin d'être des cadors : Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) et Gérone (1-1). La dernière victoire en Liga du Real Madrid remonte à plus d'un mois déjà, le 1er novembre dernier contre Valence (4-0). Sur la pelouse de l'Athletic Club, ce mercredi soir en match avancé de la 19e journée, il ne sera pourtant pas simple de mettre fin à cette mauvaise série.